【ERIC HAZE × TRADMAN′S BONSAI】アートと盆栽が融合する新たな表現の場。東京・丸の内にてコラボレーション展覧会を開催

株式会社ビーズインターナショナル

ストリートブランド「XLARGE」「X-girl」「MILKFED.」「SILAS」などを展開する株式会社ビーズインターナショナル（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：西方雄作）がエージェントを務めるアーティスト ERIC HAZE（エリック・ヘイズ）は、 株式会社松葉屋（代表取締役社長：小島鉄平）が運営する「TRADMAN'S BONSAI（トラッドマンズボンサイ）」と、コラボレーションした展覧会を2026年2月２１日（土）～24日（火）の期間、TRADMAN'S TOKYO（東京・丸の内）にて、開催いたします。

本展は、ニューヨークのグラフィティカルチャーを牽引してきたERIC HAZEと、日本の伝統文化「盆栽」を現代的な感性で再構築するTRADMAN’S BONSAIによる、初のコラボレーション展となります。世代や国境を超えて受け継がれてきたそれぞれのカルチャーが持つストーリーに着目し、両者に共通するアイコンや思想を軸に、プロダクトおよび作品を制作。伝統の象徴として新たな表現を提示いたします。

本展では盆栽を主役に据え、両者が共有する「本質的な共通項」にフォーカス。ERIC HAZEは、自身初となる盆栽用の器作品を発表いたします。また、盆栽作品としては、TRADMAN’S BONSAIがERIC HAZEとの共通世界観を体現した作品を制作・発表いたします。

伝統とストリートカルチャーが交差する本展を通じて、盆栽の新たな可能性と価値を国内外に発信してまいります。

展覧会概要

展覧会名：ERIC HAZE×TRADMAN’S BONSAI EXHIBITION

期間：2026年2月21（土）～2月24日（火）

入場料：無料

場所：TRADMAN’S TOKYO

住所：東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル１F

営業時間：11:00～20:00 ※最終日は18:00まで

TEL：03-6256-0471

プレス内覧会/VIP PREVIEW

日程：2026年2月20日（金）

時間：11:00～18:00（プレス内覧会）、18:00～20:00（VIP PREVIEW）

会場：TRADMAN’S TOKYO

※開催に先駆けメディア・関係者様をご招待した内覧会を開催いたします。

作品紹介（一部抜粋）

HAZE×TRADMAN’S BONSAI POT

プロダクト紹介（一部抜粋）

HAZE×TRADMAN’S BONSAI POT

Price：22,000円（税込）

左：HAZE×TRADMAN’S BONSAI KOIKUCHI SHIRTS

Price：19,800円（税込）

Color：BLACK

Size：M、L

右：HAZE×TRADMAN’S BONSAI EASY PANTS

Price：16,500円（税込）

Color：BLACK

Size：M、L

HAZE×TRADMAN’S BONSAI HOODED SWEATSHIRTS

Price：19,800円（税込）

Color：BLACK、GREY

Size：S、M、L、XL

HAZE×TRADMAN’S BONSAI L/S TEE

Price：11,000円（税込）

Color：BLACK、WHITE

Size：S、M、L、XL

アーティスト紹介

ERIC HAZE（エリック・ヘイズ）

ニューヨークの伝説的なアーティスト兼デザイナーであるエリック・ヘイズは、1970年代初頭に活動をスタートさせ、キース・ヘリングやジャン＝ミシェル・バスキアといった友人たちと共に作品を展示しました。1980年代後半には自身のデザインスタジオを設立し、1990年代にはアパレルブランドを立ち上げました。アイコニックな手書き文字で知られるヘイズは、ブランドとのコラボレーションを通じて現代デザインやストリートカルチャーの分野で注目を集め、最も人気のあるクリエイターの一人として活躍を続けています。

Instagram：https://www.instagram.com/erichazenyc/

TRADMAN’S BONSAI（トラッドマンズボンサイ）

日本の伝統文化である盆栽を世界に伝えるというミッションのもと、2015年TRADMAN’S BONSAIを結成(のち2016年に株式会社松葉屋設立)。 伝統を守るだけでなく、盆栽に込められた「おもてなしの心」と「利他の精神」の本質を大切にしながら、ストリートカルチャー、ファッション、アートとの融合により、日本の伝統文化に革新を取り入れ、日々進化を続けています。TRADMAN’S BONSAIは、盆栽を通じて「日本の格好良さ」を新たに定義し、斬新な価値を生み出していきます。

Instagram：https://www.instagram.com/tradmans_matsubaya.inc/

小島鉄平（こじまてっぺい）

千葉県柏市・松葉町で育ち、柏市立松葉中学校を卒業。

学生時代は音楽、ファッション、タトゥーなど、ストリートカルチャーの熱狂的な愛好者として青春を過ごす。アパレル業界ではバイヤーとしてキャリアを積み、海外での買い付けを重ねるなかで、日本文化の奥深さに改めて魅了される。やがて、盆栽に宿る静謐な美しさと精神性に惹かれ、2015年に「TRADMAN’S BONSAI」を結成し、翌2016年に株式会社松葉屋を設立。“伝統とは革新の連続である”という信念のもと、盆栽に現代の感性と美意識を掛け合わせ、ブランドや空間との融合を実現。shu uemura、NIKE、Dior、RIMOWAをはじめとする国内外のブランドとのコラボレーションを多数手がける。盆栽を文化の枠を超えた「体験」へと昇華させ、世界に向けて“日本の格好良さ”を発信し続けている。Instagram：https://www.instagram.com/teppei_kojima501/

【会社概要】

社名：株式会社 ビーズインターナショナル

代表取締役社長：西方 雄作

本社所在地：東京都目黒区東山1-1-2 東山ビル7F

URL：https://bs-intl.jp/

公式オンラインストア：https://calif.cc/

ブランド情報：https://bs-intl.jp/brandlist/

設立年：1990年12月

従業員数：400名（2026年1月時点）

資本金：4,500万円

事業内容：衣料品・雑貨品の企画販売、販売促進、EC事業