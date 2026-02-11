『KOGYARU』がアミューズメント施設へ初進出！初のプライズ化決定 “ギャルかわ”全19アイテムが2月20日（金）より全国のモーリーファンタジー・PALOに登場

株式会社HJ

小学生ギャルメディア『KOGYARU（コギャル）』は、株式会社イオンファンタジー（本社：千葉県千葉市）とのコラボレーションにより、初のアミューズメント専用景品（プライズ）をプロデュースいたしました。

2026年2月20日（金）より、全国の「モーリーファンタジー」「PALO」およびオンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」にて展開を開始いたします。

「メディア」から「ライフスタイル」へ。小学生ギャルが仕掛ける“プライズ革命”

渋谷発の小学生ギャルグループとして、音楽やファッションシーンで圧倒的な存在感を放つ『KOGYARU』が、ついにアミューズメント業界へ本格進出いたします。

今回のプライズ化にあたり、ターゲットである小学生が「毎日持ち歩きたくなる、使いたくなる」ことに徹底的にこだわり、6アイテム全19種類という圧巻のボリュームで展開。

グループが掲げる“ギャルかわ”な世界観を、「コンパクトミラー」や「ネイルチップ」、そして「しっぽチャーム」といった象徴的なアイテムに落とし込みました。

■KOGYARU プライズ景品ラインナップ（全6アイテム・19種類）

- KOGYARU コンパクトミラー（全4種）レオパードやゼブラなど、ギャル魂をくすぐる4デザイン。ポーチに収まる絶妙なサイズ感。- KOGYARU ネイルチップ（全2種）こだわりの「長さだし」を実現。簡単装着で指先からギャルになれる12枚入り。- KOGYARU ビーズストラップ（全4種）アクリルロゴプレートとカラフルなビーズが揺れる、スマホやバッグの主役級アイテム。- KOGYARU しっぽチャーム（全4種）「もふもふ感」にこだわった16cmの猫しっぽ。ロゴチャーム付きでバッグのアクセントに。- KOGYARU スマホポーチ（全3種）大型スマホ対応＆ジッパー付き小物ポケット。大胆なロゴプリントがコーデを格上げ。- KOGYARU ルームシューズ（全2種）KGロゴ刺繍とふわふわ素材が特徴。ピンクとパープルの厳選カラー展開。

〈展開概要〉

展開期間：2026年2月20日(金) ～ なくなり次第終了

展開店舗：全国のモーリーファンタジー、モーリーファンタジーｆ、PALO、PRIZE SPOT PALO、クレーン横丁、Feedy Arcade、オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」

詳細ページ：https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#kogyaru

■「直筆サイン入りKOGYARU スマホポーチ」が当たるSNSキャンペーンを開催！

限定プライズの展開を記念し、モーリーファンタジー公式X・Instagramでは、『KOGYARU』モデルの「ゆなち」「りりぴ」の「直筆サイン入りKOGYARU スマホポーチ」が抽選で各3名さま、計6名さまに当たるSNSキャンペーンを開催いたします。詳細は公式アカウントをご確認ください。

応募方法：下記の方法でご応募ください。

１. モーリーファンタジー公式Xをフォローし、指定ポストをリポスト

２. モーリーファンタジー公式Instagramをフォローし指定の投稿に「いいね」

応募期間：2026年2月10日(火) ~ 2026年3月1日(日) 23：59

〈モーリーファンタジー公式SNSアカウント〉

モーリーファンタジー公式 X：https://x.com/mollyfantasy_of

モーリーファンタジー公式 Instagram：https://instagram.com/mollyfantasy_jp

■オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」

スマートフォンやパソコンからインターネットを使ってモーリーファンタジーのクレーンゲームが 24 時間いつでもどこからでも楽しめるサービスです。モーリーファンタジー・PALO でしか手に入らないオリジナル景品も多数ラインナップしています。獲得した景品は送料無料でお客さまへ直接お届けいたします。

※画像はイメージです。

※一部、本景品の取り扱いが無い店舗がございます。

※展開日・展開店舗は予告無く変更させていただくことがございます。

※景品は数に限りがございます。在庫数等、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせください。

※天災等の影響により、一部店舗で展開日の遅延、また展開店舗が変更になる場合がございます。

公式サイト：https://www.molly.online/

モーリーオンライン紹介ページ：https://www.fantasy.co.jp/mollyonline/

モーリーオンライン公式 X：https://x.com/MOLLYONLINE_of

■『KOGYARU（コギャル）』について

日本のギャル媒体『egg』の妹メディアとして、小学生ギャルモデルを取り扱う媒体として2023年4月1日に発足。SNSでのWeb版を中心に活動を展開し、発足からわずか約2年でInstagramのフォロワー数50万人を突破しました。

媒体名『KOGYARU』は、90年代の流行語「コギャル」と、「子どもギャル」を掛け合わせた造語で、“GYARU”という言葉が世界でも親しまれていることから、海外にも発信できる名称にしました。ファッションモデル活動に加え、2023年12月には楽曲「SHIRANKEDO」でアーティストデビューを果たし、現在は全国各地でライブパフォーマンスを行うなど、多岐にわたる活動で次世代のギャル文化を牽引しています。

〈KOGYARU公式サイト・SNS〉

公式サイト：https://kogyaru.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/kogyaru_official/

TikTok：https://www.tiktok.com/@kogyaru_official

YouTube：https://www.youtube.com/@KOGYARU_official

■会社概要

社名：株式会社HJ

代表：代表取締役社長 池田 隼人（イケダ ハヤト）

本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-22-1 CHビル2F.3F.4F

URL：https://hj-s.co.jp

設立年：2006年2月

資本金：523,924,000円

従業員数：100人

事業内容：メディア事業、プロダクション事業、広告代理事業、イベント事業

＜報道関係者からのお問い合わせ先＞

株式会社HJ 広報担当

https://tayori.com/f/hjcontact-prtimes/