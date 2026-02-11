RODEO CROWNS WIDE BOWL(ロデオクラウンズ ワイドボウル)韓国のライフスタイルブランド「wiggle wiggle」と待望の初コラボレーション！

株式会社バロックジャパンリミテッド(本社：東京都目黒区、代表取締役社長：村井博之)が展開するファッションブランドRODEO CROWNS WIDE BOWL (ロデオクラウンズ ワイドボウル)は、韓国で誕生し、幅広い層から支持を得ている「wiggle wiggle」との初コラボレーションアイテムを、2/11(水)に全国のRODEO CROWNS WIDE BOWL店舗及びSHEL'TTER WEBSTOREにて発売。




"Maximal HAPPINESS"をテーマに、カラフルで遊び心のあるデザインが特徴のwiggle wiggleオリジナルキャラクター「Smile We Love」「Wiggle Bear」「Little Play Bunny」のアートを、RODEO CROWNS WIDE BOWLの定番アイテムでもあるスウェットトップスやパーカー、デニムパンツに落とし込み展開。ジャガードや発泡プリント、刺繍などで施したスペシャルなデザインのアパレルアイテムは、すべてユニセックスで着用できるサイズ展開です。


また、wiggle wiggleファンも必見のビッグタンブラーやランチバッグなど、デイリー使いからアウトドアシーンまで大活躍する雑貨も多数登場。


さらに、RODEO CROWNS WIDE BOWLのマスコットキャラクター「RODDY」が掛け合わさった、コラボレーションならではの総柄アイテムにも注目です。



【特設サイト】


https://www.ec-store.net/sws/secure/rcwb_260211wiggle.aspx



【LOOK】










【商品展開】



(Wiggle Wiggle)モチーフスウェットトップス


Number：426JSA01-0361


Color：O/WHT_BLK_BLU_YEL


Size：Free／ユニセックス


Price：\6,050 tax in









(Wiggle Wiggle)パターンニットトップス


Number：426JSA01-0351


Color：柄BLU_柄WHT_柄MINT_柄BRN


Size：Free／ユニセックス


Price：\6,600 tax in






(Wiggle Wiggle)ZIPパーカー


Number：426JSA01-0321


Color：L/T.GRY_BLK_PNK


Size：Free／ユニセックス


Price：\7,150 tax in






(Wiggle Wiggle)トラックジャケット


Number：426JSA01-0341


Color：BLK_柄BRN_柄BLK


Size：M_L／ユニセックス


Price：\6,600 tax in






(Wiggle Wiggle)パターンDENIMパンツ


Number：426JSA01-0331


Color：柄BLU_柄BLK


Size：M_L／ユニセックス


Price：\9,900 tax in






(Wiggle Wiggle)ミニポシェット


Number：420JSA01-1541


Color：柄RED_柄GRN_BLU


Size：Free


Price：\3,990 tax in






(Wiggle Wiggle)パターンエコバッグ


Number：420JSA01-1531


Color：柄BLU_柄WHT_柄YEL_柄GRN


Size：Free


Price：\2,990 tax in






(Wiggle Wiggle)ランチバッグ


Number：420JSA01-1551


Color：柄BLU_柄WHT_柄YEL_柄GRN


Size：Free


Price：\4,400 tax in






(Wiggle Wiggle)ソックス


Number：420JSA01-1511


Color：柄BLK_柄BLU_柄SAX_柄RED


Size：Free／23～25cm


Price：\2,750 tax in






(Wiggle Wiggle)タンブラー


Number：420JSA01-1501


Color：BLU_PNK_YEL


Size：Free／770ml


Price：\3,850 tax in





【販売詳細】


・RODEO CROWNS WIDE BOWL全国店舗 　https://www.rodeocrowns.jp/shoplist/


　2026年2月11日(水)



・SHEL'TTER WEBSTORE　https://www.ec-store.net/sws/goods/search.aspx?event=42J20601&brand=42(https://www.ec-store.net/sws/goods/search.aspx?event=42J20601&brand=42)


　2026年2月11日(水) 12:00～



・ZOZOTOWN 　https://zozo.jp/brand/rodeocrownswidebowl


　2026年2月11日(水) 12:00～ ※予約販売 ※タンブラーはお取り扱いがございません。



【wiggle wiggleブランドコンセプト】


「wiggle wiggle（ウィグルウィグル）」は、韓国で誕生したライフスタイルブランドです。"Maximal HAPPINESS"をテーマに、ファッション雑貨やスマホアクセサリー、インテリア小物など、カラフルで遊び心あふれるアイテムを展開。日常に楽しさや鮮やかさを添える独自のスタイルで、Z世代から30代を中心に、幅広い層から支持されています。他にはない大胆なカラーリングと、感性に響くユニークなデザインで、いつもの日常にわくわくする気分をプラス。心がはずむような“かわいい”を通して、wiggle wiggleはハッピーな体験を届け続けます。



HP) https://wigglewiggle.jp/



【RODEO CROWNS WIDE BOWLブランドコンセプト】


SKATER、SURF、CULTURE をベースに、HEALTHYな身体を引き立たせるオーセンティックな素材のTEEとDENIM。PEACEFULでTIMELESS 、DAILYなORIGINAL BRAND。



HP) https://rodeocrowns.jp/


WEBSTORE) https://www.ec-store.net/sws/r/rSRCWB


Instagram) ＠rodeocrowns_official https://www.instagram.com/rodeocrowns_official/


X) https://x.com/RODEOCROWNS2004



【会社概要】


・名称：株式会社バロックジャパンリミテッド(東証プライム・証券コード 3548)


・創業： 2000年3月


・代表者： 代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之


・所在地： 〒153-0042 東京都目⿊区⻘葉台4-7-7 ⻘葉台ヒルズ


（企業サイト）：https://www.baroque-global.com/


（公式通販サイト）：https://www.ec-store.net/