リカーマウンテン浜松相生店 店内に100円ショップ「ワッツウィズ」が2026年2月11日(水)にOPEN

株式会社リカーマウンテン

全国202店舗で酒類専門店をチェーン展開する株式会社リカーマウンテン(本社：京都市)は、静岡県浜松市の店舗「リカーマウンテン浜松相生店」の店内にて、100円ショップ「ワッツウィズ」を本日2026年2月11日(水)にOPENいたします。

リカーマウンテン初の併設店舗となる本店舗では、従来のお酒や食品のお買い物とともに、日用品や雑貨も店頭でお求めいただくことが可能となり、より便利にお買い物をお楽しみいただけるようになりました。

この機会にぜひお立ち寄りください。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

【店舗情報】

リカーマウンテン 浜松相生店

住所 ：〒430-0805 静岡県浜松市中央区相生町7-23

TEL ：053-462-1155

営業時間：AM10:00～PM8:00 年中無休

https://www.likaman.co.jp/shop/shizuoka/hamamatsu-shi/2521.html

【会社概要】

会社名：株式会社リカーマウンテン

代表者：代表取締役 伊藤 啓

所在地：京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60

日本生命四条ビル7階

TEL ：075-213-8200

FAX ：075-213-8250

URL ：https://www.likaman.co.jp/

【本件に関するお問合わせ先】

会社名：株式会社リカーマウンテン

担当者：今井 祥午

所在地：京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60

日本生命四条ビル7階

TEL ：075-251-2555

FAX ：075-213-8250

E-Mail：imai@likaman.co.jp