独自の哲学で“健康習慣のきっかけ”を提供小籔千豊がオンラインサロン「小籔ヘルシー教」を開設！3月1日(日)よりFANYオンラインサロン入会受付開始

吉本興業株式会社

小籔千豊は、独自の哲学で健康習慣を提案する会員制サークル「小籔ヘルシー教」を始動。2026年3月1日(日)より入会受付を開始します。

本企画は、世に溢れるダイエット情報の「正解」を教える場ではありません。教祖のコヤ＝ヘルシー＝カズトッツォ(小籔)本人が長年実践してきた「健康を意識するための考え方」や「自分を律するための気づき」を、信者(会員)の皆様と共有することを目的としています。入信(入会)期間は、2026年3月1日(日)から4月30日(木)までの期間限定予定です。月額制のコミュニティ内では、

生配信を通じた講話や、限定オープンチャットでのコミュニケーションを展開します。あくまで「健康や人生を見直すきっかけ作り」を主眼に置いており、既存のダイエット企画とは一線を画す、エンターテインメント性の高いコミュニティ運営を目指します。

モニター信者 COWCOW・善し コメント

前からずっとダイエットせなアカンと思ってたんですが、なかなかできてなくて、今かなりやばいです。

僕は4月から小籔ヘルシー教に入ります。兵動さんがだいぶ痩せたと聞いたから。

オープンチャットで体重の変化を上げます。

やります！教祖についていきます！

小籔ヘルシー教 詳細情報

入信期間：2026年3月1日(日)～4月30日(木) ※第二期入信期間を設ける場合は、サイト内にてご案内いたします。

入信料：3,194円(三毒浄化)(初月のみ)

月額(四苦八苦コース)：4,989円(税込)

免責事項：本企画は医療行為や治療を目的とするものではなく、特定の効果を保証するものではありません。活動内容は小籔自身の経験に基づいたエンターテインメントとして提供されます。

オンラインサロンURL：https://www.heruheruheruheru-kieeeee.com/