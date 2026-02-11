Z世代に支持されるインフルエンサーブランド「hanakanzashi」が、写真館・レンタル店向けに「髪飾りの月額定額制リース」を開始。

合同会社 燦

Z世代向けヘアアクセサリーブランド「hanakanzashi（ハナカンザシ）」（運営：合同会社 燦、本社：千葉県松戸市、代表：小林 紗彩）は、2026年2月11日より、全国のフォトスタジオ・振袖レンタル店を対象とした、BtoB向けサブスクリプション（定額制リース）サービス「STUDIO PLAN」の提供を開始いたしました。

本サービスは、大学在学中に起業し、現在総フォロワー数8万人を抱えるインフルエンサー兼プロデューサー「紗彩」が手がけるブランドです。デザイナーと制作チームがひとつひとつ手作りで制作する「完全オーダーメイド品質」の髪飾りを、初期費用0円・月額定額制で店舗に導入できる業界初の試みです。 3ヶ月ごとの商品交換を可能にすることで、店舗の在庫リスクを解消し、常にトレンドのアイテムで晴れ舞台を彩ります。

■「hanakanzashi」とは？

’’淡く、細かく、花と色を纏う’’ 特別な日に世界にたった一つのオーダーメイドを髪飾りを。

hanakanzashiでは様々なシーンで使って頂けるよう、お客さまのこだわりや感性、その時に最大限寄り添った髪飾りをお届けします。

【開発背景：スタジオ経営の「3つの課題」】

近年の成人式市場では、「ママ振り（母親の振袖）」の利用増加に伴う客単価の伸び悩みや、レンタル着物市場では、SNS普及による「競合との差別化」が急務となっています。しかし、現場では以下の課題が常態化していました。



1. 在庫のリスクと陳腐化

トレンドの移り変わりが早く、仕入れた髪飾りが翌年には選ばれなくなる「不良在庫」問題。



2. 品質のミスマッチ

高画質なカメラで撮影した際、安価な大量生産品の造花では「チープさ」が目立ってしまう。

着物に合う華やかな髪飾りが少ない。



3. 集客のマンネリ化

毎日SNS投稿が必要だが、小物のバリエーションが少なく、画代わりしない。

これらの課題を解決するため、hanakanzashiは「在庫」から「リース」へと切り替える、スタジオ特化型のリースプランを開発しました。

【サービスの特徴】

1. デザイナーと制作チームによる「完全ハンドメイド」をリスクゼロで導入

「hanakanzashi」は、0の状態から組み上げ、細部までこだわり抜いた一点物のハンドメイド作品です 。通常、このような工芸品クラスの商品は高価で買取リスクが高いものですが、本プランでは「月額9,800円（税別）」の定額リースで導入可能 。 初期費用0円で、繊細な世界観を持つ「本物」の髪飾りを店頭に並べることができます 。

2. 3ヶ月ごとの「交換システム」で、常に最新トレンドを

本プラン最大の特徴は、3ヶ月に1回、セット内容の一部または全部を交換できる点です 。 「春はパステル、冬はモダン」といった季節対応や、SNSで流行している最新デザインへの入れ替えが可能。常に「今、Z世代が一番つけたいもの」が店頭にある状態を維持し、店舗側の廃棄ロスをゼロにします。

3. 「+3,000円」のオプション成約と、UGCによる集客

圧倒的なクオリティにより、お客様への提案時に「これがいい！」と選ばれる決定率が高く、客単価アップ（オプション販売）に貢献します 。 また、インフルエンサープロデュースならではの「映え」要素により、お客様自身が写真をSNSに投稿（UGC発生）することで、スタジオの認知拡大・指名来店を促進します 。

【プロデューサー紹介】

CEO / Producer小林 紗彩（こばやし さや）

2001年生まれ、千葉県出身 。 大学4年次に「花でビジネスをしたい」という想いから学生起業 。 現在は総フォロワー8万人を抱えるインフルエンサーとして活動しながら、プロデュースブランド「Hanakanzashi」および「pivoine」を展開 。 「個性を活かす髪飾りが世の中に少ない」と感じた自身の原体験から、成人式・卒業式・結婚式といった人生の節目において、その人だけの物語と美しさを引き出すクリエイティブを追求し続けている 。

■ プロデューサーコメント

「一生に一度の特別な日には、誰かの真似ではなく、その人だけの物語を纏ってほしい。そんな想いでhanakanzashiを立ち上げました。 しかし、多くのスタジオ様とお話しする中で、『良いものを置きたいけれど、管理や仕入れのリスクが取れない』という切実な声を知りました。 手作りの温かみと、ビジネスとしての合理性。この両立を目指したのが今回のリースプランです。 全国のスタジオ様と共に、新成人の皆様が自信を持って『私が一番可愛い』と思える瞬間を創っていきたいです。」

【プラン概要】

プラン名： hanakanzashi STUDIO PLAN

対象： フォトスタジオ、写真館、振袖レンタル店

内容： スタジオ限定5点セットのレンタル

料金： 月額 9,800円（税別）

契約期間： 12ヶ月（自動更新）

特典： 3ヶ月ごとのデザイン交換可能（年10点まで）、修理保証付き

【会社概要】

会社名： 合同会社 燦

代表者： 代表社員 小林 紗彩

所在地： 千葉県松戸市紙敷1-13-8 ブルーミングガーデン松戸南

設立： 2025年6月

事業内容： アクセサリーや雑貨の製造、販売

URL：https://hanakanzashi.theshop.jp/

Instagram： https://www.instagram.com/_hanakanzashi/