ビットバンク株式会社、次世代カンファレンス「MoneyX 2026」のゴールドスポンサーに決定

株式会社CoinPost

次世代カンファレンス「MoneyX（マネーエックス、以下本カンファレンス）」が2026年2月27日（金）ザ・プリンスパークタワー東京にて開催されます。

一般社団法人WebX実行委員会が主催、JPYC株式会社、Progmat, Inc.、SBIホールディングス株式会社および株式会社CoinPostが企画・運営を担当する本カンファレンスのゴールドスポンサーに、「ビットバンク株式会社」が決定しました。

▼ビットバンク株式会社について

ビットバンク株式会社は、創業以来、ハッキング被害ゼロを実現する信頼性の高いセキュリティと銘柄取扱数44種類を取扱い、全て日本円の売買に対応している暗号資産取引所「bitbank」を運営している暗号資産交換業者です。ビットバンクは暗号資産の普及と市場の発展を目指し幅広い活動を展開しています。

Web：https://bitbank.cc/

▼代表者のコメント

廣末紀之（ビットバンク株式会社代表取締役社長CEO員）のコメント

日本でもステーブルコインの流通が始まり、トークン預金の発行が制度化されるなど、いよいよデジタルアセットが社会実装のフェーズへと移る中、皆様と共に転換点に立ち会えることを光栄に思います。本イベントが、次世代の金融インフラを形作る具体的な議論の場となることを期待し、ゴールドスポンサーとして応援してまいります。

▼MoneyX 開催の背景

本カンファレンスは、ステーブルコイン（SC）を軸に「通貨の進化と社会実装」をテーマとして開催する、次世代金融カンファレンスです。

改正資金決済法の施行により、日本でもステーブルコインやトークン預金の発行が制度化され、”通貨の再設計”がいよいよ実装段階に入りました。

これまでFinTech WeekやWebXなどの大型イベントでは、技術や制度面が中心に議論されてきましたが、MoneyXはそれらを補完し、実際に通貨が社会や産業、文化の中でどのように流通・活用されていくかに焦点を当てます。

本カンファレンスでは、制度・産業・社会・文化の各レイヤーを横断しながら、”通貨の再定義”を1日で描き出します。次世代の金融インフラを支えるブロックチェーン技術や、ステーブルコインを活用した決済・地域通貨・デジタル証券など、多様な領域で進む「通貨の社会実装」について、産官学のリーダーが議論を展開します。

▼MoneyXとは

ステーブルコインの正式認可を背景に、「通貨」そのものの進化をテーマとした次世代金融カンファレンスであり、業界のリーダーたちと共に新しい通貨の形を議論し、参加者にネットワーキングと知見共有の場を提供いたします。

開催日：2026年2月27日（金）

開催場所：ザ・プリンスパークタワー東京

主催：一般社団法人WebX実行委員会

企画・運営：JPYC株式会社 / Progmat, Inc. / SBIホールディングス株式会社 / 株式会社CoinPost

公式サイト：https://moneyx-asia.com/ja/(https://x.gd/WNoaj)

詳細：ステーブルコインの正式認可を背景に、通貨の新時代をテーマとした金融カンファレンス「MoneyX（マネーエックス）」開催決定

https://coinpost.jp/?p=664343

チケット登録はこちら(https://x.gd/6Ebd3)

▼運営組織

主催

一般社団法人WebX実行委員会

本社：東京都千代田区神田須田町2-2-5 Cocoro Kanda Bldg 5階

企画・運営

JPYC株式会社

公式サイト：https://corporate.jpyc.co.jp/

代表者：代表取締役 岡部 典孝

本社所在地：東京都千代田区大手町一丁目6番1号 大手町ビル4階 FINOLAB内

Progmat, Inc.

公式サイト：https://progmat.co.jp/

代表者：代表取締役 Founder ＆ CEO 齊藤 達哉

本社所在地：東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビル9階

SBIホールディングス株式会社

公式サイト：https://www.sbigroup.co.jp/

代表者：代表取締役会長兼社長 北尾 吉孝

本社所在地：東京都港区六本木一丁目6番1号

株式会社CoinPost

公式サイト：https://coinpost.jp/

代表者：代表取締役CEO 各務 貴仁

本社所在地：東京都千代田区神田須田町2-2-5 Cocoro Kanda Bldg 5階

▼MoneyX 開催概要

▼本カンファレンスに関する問い合わせ先

[表: https://prtimes.jp/data/corp/33850/table/283_1_07948065fc2a4a0d17ac17e417569b55.jpg?v=202602110651 ]

MoneyX事務局

お問い合わせ：moneyx@webx-asia.com