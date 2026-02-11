人気の「カモミールティーの香り」が待望のフルライン展開　ライフスタイルに合わせて香りを楽しめるラインナップに

株式会社ネイチャーラボ

株式会社ネイチャーラボ（本社:東京都渋谷区）は、プレミアムホームケアブランド『ランドリン』が展開するティーフレグランス「グッドティータイム（GOOD TEA TIME）」より、人気の「カモミールティーの香り」をフルラインで発売いたします。柔軟剤（大容量）をはじめ、ファブリックミスト、フレグランスジェル、ルームディフューザーと、香りを楽しめるアイテムが揃いました。

さらにTEAシリーズ初となる携帯用ファブリックミスト（ホワイトティー、ウーロンティー、グリーンティーの香りの３種）もラインナップに加わり、外出先でもティータイムのように心安らぐ香りのひとときをお楽しみいただけます。2月16日(月)から公式ストア先行発売、3月1日(日)より全国発売いたします。

気持ちやわらぐハーブの魔法。ほんのりミルキーなカモミールティーの香り

［カモミール・ミュゲ・ムスク］

すっきりとしたハーバル系の香りとフローラルな香りを掛け合わせ、ラストノートはほんのりミルキー。

リラックスやハーブティーとしても愛される「カモミールの香り」に、ランドリンならではの上品でミルキーな甘さをひとさじ。カモミールの花びらが太陽のように広がるパッケージデザインは、これからの季節にもぴったりのポジティブな仕上がり。イエロー×ブルーのレトロポップなカラーリングも特徴です。

■キービジュアル

香りがもたらす高揚感や充足感、そして何気ない日常が「香りを選ぶ」というたった一つのことで満ち始めるような、ささやかな希望の兆しを秘めていることを表現しています。自ら纏った希望の気配を確かめるような躍動的な動きとグラフィカルな香りのヴィジュアライズは、ランドリンの洗練されたオリジナリティを象徴しています。

商品ラインナップ

■柔軟剤本体：600mL 800円 詰替：480mL 624円 詰替大容量：1300mL 1,537円

柔軟剤に詰替タイプの大容量が登場。

静電気防止・オーガニックエキス※1 配合で、衣類をふんわり滑らかに仕上げます。

●オーガニック栽培の植物エキス配合※1

●部屋干しOK

部屋干しなどの菌の増殖によるイヤなニオイをおさえます。

●抗菌※2 だけでなく静電気・花粉にも

静電気を軽減し、衣類のまとわりつきやホコリや花粉の吸着をおさえます。

●赤ちゃんの衣類にも

衣類を柔らかく滑らかにし、お肌と衣類の摩擦をおさえます。

●上質な香り

洗濯中から着用時まで香水のようにトップ→ミドル→ラストと香りが変化します。

●マイクロプラスチックフリー

マイクロカプセルを使用していません。

※1 オーガニック認証団体の認証を受けたオーガニック抽出エキスを配合。

※2 すべての菌に効果があるわけではありません。

■ファブリックミスト370mL 591円

衣類や布製品を手軽に除菌※2・消臭。帰宅後や外出前、気分を切り替えたいときに

シュッとひと吹きするだけで、やわらかなカモミールティーの香りが広がります。

●W除菌※2・消臭

空間の香りを楽しみたい時や布製品のニオイが気になるときに。

タバコのニオイ、ソファ・カーペット・カーテン等のファブリック製品、布製のコート・靴・鞄、ペット周りのニオイに。除菌効果※2 も。

●オーガニック栽培の植物エキス配合※1

※1 オーガニック認証団体の認証を受けたオーガニック抽出エキスを配合。

※2 すべての菌に効果があるわけではありません。

■フレグランスジェル130g 877円

Tea Caddy（紅茶缶）をモチーフにしたデザインがポイント。

玄関、車内、クローゼットなどに置くだけでふんわり香りが広がり、ティータイムのようなリラックス空間に。

●植物由来の消臭成分を配合

●こぼれても安心のジェルタイプ

ジェル状なので倒れてもこぼれる心配がなく、お子様やペットがいる場所でも安心して使用できます。

●約1～2か月香りが持続※

心地よい上品な香りが長続きします。

※持続期間は季節や環境によって変化します。

※香りの強さ、感じ方には個人差があります。

■ルームディフューザー100mL 1,320円

樹脂スティックを採用し、香りオイルを吸い上げやすく、約1.5～3ヶ月心地よく香りが持続。玄関・リビング・寝室など、空間にやさしいティータイムの香りを与えます。

●約1.5～3ヶ月間香りが続く

心地よい上質な香りが長続きします。

※持続期間は環境・使用スティック本数により異なります。

※香りが弱くなってきた時は、スティックの上下を反転させてご使用ください。

※香りの強さ、感じ方には個人差があります。

●樹脂製スティック

オイルの吸い上げが良い樹脂製スティックを採用。毛羽立ちや曲がりが生じやすいバンブー製は使用していないため、最後まで質の高い香りが続きます。

●スタイリッシュなデザイン

香水瓶のようなデザインのボトル。倒れにくいガラス容器で、どんなお部屋もスタイリッシュに演出します。

※価格は全て税込表記

※2月16日(月)より公式ストア先行発売、3月1日(日)より全国発売

シリーズ初の携帯用ミニミストが登場

外出先のひとときにも寄り添う、ティーフレグランス

ランドリンTEA 携帯用ファブリックミスト（左からホワイトティー、ウーロンティー、グリーンティー）各50mL 437円(税込)

人気の3種の香りが、携帯しやすいミニサイズになって数量限定で登場。

バッグやポーチにすっと収まり、外出先や旅行先でも、衣類や空間に手軽にスプレーできます。

TEAシリーズらしい彩りあるカラーデザインで、持ち歩く時間も気分が弾む仕上がりに。

いつでもどこでも、TEAの香りでほっとひと息つく時間をお楽しみください。

※3月3日(火)より公式ストア先行発売、3月15日(日)より全国発売

ランドリン公式ストア：https://laundrin.jp/

●外出や旅行先で

気になる衣類や空間に、シュッとひと吹きリフレッシュ。

●50mLのコンパクトサイズ

バッグやポーチに収まりやすいミニサイズ。

●衣類・コート・靴・バッグ・車内・空間に

洗えない布製品にも使える便利なケアミスト。

●植物由来の消臭成分配合

衣類や布製品を手軽に除菌※2・消臭。

※2 すべての菌に効果があるわけではありません

ミニミスト 香りのラインナップ

いつもの時間がもっと楽しくなるティーフレグランスシリーズの中から人気の3つの香りをラインナップ。ふわっと心地よい香りでほっと一息。ティータイムのような時間をあなたに。

ホワイトティーの香り

［ホワイトティー・クラリセージ・ベルガモット］繊細で上品な清潔感あふれる香り

芽吹いたばかりの新芽を

手摘みして作られるホワイトティーは

フレッシュで繊細、そして清らか

誰しもを癒してくれる

ホワイトティーの香りは

永遠に好きな白シャツのような存在

クリーンな清潔感と少しのときめき

そして信頼できる安心感

いつでも、どんな場所でも

私に寄り添ってくれる

頼れる香りのパートナー

ウーロンティーの香り

［ウーロンティー・マンダリン・ジャスミン］すっきりとまろやかなウーロンティーとやさしいフローラルの香り

まろやかながらも、香ばしく、

ラストノートはほんのりフローラル

気持ちを清らかにしてくれる

ウーロンティーは

ひと息つきたい午後にぴったり

背筋を伸ばして、大きく深呼吸

自分をリセットしてくれるのは

ウーロンティーの凛とした香り

シャキッと爽やかに

今の自分を後押ししてくれる

グリーンティーの香り

［グリーンティー・ベルガモット・フィグリーフ］ どこか懐かしい。でも新しい清涼感。グリーンティーの香り

目覚めの一杯や食後のほっと一息、

就寝前のリラックスタイムに

1日を通して、主張し過ぎず、

私を癒してくれるのがグリーンティーのやさしさ

日本人の暮らしに馴染みが深い“和”の香りに

爽やかなシトラスの香りをブレンド

丸みのあるトップノートからの華やかなミドル

そしてラストは落ち着いたウッド系で整える

ほっこり穏やか、だけどちょっと新しい

まっすぐ前を向く私に寄り添ってくれる香りです

柔軟剤 本体 各600mL 800円・詰替 各480mL 624円、ペーパーフレグランス 1枚入り 382円、ファブリックミスト 各300mL 591円、ルームディフューザー 各100mL 1,320円、フレグランスジェル 130g 877円（全国発売中）、アロマキャンドル 各180g 2,970円（ECサイトにて発売中） ※価格は全て税込表記

オリジナルQUOカードが当たる「Laundrin’ 全国キャンペーン」実施

全国の店頭およびオンラインストアにて、期間限定の「Laundrin’ 全国キャンペーン」を実施いたします。本キャンペーンでは、期間中ランドリン対象商品をご購入いただいたお客様の中から、抽選でランドリンのブランドビジュアルを使用したオリジナルQUOカードをプレゼントいたします。日頃のご愛顧への感謝を込めた、ここでしか手に入らない特別なデザインとなっております。ぜひこの機会に奮ってご応募ください。詳細はキャンペーンサイトをご覧ください。

【応募期間】

2026年3月1日(日)～3月31日(火)

キャンペーンサイト：https://cp.laundrin.jp/

ランドリンとは

2013年に発売されたプレミアムホームケアブランド。

ブランドを代表する柔軟剤「クラシックフローラルの香り」は、2019年から7年連続売上No.1*¹ を記録。ブランドスタート10年目の2023年8月には、ティーフレグランス『グッドティータイム (GOOD TEA TIME) 』を発売。発売からわずか1か月で110万個の販売個数を達成*² 。

近年、海洋への影響が懸念されているマイクロカプセル問題にいち早く着目し、発売以降マイクロカプセルを不使用。オーガニック認証を受けた植物エキスを配合し、赤ちゃん用衣類にも安心して使える柔軟剤で、多くの方に支持をいただいています。

ランドリンは「いい香りの柔軟剤」という枠組みを超え、香りという目に見えないものを通して、心によりそい、人によりそい、人生によりそう、そんなブランドを目指してまいります。

ランドリン公式ストア：https://laundrin.jp/(https://laundrin.jp/)

*¹ True Data（全国のドラッグストア、スーパーマーケットなどの消費者購買情報【ID-POSデータ】を統計化した日本最大級の標準データベース）において2019年1月～2025年12月に柔軟剤香り別年間売上ランキング1位（ランドリン 柔軟剤 クラシックフローラルの香り）

*² 2023年8月1日～31日までのランドリン グッドティータイム柔軟剤累計出荷個数 ネイチャーラボ調べ