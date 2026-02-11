株式会社アイアットOECとの共催セミナー「失敗しない現場DX ノーコード×RPAで業務設計から無人実行まで一気通貫」

株式会社デリバリーコンサルティング

データリテラシーの向上を通じてデータドリブンカンパニーへの変革を支援する株式会社デリバリーコンサルティング（本社：東京都港区、取締役CEO：内藤 秀治郎）は、株式会社アイアットOEC（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：楠田 教夫）と共催でWEBセミナーを開催いたします。

■テーマ

失敗しない現場DX ノーコード×RPAで業務設計から無人実行まで一気通貫

■参加申し込み

https://ipas-lp.deliv.co.jp/webinar20260218(https://na2.hubs.ly/H035NyZ0)

■セミナー概要

企業の競争力を決めるのは、現場のスピードとデータ活用力です。

本セミナーでは、現場の作業を“見える化”し、ノーコード(@pocket)で業務の型をつくり、RPA(ipaSロボ)で定型作業を無人化する一気通貫のアプローチを解説します。

@pocketでの業務アプリ設計と、ipaSロボによる画面操作・転記の自動化を連携させ、日報・証明書申請・受発注など、短期間で成果を出す具体シナリオを紹介します。

セミナーの狙い

・現場主導のDXマインドを醸成する具体的なアプローチを理解する

・ノーコードアプリ設計とRPAの役割分担を明確化し、実務で即戦力になる手順を習得する

・事例を通じて、短期的な成果と中長期の全社展開を両立させるロードマップを描く

こんな方におすすめ

・DX推進に携わる経営層・事業責任者・部門長の方

・現場でDXをリードするマネージャー・実務担当者

・ノーコード/RPAの導入検討を始めたIT部門の方

@pocketで業務の型を作り、ipaSロボで作業を無人化。

共催2社の伴走支援で、PoCから定着・横展開までを最短距離で進めましょう。

■開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/108457/table/94_1_6e63df9dcfbfa74d14c38d95a55fde3f.jpg?v=202602110651 ]

詳細、および注意事項は、上記参加申し込みページをご確認ください。

■ 株式会社デリバリーコンサルティングについて

デリバリーコンサルティングは、企業のデータリテラシーの測定・診断・改善、およびテックパートナーと連携したDXコンサルティングの両面支援を通じて、データドリブンカンパニーへの変革を実現するテクノロジーコンサルティングファームです。2003年の設立以来、テクノロジーに対する深い知見をベースに、システム開発からITコンサルティングにサービスをひろげ、お客様からの高い信用を獲得し、国内外に複数拠点を設け事業を拡大してきました。2016年には、独立系テクノロジーコンサルティングカンパニーとして商号を変更。2021年には東京証券取引所マザーズ市場（現グロース市場）に上場し、さらなる事業の成長を目指しております。

WEBサイト https://www.deliv.co.jp/(https://na2.hubs.ly/H035NzL0)

サービスサイト https://ipas-lp.deliv.co.jp/(https://na2.hubs.ly/H035Ny-0)