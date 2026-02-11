【THEフィッシング】球界のレジェンド和田参戦！長崎・五島列島グレ釣り／2月14日(土)放送

テレビ大阪株式会社左から田中貴（たなか たかし）・和田一浩（わだ かずひろ） (C)テレビ大阪

【番組名】「THEフィッシング」

球界のレジェンド和田参戦！

長崎・五島列島グレ釣り

【放送日時】2026年2月14日(土)夕方5：30～6：00

テレビ大阪製作・テレビ東京系列全国ネット

＜テレビ東京・テレビ大阪・テレビ愛知・テレビせとうち・テレビ北海道・TVQ九州放送＞

【出演者】

和田一浩（わだ かずひろ）

田中貴（たなか たかし）

西武ライオンズ、中日ドラゴンズで首位打者、最多安打、シーズンMVPなどの輝かしい成績を残し、名球会入りを果たしたプロ野球界のレジェンド・和田一浩。

和田 (C)テレビ大阪

実は幼少期から釣りに親しんでおり、いま最も夢中になっているのが磯釣りだ。今回はバットを釣り竿に持ち替えて磯に立つ。

和田 (C)テレビ大阪

そして、和田が共演するのは、グレ釣りで日本最大規模のトーナメント‟グレマスターズ”で大会最多タイとなる8度の優勝を誇る‟現役最強のグレ釣り師”田中貴。

田中 (C)テレビ大阪

田中と同じ磯に立てることを、心から楽しみにしていたという和田。その顔は大打者ではなく、釣り少年のようだ。

左から和田・田中 (C)テレビ大阪

舞台は、長崎県・五島列島。対馬海流の影響で、魚種の多さ、魚影の濃さともに抜群。さらに50センチクラスの大型グレも狙える、磯釣り師にとっては楽園とも言えるフィールドだ。

(C)テレビ大阪

和田の第一投。すぐさまロッドが曲がる。しかし姿を見せたのはイスズミ。その後もなかなか本命からのあたりがない。

和田 (C)テレビ大阪

一方で田中は、一投ごとに本命のグレをヒットさせていく。‟現役最強”の名にふさわしい、その圧巻の釣りに和田も感心するしかない。

田中 (C)テレビ大阪田中、グレ (C)テレビ大阪

しかしこのままでは終われない和田。現状を打破すべく、田中のテクニックを参考に再び仕掛けを投入する。すると強烈な手応えが！最強の理論を吸収したレジェンドのバットスイングならぬ、ロッドワークで、果たして大型グレを捉えることができるのか？

和田、グレ (C)テレビ大阪

野球界のレジェンドと、磯釣り界の現役最強グレ釣り師が共演。グレ釣りの奥深さと面白さが詰まった30分。お楽しみに！