なごみの米屋 宣伝部長 新浜レオンさん × 「なごみるく」 CM2本を大公開！

米屋株式会社は、みるく饅頭「なごみるく」をリニューアルし、2026年2月1日(日)より全店で発売中です。

そしてこの度、なごみの米屋宣伝部長・新浜レオンが出演するTVCM「おいしくりにゅ～ある」編と「ただいま、なごみるく中」編が完成しました。

2月11日(水)からは「おいしくりにゅ～ある」編が関東エリアでOAとなります。

なごみるくのイメージカラーであるピンクのスーツを着たレオンさんが、リニューアルしたなごみるくの美味しさに驚き思わず膝スラをしてしまいます。

また、宣伝部長就任式で決定したオリジナルソングの制作も実現しました。

なごみるくのオリジナルソングを新たに作り、歌唱もレオンさんが担当。レオンさんの明るく優しい歌声が、リニューアルしたなごみるくのイメージに見事にはまります。

●CMストーリー

【おいしくりにゅ～ある】編

リニューアルしたなごみるくの美味しい進化に驚き、レオンさんが思わず代名詞である膝スラをしてしまう様子が見られます。

【ただいま、なごみるく中】編

新しくなったなごみるくをひとくち食べたレオンさんが、そのやわらかいくちどけとしっとりとした食感に、撮影中にも関わらず、とろけるような表情でなごんでしまう様子が見られます。

●TVCM概要

・ＣＭタイトル：【おいしくりにゅ～ある】編、【ただいま、なごみるく中】編

・放映局 ：日本テレビ、テレビ朝日、ＴＢＳテレビ

・出演 ：新浜レオン

・放送地域 ：関東エリア

・放映期間 ：2026年2月11日（水）～3月15日（日）

新浜レオン さんによる「なごみるく」のCMはこちら！

【おいしくりにゅ～ある】編

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=dnAKAv8SXJ4 ]

食べた瞬間くちどけしっとり、

中には優しいみるくの甘さと、

バターのコクが広がる餡がたっぷり！

おいしさのあまり、レオンさんの膝スラ炸裂！

【ただいま、なごみるく中】編

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=VaJ9OZglVSA ]

「くちどけやわらか・ふんわり広がる・しっとり食感」の”ごほうびみるく”に、レオンさんもご満悦のご様子♪

くちどけ しっとり ごほうびみるく

「なごみるく」の特設ページはこちら！

「なごみるく」についてはこちら :https://nagomi-yoneya.co.jp/okashi/nago-milk/

一般のお客様のお問い合わせ先

なごみの米屋 お客様相談室

TEL：0120-482-074

受付時間：9:00～17:00（土日祝日を除く）

■なごみの米屋（米屋株式会社）について

創業は明治32年。成田山新勝寺の精進料理である「栗羹」にヒントを得て、地元の芝栗を煉り込んだ「栗羊羹」を創製し、成田山参詣土産として販売したことが始まりです。羊羹やぴーなっつ最中、どら焼き、季節の生菓子などさまざまなお菓子をおつくりしています。

米屋本店（昭和初期）米屋總本店（現在）





・コーポレートサイト ： https://nagomi-yoneya.co.jp/

コーポレートサイトQRコードはこちら



・公式オンラインショップ ： https://www.eshop-yoneya.com/

公式オンラインショップQRコードはこちら