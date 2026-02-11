「不倫」×「バスツアー」×「スピリチュアル」!?ショートドラマ「悪夢の不倫バスツアー」地上波放送決定!!主演・和田正人、松井愛莉、岸明日香らが出演！２月１８日深夜「ドラマのシュララ」にて放送スタート!

「妻と不倫相手とオレは、今日一日同じバスで旅をする」

株式会社 ｙｔｖメディアデザイン

妻・さつきに誘われて一緒に参加したバスツアーが

まさかのスピリチュアル系の「集い」。

しかも集団のボスは、まさかの愛人・レイナ…！！

博の“絶対にバレてはいけない”悪夢のバスツアーが始まる…。

レイナを神のように崇めるさつき＆ツアー参加者たち。

さらにさつきには博に言えなかったとんでもない秘密が…。

まさかのラストは、予測不可能！？

読売テレビ「ドラマのシュララ」枠（水・日深夜）で放送中のショートドラマ。新たな縦型ショートドラマ「悪夢の不倫バスツアー」の放送が決定した！

「悪夢の不倫温泉 ―監視対象はあなたです―」に続く「悪夢不倫」シリーズ第二弾！妻との夫婦生活に悩み、スマホばかりいじる夫の渡辺博役に「悪夢の不倫温泉」で主演を演じた和田正人が、そして“話がつまらない妻”さつき役には松井愛莉の出演が決定。博の不倫相手であり、“ピンキー・レイナ”と称するスピリチュアルのボス・佐伯レイナ役は岸明日香が演じる。さらにネクストブレイクが期待される井上陽向大が演じる謎の男・山下にも注目！！

放送は２０２６年２月１８日（水）深夜から読売テレビ（関西ローカル）にてスタート！TVerにて見逃し配信あり。

◆あらすじ

「妻の話がつまらない…」渡辺博（和田正人）は結婚して10年になる

妻・さつき（松井愛莉）との夫婦生活に不満を持ち、

話が上手く退屈することがない佐伯レイナ（岸明日香）と絶賛不倫中だ。

休日にさつきに誘われてしぶしぶバスツアーに参加することになった博。

しかしそれはさつきがハマっているスピリチュアル系のオンラインサロンだった。

しかもサロンの「先生」が不倫相手のレイナで…博は大混乱！！

逃げ場のないバスで、愛人と妻に挟まれた絶対にバレてはいけないバスツアーが始まる…。

洗脳されてレイナを神のように崇めるさつきとツアー参加者たちだったが

博にずっと言えなかった、さつきのとんでもない秘密が明らかになり、

バスツアーはカオス状態に…！？

◆放送情報

2026年2月１８日（水）深夜より放送スタート！

読売テレビ「ドラマのシュララ」枠にて、毎週水曜日曜 深夜1時30分頃～

※放送時間は前後します。

＜配信情報＞

TVerにて見逃し配信あり

リンクはこちらから！(https://tver.jp/series/srgh2kuirx)

＜出演＞

和田正人 松井愛莉 岸明日香 長田成哉 井上陽向大

緒方ありさ 中村公隆 高岡優 行平あい佳

＜監督・脚本＞

汐口武史

＜プロデューサー＞

高石明彦（The icon）

汐口武史

＜制作プロダクション＞

The icon

＜製作著作＞

ytvメディアデザイン

(C)ytvメディアデザイン

＜公式SNS＞

「ドラマのシュララ」公式X：https://x.com/drama_shurara

「ドラマのシュララ」Instagram： https://www.instagram.com/shurara_drama/?hl=ja

「ドラマのシュララ」公式TIKTOK：https://www.tiktok.com/@shuraba_shurara

『マンガのシュララ』レーベルでは、新作修羅場漫画を続々紹介。

「漫画のシュララ」公式X：https://x.com/manga_shurara

「漫画のシュララ」Instagram：https://www.instagram.com/manga_shurara/?hl=ja

「漫画のシュララ」公式TIKTOK：https://www.tiktok.com/@manga_shurara

各電子書籍プラットフォームでは、新作漫画を続々配信スタート!!

＜公式HP＞https://www.ytvmd.co.jp/contents/sdrama_08.html