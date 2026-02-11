【開店記念で瓶ビール99円】“ホルモンと瓶ビールは横濱の文化” 東戸塚に《横濱ホルモン会館エース 東戸塚店》2月18日グランドオープン

株式会社Mostfun

株式会社Mostfun（本社：神奈川県横浜市／代表取締役：大崎拓実）は、

2026年2月18日、東戸塚に新店舗

「横濱ホルモン会館エース 東戸塚店」 をグランドオープンいたします。

本店舗は、「ホルモンと瓶ビールは横濱の文化」をテーマにした

地域密着型の大衆焼肉酒場です。

新鮮ホルモンと手頃な価格設定、

そして昔ながらの瓶ビールスタイルを軸に、

誰でも気軽に立ち寄れる街の焼肉酒場を目指します。

さらに東戸塚店では、

家族連れやお子様も楽しめる参加型メニューや企画を導入し、

世代を問わず利用できる店舗設計としています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 横濱文化を体現する「大衆焼肉酒場」━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

横濱ホルモン会館エースは、

新鮮ホルモンを中心に据えた大衆焼肉酒場です。

毎日仕入れるホルモンと厳選した肉を、

気取らず・楽しく・しっかり美味しく食べられることを大切にしています。

価格は大衆酒場水準、

品質は専門店水準を目指し、

コストパフォーマンスにこだわった設計です。

店内はどこか懐かしさを感じる空間で、

80～90年代の音楽とともに、

会話が弾む時間を提供します。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 名物は「瓶ビール」と「三大ホルモン」━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

エースの象徴は、

昔ながらの瓶ビールスタイル。

さらに、

・名物コプちゃん焼き

・ハッスルホルモン

・厚切りタン

を三大名物として展開。

まずはここから頼めば間違いない、

という看板メニューを明確に打ち出しています。

━━━━━━━━━━━━━━━━■ 開店記念イベントを2段階で実施━━━━━━━━━━━━━━━━

グランドオープンを記念し、

期間限定の開店イベントを実施します。

【第一弾】

瓶ビール（赤星 中瓶）通常価格299円（税込）のところ、

オープン記念として 99円 （税込）にてご提供します。

横濱ホルモン会館エースが大切にしている

「ホルモンと瓶ビールは横濱の文化」を、

まずは気軽に体験していただきたいという想いから実施いたします。

■ 実施期間

2026年2月18日（水）～2月20日（金）

■ 条件

・東戸塚店のみ実施

・お一人様500円以上のご注文をお願いします

・詳細条件は店舗にてご確認ください

【第二弾】

名物メニュー「ハッスルホルモン」を期間限定で半額提供いたします。

ハッスルホルモンは、5種類のホルモンを盛り合わせた看板メニューで、

部位ごとの食感や旨みの違いを一皿で楽しめる一品です。

鮮度にこだわったホルモンを、焼きに適したカットと下処理でご提供します。

通常価格1,490円（税込）のところ、

期間中は745円（税込）でお楽しみいただけます。

■ 実施期間

2026年2月21日（土）～2月28日（土）

■ 条件

・1グループにつき1皿まで

・東戸塚店限定

・他サービスとの併用不可

初めてご来店のお客様にも、「まずはこれを頼んでほしい」名物メニューです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 東戸塚店ならではの楽しみ方━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

東戸塚店では、

お子様連れのお客様にも安心して楽しんでいただけるメニューを多数ご用意しています。

焼肉は「大人の外食」になりがちですが、

エース東戸塚店では、家族での外食時間そのものが楽しい体験になる設計を目指しました。

１. 小学生以下限定 じゃんけんドリンクチャレンジ

スタッフとじゃんけんを行い、

・勝ち：無料

・あいこ：半額

・負け：通常価格

になる参加型メニューです。

２. 駄菓子ガチャ設置

ガチャで出た数だけ駄菓子がもらえる

来店イベントを常設。

「食事＋体験」をセットで楽しめます。

３. 6歳以下 ご飯食べ放題

小さなお子様には

白ご飯を無料提供。

家族での焼肉利用を後押しします。

■ お通しキャベツ＆ニラキムチはおかわり自由

焼き上がったホルモンは、

まずは自家製タレにたっぷりビシャ付け。

タレをまとった肉は、

キャベツにワンバウンドさせて一緒に食べるのが定番スタイルです。



さらにニラキムチと合わせれば、脂の甘みと辛味が重なって一気に加速します。

このループを、満足するまでお楽しみください。

■ たくさん飲む人ほど楽しい価格設計

焼肉と相性の良い

・エースサワー

・ハイボール

を199円で提供。

「気軽に飲める価格」も

エースの大きな特徴です。

━━━━━━━━━━━━━━━━■ 店舗情報━━━━━━━━━━━━━━━━

店名：横濱ホルモン会館エース 東戸塚店

開店日：2026年2月18日

所在地：神奈川県横浜市戸塚区品濃町539-7 内藤建設本社ビル 2F

アクセス：JR東戸塚駅 徒歩1分

席数：76席

営業時間：

平日 15:00～23:30

（L.O. 料理22:30／ドリンク23:00）

土日祝 12:00～23:30

（L.O. 料理22:30／ドリンク23:00）

定休日：年末年始（12月31日～1月1日）

予約：可

支払い方法：クレジットカード・電子マネー対応

━━━━━━━━━━━━━━━━■ 会社概要━━━━━━━━━━━━━━━━

会社名：株式会社Mostfun

代表者：代表取締役 大崎 拓実

所在地：神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目11-4

事業内容：

・飲食店経営

・人事採用支援

・システム開発

・食品配送事業 ほか

HP :https://mostfun.jp/