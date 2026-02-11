オフプライスストアのLOCUST（ローカスト）、全品550円(税込)の激安プライス！京都アバンティにて期間限定ポップアップストアを2月14日から期間限定開催
3coinsなどを展開する株式会社パルグループホールディングスと総合商社の双日株式会社が出資して展開するオフプライスストアLOCUST（ローカスト）が2026年2月14日（土）から2月23日（月）までの10日間、京都アバンティにて期間限定ポップアップストアを開催致します。
イベント概要
ポップアップストアでは、すべてのアイテムを550円（税込）の均一価格でご用意しております。なくなり次第終了の早い者勝ちとなりますので、ぜひこの機会にお買い物をお楽しみください。
- イベント名： LOCUST550円(税込)均一POPUP＠京都アバンティ
- 開催期間：2026/2/14(土)～2026/2/23(月祝) 10:00～20:00
※最終日2/23(月祝)は10:00～18:00営業
(営業時間は急遽変更になる場合がございます。予めご了承ください。)
- 開催場所
〒601-8003 京都府京都市南区東九条西山王町31番地 京都アバンティ1階セントラルコート
- 対象商品： メンズ・レディースのアパレル商品
- 注意事項： 商品はなくなり次第終了となります。
オフプライスストア「LOCUST」について
オフプライスストアとは、ブランドやメーカーが抱える余剰在庫などを安価で仕入れ、低価格で販売する小売店のことです。アウトレットは自社商品を低価格で販売する業態であるのに対し、オフプライスストアは複数のブランドやメーカーから仕入れた商品を低価格で販売する業態で、取り扱う商品やブランドなどのバリエーションが大きく異なります。
LOCUSTもブランドやメーカーが作り過ぎてしまった在庫や、リニューアルに伴い廃盤になる商品などからバイヤーがセレクトして買い取っており、アパレルだけに限らず生活雑貨、コスメ、家電など様々なアイテムを取りそろえ、1点でも多くの新品の商品をお安くご提供し続けています。
また、LOCUSTを運営し拡大していくことで、衣料品の大量廃棄を無くし、人にも地球にも優しいサスティナブルな社会づくりに貢献することを目指しています。
