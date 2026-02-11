日本発のプロダンスリーグ「D.LEAGUE」参戦中のKADOKAWA DREAMSが横浜VIVREにてポップアップストアを期間限定オープン！

株式会社KADOKAWA

日本発のプロダンスリーグ「D.LEAGUE」参戦中のプロダンスチーム「KADOKAWA DREAMS」は、2026年2月11日（水・祝）より横浜VIVREにて期間限定ポップアップストアを開催いたします。

本ストアでは、ここでしか手に入らないプレミアムな限定アイテムをはじめ、メンバー個人のこだわりが結実した「メンプログッズ」の発売、さらには冬の横浜を熱く染め上げる屋上パーティなど、ファンの皆様とのリアルな「繋がり」を体感できるエキサイティングなコンテンツを多数展開いたします。

■SEASON 25-26を熱くする！注目のイベント＆限定ラインナップ

開催期間中は、カレンダーに合わせて特別なトピックスが目白押しです。

1. 争奪戦必至！バレンタイン＆メンプログッズの数量限定販売

2月14日（土）：Valentine Special Goods

チームから日頃の感謝を込めた、この日、この場所でしか手に入らない特別なバレンタインアイテムが登場。

2月15日（日）：Member Produced Goods 横浜第一弾【バレンタイン企画】（SASYA / AROHA）

バレンタインに合わせた、メンバーの感性が光るプロデュースアイテムがついに解禁。

2月21日（土）：Member Produced Goods 横浜第二弾【イケメン？企画】（ITTA / RAIZYU / yamattchi）

個性が爆発するラインナップの第二弾。遊び心溢れる彼らならではの「仕掛け」にぜひご期待ください。

2. 横浜の空の下でエナジーを爆発させる！「ROOFTOP PARTY」開催

2月22日（日）：ROOFTOP PARTY feat. DREAMCIRCLE

横浜VIVREの屋上という開放的なロケーションを貸し切り、一夜限りのスペシャルパーティを敢行。DREAMSの真骨頂である圧倒的なダンスと音楽で、ファンとメンバーが一つになる最高に熱い空間を創り上げます。

3. 憧れのメンバーが店頭に！SHOP RECEPTION

期間中、KADOKAWA DREAMSのメンバーが日替わりで店頭に立つ「SHOP RECEPTION」を予定。直接対面できる貴重なチャンスをお見逃しなく。

（※来店スケジュールは公式SNSにて順次発表予定）

■開催概要

横浜のストリートカルチャーの発信地である「横浜VIVRE」にて、2週間にわたり期間限定オープンいたします。

催事名：KADOKAWA DREAMS LIMITED STORE

開催期間：2026年2月11日（水・祝）～2月23日（月・祝）

会場：横浜VIVRE 6F 特設会場

営業時間：平日11：00～21：00、土日祝10：00～21：00（横浜ビブレオープン時間に準ずる）

KADOKAWA DREAMS

日本発のプロダンスリーグ「D.LEAGUE」に参戦中のKADOKAWA DREAMSは、2025年より新体制「KADOKAWA DREAMS Association」として活動。

24-25 SEASON限りでDリーグディレクターを退任し、KADOKAWA DREAMSエグゼクティブプロデューサーに就任した KEITA TANAKA を筆頭に、D.LEAGUEでの挑戦だけでなく、世界やさまざまな分野での活動にも挑む体制を整えています。さらに、選手兼任で HINATA.M が新ディレクターに就任し、王座奪還に挑みます。

チームメンバーは、HINATA.M、KISA、KELO、颯希（SATSUKI）、Ryo、ASUHA、TSY、RAIZYU に加え、今季から FLAME、Yu、ANJU、RINTA、KYARI、SOUTA、寧樹の7名が加入し、計15名で活動。今年は挑戦者として、新たな高みを目指しつつ、ダンスの枠を超えた多様な表現や活動にも挑戦していきます。

