初コラボ解禁！wiggle wiggle｜RODEO CROWNS WIDE BOWL スペシャルコレクション発売
韓国発ライフスタイルブランド「wiggle wiggle（ウィグルウィグル）」の日本展開を行う株式会社ビーエムスマイルジャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：キムスミン、竹吉拓）は、ストリートアメリカンカジュアルブランド「RODEO CROWNS WIDE BOWL (ロデオクラウンズ ワイドボウル)」との初のコラボレーションコレクションを発表いたします。
本コラボレーションアイテムは、2026年2月11日（水）より、全国のRODEO CROWNS WIDE BOWL店舗および公式オンラインストアにて発売されます。
『wiggle wiggle ｜RODEO CROWNS WIDE BOWL 』
PEACEFUL × POPが生み出す、スペシャルコラボコレクション
2026年2月11日（水）発売
RODEO CROWNS WIDE BOWLが表現するPEACEFULでTIMELESSなアイテムと、カラフルで遊び心あふれる世界観を展開するwiggle wiggleが融合した、スペシャルコラボレーションコレクションが登場します。
RODEO CROWNS WIDE BOWLらしいストリートテイストをベースに、wiggle wiggleのキャラクターやモチーフを落とし込み、日常のスタイリングに遊び心をプラスするデザインに仕上げました。
コレクション概要
ニット、パーカー、ジャケット、デニム、ソックスなどのアパレルアイテムに加え、タンブラーやピクニックバッグなどのライフスタイル雑貨も展開。
日常使いしやすいラインナップで、ファッションからライフスタイルまでトータルで楽しめるコレクションに仕上げました。着回ししやすいベーシックアイテムに、wiggle wiggleらしいポップなアクセントを加え、コーディネートの主役になるデザインが揃っています。
また、本コレクションはユニセックス仕様のため、カップルや友人同士でのリンクコーデやシェアスタイルも楽しめる点も魅力です。
両ブランドの世界観が融合した、ここでしか手に入らない特別なコレクションとなっています。
発売情報
【発売日】
2026年2月11日（水）
【販売場所】
全国のRODEO CROWNS WIDE BOWL 店舗
SHEL'TTER WEB STORE(https://www.ec-store.net/sws/r/rSRCWB/)
ZOZOTOWN(https://zozo.jp/brand/rodeocrownswidebowl/)
※一部店舗ではお取り扱いがない場合があります。
ブランド概要
▶RODEO CROWNS WIDE BOWL (ロデオクラウンズ ワイドボウル)について
SKATER、SURF、CULTURE をベースに、HEALTHYな身体を引き立たせるオーセンティックな素材のTEEとDENIM。PEACEFULでTIMELESS 、DAILYなORIGINAL BRAND。
HP：https://rodeocrowns.jp/
WEBSTORE：https://www.ec-store.net/sws/r/rSRCWB
Instagram：＠rodeocrowns_official
X：https://x.com/RODEOCROWNS2004
▶ wiggle wiggle（ウィグルウィグル）とは
「wiggle wiggle（ウィグルウィグル）」は、韓国・ソウル発のライフスタイルブランド。
カラフルで遊び心あふれるデザインがZ世代を中心に支持され、スマホアクセサリーや雑貨、ファッション小物など、日常を楽しく彩るアイテムを幅広く展開しています。韓国で誕生したwiggle wiggleは、中国・タイ・シンガポール・台湾・インドネシアなどアジア各国へ展開を拡大中。2024年末にオープンした東京・原宿の日本初フラッグシップ「WIGGLE WIGGLE.ZIP HARAJUKU」も国内外から多くの注目を集めています。
公式オンラインサイト :
https://wigglewiggle.jp/
● 公式LINE：https://page.line.me/673kdcdy
● Instagram：https://www.instagram.com/wigglewiggle_jp/
● TikTok：https://www.tiktok.com/@wigglewiggle_jp
● X：https://x.com/wigglewiggle_jp
▶ BtoB・コラボをご検討の企業様へ
商品の取り扱いやタイアップ、コラボレーションなどをご検討の企業様は、ぜひ下記までお問い合わせください。
▶ 本件に関するお問い合わせ
株式会社ビーエムスマイルジャパン
担当者: 黒石 奈那
TEL: 090-7393-5776
メール: nana.kuroishi@bmsmile.jp
会社HP：https://bmsmilejapan.com/