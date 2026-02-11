リカーマウンテン浜松相生店 店内に100円ショップ「ワッツウィズ」が2026年2月11日(水)にOPEN
株式会社リカーマウンテン
全国202店舗で酒類専門店をチェーン展開する株式会社リカーマウンテン(本社：京都市)は、静岡県浜松市の店舗「リカーマウンテン浜松相生店」の店内にて、100円ショップ「ワッツウィズ」を本日2026年2月11日(水)にOPENいたします。
リカーマウンテン初の併設店舗となる本店舗では、従来のお酒や食品のお買い物とともに、日用品や雑貨も店頭でお求めいただくことが可能となり、より便利にお買い物をお楽しみいただけるようになりました。
この機会にぜひお立ち寄りください。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。
【店舗情報】
リカーマウンテン 浜松相生店
住所 ：〒430-0805 静岡県浜松市中央区相生町7-23
TEL ：053-462-1155
営業時間：AM10:00～PM8:00 年中無休
https://www.likaman.co.jp/shop/shizuoka/hamamatsu-shi/2521.html
【会社概要】
会社名：株式会社リカーマウンテン
代表者：代表取締役 伊藤 啓
所在地：京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60
日本生命四条ビル7階
TEL ：075-213-8200
FAX ：075-213-8250
URL ：https://www.likaman.co.jp/
【本件に関するお問合わせ先】
会社名：株式会社リカーマウンテン
担当者：今井 祥午
所在地：京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60
日本生命四条ビル7階
TEL ：075-251-2555
FAX ：075-213-8250
E-Mail：imai@likaman.co.jp