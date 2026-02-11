アークランズ・カインズ共同配送を開始

アークランズ株式会社

ホームセンターの「ムサシ」「ビバホーム」を運営するアークランズ株式会社（新潟県三条市、代表社長取締役COO 佐藤好文、以下「アークランズ」）と株式会社カインズ（埼玉県本庄市、代表取締役社長 CEO 高家正行、以下「カインズ」）は、物流人手不足の深刻化や時間外労働上限規制への対応を背景に、安定供給と物流効率化の両立を目指す取り組みの一環として、2026年2月11日（水）から近畿・東海地方の一部地域で店舗共同配送を開始します。

この共同配送では、復路の相互活用により輸送のムダを削減し、物流効率を高めることでトラックドライバー不足の緩和とCO2排出量の削減を目指します。

【取り組みの背景】

アークランズ、カインズは物流人手不足の深刻化や時間外労働上限規制への対応を背景に、「必要な商品を、必要なときに、確実にお届けする」ことと「物流の効率化」を両立させることを目的として、2025年3月にサプライチェーン改革に向けた協議を開始しました。

協議では、輸送効率の向上に加え、供給の強靭性（レジリエンス）や環境負荷低減も視野に、拠点間の役割分担、輸配送ネットワーク、運用を支える連携体制のあり方について検討を進めています。

アークランズ、カインズのコア事業であるホームセンター事業においては、業態特性としてお客さまの暮らしや現場の困りごとに寄り添う品揃えと供給を優先するほど、納品頻度の増加が進み、物流は構造的に非効率になりやすい側面があります。こうした状況を踏まえ、“お客さま起点”の考え方を揺るがすことなく安定供給を維持していくためには、個社単位の最適化にとどまらず、業界や競合の垣根を越えて物流課題に向き合い、社会インフラとしての物流を共に強くしていくことが重要になると考えています。

今回の共同配送は、上記協議・検討のもとで具体施策として立ち上げる第一歩です。共同配送の効果を得やすい立地にあるアークランズ猪名川センター（兵庫県猪名川町）とカインズ桑名流通センター（三重県桑名市多度町）を中継拠点とし、輸配送を担う運送会社との連携体制のもと、協議・実証実験による検証を経て共同配送の実施に至りました。今後も、検証結果を踏まえながら対象領域を段階的に拡大し、安定供給を支える持続可能な物流網の確立を目指します。

【共同配送の内容】

・概要

アークランズとカインズは、これまで各社の物流センターから自社店舗へ納品した後、復路は空車のまま各社の物流センターへ戻る運用としていました。今後は、各社の店舗への納品後に協業先の物流センターで荷物を積載し、協業先の店舗へ納品したうえで自社の物流センターに戻る運用へ切り替え、復路の相互活用によるムダの少ない輸送を図ります。

なお、本件の輸配送は佐川急便株式会社（京都府京都市）と高末株式会社（愛知県名古屋市）に委託しております。

・開始日：2026年2月11日（水）

・配送地域：京都府、兵庫県、三重県、愛知県

・運行回数：312運行/年

・削減CO2排出量：約34.1t/年（見込み）

【共同配送イメージ】

【株式会社カインズ概要】

株式会社カインズは、29都道府県下に262店舗を展開するホームセンターチェーンです。

「くらしDIY」をブランドコンセプトに、くらしを豊かにする価値ある商品・サービスを開発し、お値打ち価格で毎日提供します。Kindness（親切心）と創意工夫のアイデアあふれる店舗づくりに努めることで、お客様一人ひとりの、ご家族の、そして地域の日常を楽しいものとし、お客様とのプロミスである「くらしに、ららら。」をお届けします。

【アークランズ株式会社概要】

アークランズ株式会社は「くらし、満たす。こころ、満たす。」をスローガンに業界をリードする生活価値提供グループを目指し、ホームセンターの「ムサシ」、「ビバホーム」、とんかつ専門店「かつや」、からあげ定食専門店「からやま」などを運営し、「住」と「食」に関わる事業を展開します。独自の進化と変化を続けることで専門性を極め、お客様の「もっとくらしを豊かにしたい」というおもいにお応えします。

商号 ：アークランズ株式会社

代表者 ：代表取締役社長 佐藤好文

所在地 ：新潟県三条市上須頃445番地 （〒955-8501）

設立 ：1970年7月

事業内容：小売事業、外食事業、卸売事業、リフォーム事業、フィットネス事業、EC事業、不動産事業

資本金 ：6,462百万円

URL ：https://www.arclands.co.jp/