【電子書籍限定】昭和40年男総集編『昭和時間旅行 ～こころのベストテン1986-1989～』2月11日発売！シリーズ全5冊ついに完結

株式会社ヘリテージ昭和40年男総集編『昭和時間旅行 ～こころのベストテン1986-1989～』／表紙

昭和カルチャーを愛する世代に向けて発信を続けてきた雑誌『昭和40年男』発の電子版限定シリーズ 昭和時間旅行『～こころのベストテン～』 が、この度『～こころのベストテン1986-1989～』の刊行をもって完結いたしました。

本シリーズは、紙の雑誌とは異なる“電子配信限定”という形で展開する新たな試みとしてスタート。1970年の出来事から4年区切りで時代を振り返る総集編として、号を重ねるごとに読者層が広がり、昭和をリアルタイムで体験した世代だけでなく、昭和を知らない若い世代からも支持を集めています。

『～こころのベストテン～』最終号となる今号では、1986～1989年を特集。昭和の終わりへと向かう時代の熱量と空気感を、象徴的な出来事とともに振り返ります。

【特集する主なトピック】

昭和40年男総集編『昭和時間旅行 ～こころのベストテン1986-1989～』／目次

1986年｜マラドーナ、伝説のワールドカップ

昭和40年男総集編『昭和時間旅行 ～こころのベストテン1986-1989～』／サッカーW杯メキシコ大会でマラドーナに熱狂

メキシコ大会で飛び出した「5人抜き」ゴールと「神の手」ゴール。アルゼンチンを優勝へ導いたディエゴ・マラドーナの圧倒的な才能と、人間味あふれるスター性をあらためて振り返ります。

1987年｜日産 Be-1 発売

昭和40年男総集編『昭和時間旅行 ～こころのベストテン1986-1989～』／日産「Be-1」発売

「速くてカッコいい」から「デザインで選ぶ」へ。Be-1の登場はクルマの価値観を大きく変え、“パイクカー”という新ジャンルを切り拓きました。バブル期前夜の時代感覚を象徴する一台です。

1988年｜ソウルオリンピック開催

昭和40年男総集編『昭和時間旅行 ～こころのベストテン1986-1989～』／アジア二度目のソウル五輪開催

1964年東京五輪以来、アジアで2度目の開催となった五輪。日本はお家芸の柔道が金メダル1個にとどまるなど苦戦を強いられ、スポーツ界の転換点とも言われる大会となりました。

1989年｜映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー PART2』公開

昭和40年男総集編『昭和時間旅行 ～こころのベストテン1986-1989～』／映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー PART2』公開

世界的ヒット作の待望の続編が公開。ポップでスリリングな“時間旅行”は社会現象となり、80年代カルチャーの象徴的作品として今なお語り継がれています。

さらに本号では、

- 76年周期で訪れたハレー彗星フィーバー（1986年）- 社会現象となったダイアナ妃来日（1986年）- 国鉄民営化でJR誕生（1987年）- 東京ドーム完成、青函トンネル開通（1988年）- わずか7日間で幕を閉じた昭和64年

といった歴史的出来事も収録。昭和という時代が終わりへ向かうなかで生まれた、「どこか浮き足立ちながらも熱を帯びた空気」を立体的に描き出します。

昭和から平成へ改元された当時、日本社会には「自粛」という言葉に象徴される重苦しい空気が漂い、“日常とは違う日常”が続いていました。平成から令和への改元とは対照的な、静かで張りつめた時代の転換点。本シリーズは、その空気をリアルタイムで体験した世代の視点から掘り起こし、次の世代へ伝えることを目指しています。

幼少期から青年期を昭和で過ごした「昭和40年男」にとって、昭和という時代は今なお心の深くに刻まれています。本シリーズは完結となりますが、各巻は引き続きバックナンバーとして配信中です。

今後も昭和時間旅行『～〇〇編～』として、時代を切り取る保存版シリーズを展開予定。

偶数月11日には電子版・配信限定の総集編を継続してお届けしてまいります。



昭和を知る人にも、知らない人にも。

これからも“時間旅行”の旅をお楽しみください。

【刊行】

シリーズ全5冊（1970年～1989年までを4年毎に刊行）

刊行日：偶数月11日

定価：1,480円（税込）

刊行形態：電子書籍限定（主要読み放題サービスおよび電子書籍販売ストアにて配信）

