【ご好評につき２度目】美容健康雑貨の「amepla-アメプラ-」　阪神梅田本店にてPOP-UP SHOPを開催

株式会社アメイズプラスは、美容健康雑貨のオンラインショップ「amepla（アメプラ）」（会員数47万人・月間来訪者数136万人）のPOP-UP SHOPを2026年2月18日（水）より、「阪神梅田本店」（大阪市）にてオープンします。

阪神梅田本店でのPOP-UP SHOPは、2024年11月の初開催に続く2度目の開催となります。前回は1週間の短期開催でしたが、今回は2か月以上にわたる長期POP-UP SHOPとして展開いたします。

「足腰の悩み」「身体のコリ」「ヘアダメージ」など、現代人が抱えるさまざまな悩みに寄り添い、アメイズプラスが企画・開発した自社オリジナル商品を展開。実際に商品を体験しながら、お客様一人ひとりに合わせた最適な商品やケア方法をご提案いたします。

■店舗概要

店舗名 ：amepla POP-UP SHOP in阪神梅田本店

開催場所：阪神梅田本店 3F ウェルネスイベント２.

期 間 ：2026.2.18（水）- 2026.4.28（火）

住 所 ：〒530-8224

大阪市北区梅田1丁目13番13号

アクセス：・阪急「大阪梅田」駅から徒歩約5分

・阪神「大阪梅田」駅から徒歩約1分

・JR「大阪」駅から徒歩約2分

・大阪メトロ御堂筋線「梅田」駅から徒歩約1分

・大阪メトロ谷町線「東梅田」駅から徒歩約1分

・大阪メトロ四つ橋線「西梅田」駅から徒歩約3分

・JR東西線「北新地」駅から徒歩約4分

営業時間：10:00～20:00（阪神梅田本店に準ずる）

■商品紹介

販売予定商品の一部をご紹介します。

23.0～28.0cmまで展開。カラーは２色（グレー/ブラック）。体幹を鍛えるランニングシューズ

BEAXIS バランスコアラン

\16,390円（税込）

「履いて歩くだけで体幹を鍛えられる」と人気のBEAXISスニーカーシリーズから昨年12月に発売されたランニングモデル。従来通り体幹を鍛えられるインソール+軽量化+フォームがブレにくい構造のアウトソールを採用。

商品ページはこちら(https://www.amepla.jp/f/balance-core-run)

S（22.5～23.0）～４L（27.5～28.0）まで展開。カラーは２色（ブラック/ホワイト）。整体師監修 足腰ラクなスニーカー

RAKUNA 整体スニーカー2 レザー調タイプ

\13,360円（税込）

独自の機能性インソールが足裏アーチを整え、正しい歩き姿勢をサポート。 片足わずか約190gの超軽量設計で、足や腰への負担も少なく、１日中歩き回ってもラクな履き心地を実現。

商品ページはこちら(https://www.amepla.jp/c/rakuna/1192)

S（22.5～23.0m）～4L（27.5～28.0）まで展開。カラーは２色（ブラック/ホワイト）歩くだけ体幹ダイエットスニーカー

BEAXIS バランスコアスニーカー3

\17,490円（税込）

特許取得のインソールが重心の位置を母指球（親指）寄りに促すことで、歩くだけで体幹を刺激する、人気のダイエットスニーカー。

シリーズ累計１５万足以上販売。関西のテレビ番組での放送以降、芸能人の方々も愛用。

商品ページはこちら(https://www.amepla.jp/f/balance-core-sneaker3_B)

とくだけでサラツヤ髪になるブラシ

strainia ケアストレートブラシ

\10,780円（税込）

2種類の天然毛+独自の植毛の配置構造によって、とかすだけでまっすぐな髪に導く、くせ毛の方のためのヘアブラシ。アイロンに代わり朝の時短・ダメージ軽減。

累計８万本以上販売。雑貨の批評誌LDK(https://360life.shinyusha.co.jp/articles/-/9578)でもA評価を取得。

商品ページはこちら(https://www.amepla.jp/c/strainia/771)

■コンセプト

健やかな美を応援する。

「健康の先に、美しさが生まれる。」と私たちは考えます。

心も身体も健やかであれば、毎日がより楽しくなり、その人本来の輝きも増してくる。

足腰の痛みを気にせず、おしゃれなパンプスで思いきりショッピングを楽しんだり。

毎日の通勤時間が、かっこいいスニーカーを 履くだけでエクササイズになったり。

仕事帰りや休日のおうち時間がリラックスタイムになったり。

特別なブラシで、毎日のくせ毛ストレスから解放されたり。

誰しもが抱える心身の不調やコンプレックスを、

“美しさ”に変えていくきっかけになりますように。

ameplaはそんな想いを込めながら、

サービスを通じてみなさまを応援します。

