世界が注目するギタリストIchika Nitoが「THE FIRST TAKE」新企画に登場！YouTube1100万回再生超の代表曲『i miss you』を一発撮り公開。1stアルバムも配信中。

株式会社ZICCA

世界を舞台に活躍するギタリストIchika Nitoが、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の新たな試みである「HIGHLIGHT」に出演し、昨日2026年2月10日（火）22:00より、代表曲「i miss you」の一発撮りパフォーマンス映像が公開されました。

また、2026年1月30日には自身初となるファーストアルバムをリリース。世界中のフォロワーを熱狂させている最新の活動と併せてお知らせいたします。

■Ichika Nito × 「HIGHLIGHT」：名曲「i miss you」を衝撃の一発撮り

アーティストの核心に迫る「THE FIRST TAKE」の新プロジェクト「HIGHLIGHT」に、Ichika Nitoが登場。今回披露されたのは、彼の代名詞とも言える楽曲「i miss you」です。2019年にリリースされた「i miss you」は、Spotifyで1,800万回以上、YouTubeの演奏動画が1,100万回以上の再生を記録している、Ichika Nitoを象徴する代表曲です。ピアノを彷彿とさせるタッピング奏法と、切なく美しいメロディが織りなす唯一無二の世界観が、一発撮りという緊張感の中で再構築されました。

【動画公開URL】https://youtu.be/U0-mTnBEvQg(https://youtu.be/U0-mTnBEvQg)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=U0-mTnBEvQg ]

【「THE FIRST TAKE」の「HIGHLIGHT」概要】

ダンス、楽器演奏など様々なジャンルにフォーカスを当て、「THE FIRST TAKE」本編では伝えきれていないアーティストの魅力や、個々の放つ輝きにスポットライトを当てる新企画。一発撮りのパフォーマンスを至近距離から複数のカメラで撮影し、指先の動きや息遣い、臨場感溢れるパフォーマンスを楽しむことができます。

■ 1月30日、待望の1stアルバムをデジタルリリース

2026年1月30日には、Ichika Nitoの音楽性が凝縮された待望のファーストフルアルバム「The Moon's Elbow」がリリースされました。本作は、世界的なギタリストとしての地位を確立した彼が、更なる音楽的深化を見せた意欲作。これまでの集大成となるトラックから、新たな表現に挑戦した楽曲まで、Ichika Nitoの「今」が詰まった一枚となっています。

公式サイト：https://ichikanito.com/ja

配信リンク：https://linkco.re/NP4t1gM5?lang=ja

■楽曲リスト・参加クリエイター

本アルバム『The Moon's Elbow』には、Ichika Nitoの呼びかけにより、ジャンルや国境を超えた気鋭のアーティストたちが集結しました。

SNS総フォロワー数が1,000万人を超え圧倒的な支持を誇るポーランド出身の天才ギタリストMarcinをはじめ、マスロック・バンド「Covet」を率い、ピアノの素養を活かした独自の「両手タッピング」で現代ギターシーンを牽引するアメリカのYvette Young、さらにドイツからはバンド「Unprocessed」のフロントマンで新世代の旗手となったManuel Gardner Fernandesが参加。さらに、アジアで急速に注目を集めているタイの実力派R&BシンガーFlower.far、そしてセネガル・ラップ界の先駆者であり、マルチアーティストのNIXも名を連ねています。そして日本からは、リズムゲームやBMSの世界で圧倒的な存在感を放つマルチクリエイターFeryquitousや、モンスターバンド「SEKAI NO OWARI」のリーダーであり、マルチプレイヤー・サウンドプロデューサーとしてバンドの核を担うNakajin が共作に加わり、Ichika Nitoの世界観に共鳴し、彩りを添えています。

Ichika Nito 1st Album "The Moon's Elbow”

- Where I Begin- Lost Stars- Echo feat. Nakajin- LA NUIT feat. NIX- The Itch feat. Manuel Gardner Fernandes, Feryquitous- The Moon's Elbow feat. Marcin- I’m Your Ghost feat. Flower.far- we weren't, were we?- should’ve cried- in your quiet feat. Yvette Young- Where I Return

本アルバムの大きな特徴の一つが、国内外のトップクリエイターとのコラボレーションです。中でも、ポーランド出身の天才ギタリストMarcinとの共作は大きな話題を呼んでいます。

【YouTube：Ichika Nito × Marcin】https://youtu.be/rCcDEwT200s?si=Q20Ltayopy0JeJoE

二人の共通点である「超絶技巧」と「革新的なプレイスタイル」が火花を散らすこのコラボレーションは、アコースティックとエレキという異なる楽器の特性を最大限に活かした、スリリングかつ優美なアンサンブルを実現。公開された動画は世界中から絶賛のコメントが寄せられ、すでに数万回再生を記録するなど、まさに「現代ギターの最前線」を象徴するコンテンツとなっています。

■Ichika Nitoプロフィール

イギリスのギター雑誌「Total Guitar」の読者投票にて「現在最高のギタリスト」の一人に選出。YouTubeを中心に活動し、その圧倒的なテクニックと独自の音楽センスは、ジョン・メイヤーやエド・シーランといった世界のトップミュージシャンからも絶賛されている。SNSの総フォロワー数は数百万を超え、現在最も世界に影響を与えるギタリストの一人。

Official Web Site：https://ichikanito.com/ja

YouTube：https://www.youtube.com/@ichika_nito

Instagram：https://www.instagram.com/ichika_mo/

X：https://x.com/ichika_mo

Staff X：https://x.com/ichika_staff_

アー写・アルバム素材ダウンロードリンク：https://www.dropbox.com/scl/fo/wp442mk4u23584ps3utmr/ANg-Pnm6CoKYSzOTiamidAQ?rlkey=1hct49t1fj1thjnhkqdpjds41&st=6eyjfhnc&dl=0(https://www.dropbox.com/scl/fo/wp442mk4u23584ps3utmr/ANg-Pnm6CoKYSzOTiamidAQ?rlkey=1hct49t1fj1thjnhkqdpjds41&st=6eyjfhnc&dl=0)

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

会社名：株式会社ZICCA

担当者名：足立

電話番号：03-5749-4664

メールアドレス：info@ichikanito.com