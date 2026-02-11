RODEO CROWNS WIDE BOWL(ロデオクラウンズ ワイドボウル)韓国のライフスタイルブランド「wiggle wiggle」と待望の初コラボレーション！

株式会社バロックジャパンリミテッド

株式会社バロックジャパンリミテッド(本社：東京都目黒区、代表取締役社長：村井博之)が展開するファッションブランドRODEO CROWNS WIDE BOWL (ロデオクラウンズ ワイドボウル)は、韓国で誕生し、幅広い層から支持を得ている「wiggle wiggle」との初コラボレーションアイテムを、2/11(水)に全国のRODEO CROWNS WIDE BOWL店舗及びSHEL'TTER WEBSTOREにて発売。

"Maximal HAPPINESS"をテーマに、カラフルで遊び心のあるデザインが特徴のwiggle wiggleオリジナルキャラクター「Smile We Love」「Wiggle Bear」「Little Play Bunny」のアートを、RODEO CROWNS WIDE BOWLの定番アイテムでもあるスウェットトップスやパーカー、デニムパンツに落とし込み展開。ジャガードや発泡プリント、刺繍などで施したスペシャルなデザインのアパレルアイテムは、すべてユニセックスで着用できるサイズ展開です。

また、wiggle wiggleファンも必見のビッグタンブラーやランチバッグなど、デイリー使いからアウトドアシーンまで大活躍する雑貨も多数登場。

さらに、RODEO CROWNS WIDE BOWLのマスコットキャラクター「RODDY」が掛け合わさった、コラボレーションならではの総柄アイテムにも注目です。

【特設サイト】

https://www.ec-store.net/sws/secure/rcwb_260211wiggle.aspx

【LOOK】

【商品展開】

(Wiggle Wiggle)モチーフスウェットトップス

Number：426JSA01-0361

Color：O/WHT_BLK_BLU_YEL

Size：Free／ユニセックス

Price：\6,050 tax in

(Wiggle Wiggle)パターンニットトップス

Number：426JSA01-0351

Color：柄BLU_柄WHT_柄MINT_柄BRN

Size：Free／ユニセックス

Price：\6,600 tax in

(Wiggle Wiggle)ZIPパーカー

Number：426JSA01-0321

Color：L/T.GRY_BLK_PNK

Size：Free／ユニセックス

Price：\7,150 tax in

(Wiggle Wiggle)トラックジャケット

Number：426JSA01-0341

Color：BLK_柄BRN_柄BLK

Size：M_L／ユニセックス

Price：\6,600 tax in

(Wiggle Wiggle)パターンDENIMパンツ

Number：426JSA01-0331

Color：柄BLU_柄BLK

Size：M_L／ユニセックス

Price：\9,900 tax in

(Wiggle Wiggle)ミニポシェット

Number：420JSA01-1541

Color：柄RED_柄GRN_BLU

Size：Free

Price：\3,990 tax in

(Wiggle Wiggle)パターンエコバッグ

Number：420JSA01-1531

Color：柄BLU_柄WHT_柄YEL_柄GRN

Size：Free

Price：\2,990 tax in

(Wiggle Wiggle)ランチバッグ

Number：420JSA01-1551

Color：柄BLU_柄WHT_柄YEL_柄GRN

Size：Free

Price：\4,400 tax in

(Wiggle Wiggle)ソックス

Number：420JSA01-1511

Color：柄BLK_柄BLU_柄SAX_柄RED

Size：Free／23～25cm

Price：\2,750 tax in

(Wiggle Wiggle)タンブラー

Number：420JSA01-1501

Color：BLU_PNK_YEL

Size：Free／770ml

Price：\3,850 tax in

【販売詳細】

・RODEO CROWNS WIDE BOWL全国店舗 https://www.rodeocrowns.jp/shoplist/

2026年2月11日(水)

・SHEL'TTER WEBSTORE https://www.ec-store.net/sws/goods/search.aspx?event=42J20601&brand=42(https://www.ec-store.net/sws/goods/search.aspx?event=42J20601&brand=42)

2026年2月11日(水) 12:00～

・ZOZOTOWN https://zozo.jp/brand/rodeocrownswidebowl

2026年2月11日(水) 12:00～ ※予約販売 ※タンブラーはお取り扱いがございません。

【wiggle wiggleブランドコンセプト】

「wiggle wiggle（ウィグルウィグル）」は、韓国で誕生したライフスタイルブランドです。"Maximal HAPPINESS"をテーマに、ファッション雑貨やスマホアクセサリー、インテリア小物など、カラフルで遊び心あふれるアイテムを展開。日常に楽しさや鮮やかさを添える独自のスタイルで、Z世代から30代を中心に、幅広い層から支持されています。他にはない大胆なカラーリングと、感性に響くユニークなデザインで、いつもの日常にわくわくする気分をプラス。心がはずむような“かわいい”を通して、wiggle wiggleはハッピーな体験を届け続けます。

HP) https://wigglewiggle.jp/

【RODEO CROWNS WIDE BOWLブランドコンセプト】

SKATER、SURF、CULTURE をベースに、HEALTHYな身体を引き立たせるオーセンティックな素材のTEEとDENIM。PEACEFULでTIMELESS 、DAILYなORIGINAL BRAND。

HP) https://rodeocrowns.jp/

WEBSTORE) https://www.ec-store.net/sws/r/rSRCWB

Instagram) ＠rodeocrowns_official https://www.instagram.com/rodeocrowns_official/

X) https://x.com/RODEOCROWNS2004

【会社概要】

・名称：株式会社バロックジャパンリミテッド(東証プライム・証券コード 3548)

・創業： 2000年3月

・代表者： 代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之

・所在地： 〒153-0042 東京都目⿊区⻘葉台4-7-7 ⻘葉台ヒルズ

（企業サイト）：https://www.baroque-global.com/

（公式通販サイト）：https://www.ec-store.net/