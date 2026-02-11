理学/作業療法士のキャリアを加速させる。Well Bodyがセラピスト採用サイトを公開！ビジネスパーソンのパフォーマンスを支える、予防医療の新たなステージへ。

Well Body株式会社

Well Body株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：水野 純一・吉村 直途）は、事業拡大に伴う採用強化を促進するため、理学/作業療法士の採用サイトを新たに公開いたしました。

公開の背景

現在、北海道から九州まで、全国のクライアント様からご利用いただいております。クライアント様からのご紹介、弊社営業の強化に伴い、採用サイトをリニューアルいたしました。

採用ページ

「Well Body株式会社 セラピスト採用ページ」では、オフィストレッチセラピストの一日の具体的なスケジュールをはじめ、勤務条件、よくある質問、選考フローなどをご覧いただけます。

Well Body株式会社 セラピスト採用ページ(https://44422955.hs-sites-na2.com/therapist-recruitment)

Well Bodyが提供する「Offi-Stretch(R)」とは

Well Body株式会社は、「常識を変え、身体を変え、人生を豊かに。」という理念のもと、身体の専門家が、その知識と技術を社会の中で発揮できる新しいフィールドを創り続けています。主なサービスである「Offi-Stretch(R)」は、従業員様のQOLを向上を目的とした、フィジカルケアサービスです。一流のアスリート・経営者が通うフィジカルケアを会社で受けることができます。デスクワークを中心とした現代の働き方によって生じる身体の不調や慢性的なトラブルに対し、理学/作業療法士が専門的な視点からアプローチします。





累計施術者数：15,000人以上

平均満足度：4.86/5.0点満点

実際の導入企業様のお声

・今まで、リラクゼーションのマッサージ、食事、メンタルケア、人間ドックなど、様々取り入れてきたが、フィジカルケアは未アプローチだった。従業員の満足度も高く、毎月予約枠がすぐに埋まるので、担当としても満足しています。（大手IT企業・担当者）

・パソコン作業で、画面と睨めっこするので姿勢が悪くなり、また、座り時間が長いため、腰痛や肩こりに悩む社員も、ちらほらいました。ひとりひとりの姿勢や癖をみて、不調の原因をわかりやすく説明して施術をしてくれるのが、従業員から好評。老若男女問わず、利用されるので、担当としても運用しやすいです。（システム開発・担当者）

・仕事柄、現場作業で重たいものを運ぶ作業があり、身体に負担がかかるため、腰痛などが常態化していた。手術を検討している作業員もいたが、「Offi-Stretch(R)︎」によって、回避することができた。今では、従業員が長く健康に働くためのインフラとなっている。（製造業・経営者）

・デスクワークで、座る時間が長く、肩や腰に不調を抱えている社員も多いが、家庭もあるので、なかなかプライベートでケアが出来ず、仕事にも影響しかねなかった。業務中でケアをすることで、従業員のエンゲージメントも高まり、今では、きてくれる療法士の方は、社員から大変信頼されている。（衣類製造販売・経営者）



◎導入事例の詳細はこちら(https://offi-stretch.com/case/)

代表取締役社長 水野 純一 コメント

理学療法士・作業療法士の専門性は、まだ社会で十分に活かされていません。

私たちは、身体の専門家がオフィスという新しいフィールドで価値を発揮し、ビジネスパーソンのパフォーマンスを支える存在になる未来を本気で目指しています。また、セラピストひとりひとりが誇りを持ち適切な対価を得られる環境をつくり続けるための仕組みもしっかりと構築してまいります。

働き方や人生を変えていきたい方と出会えることを楽しみにしています。



【会社概要】Well Body株式会社

理学療法士として2万人を診た経験から「身体が良くなる概念、メカニズム」を発見した代表取締役の水野純一。独自メソッドを体現した中野の店舗は、口コミで広がり、トップアスリートや上場企業経営者、ビジネスパーソンから信頼を得ました。このメソッドをさらに広めるため2022年創業。「常識を変え、身体を変え、人生を豊かに。」を掲げ、現在は整形外科医の松平浩氏も顧問に就任し、独自メソッドを企業に出張して働く方にお届けするという、理学療法士の出張施術サービス「Offi-Stretch(R)」を展開しています。

代表取締役：水野 純一・吉村 直途

住所：東京都渋谷区渋谷1-3-18 ビラ・モデルナC1003

HP：https://offi-stretch.com/

【お問い合わせ先】

担当：尺長 孝紀

TEL：090-4129-4259

E-mail：kt@office-stretch.com

