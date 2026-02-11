一人作業でも正確なエーミングのターゲット位置出しができるシステム「SoloSet(TM)（ソロセット）」を商品化

株式会社ニフコ

株式会社ニフコ（本社：神奈川県横須賀市、代表取締役社長：柴尾雅春、以下「ニフコ」）は、このたび自動車整備のエーミングにおけるターゲット位置出し作業を革新的に効率化するシステム「SoloSet(TM)（ソロセット）※」を商品化いたしました。2月12日（木）から東京ビックサイトにて開催される「第23回 国際オートアフターマーケットEXPO2026」に出展を予定しております。

※「SoloSet」は、商標登録出願中です。

近年、先進安全装備の普及が進み、多くの自動車に搭載されることで、交通事故の削減に大きく寄与しています。今後、自動運転技術の発展に伴い、先進安全装備を搭載した車両はますます増加する見込みです。

こうした装備の安全性の持続的な維持には、自動車整備業界が重要な役割を担います。しかしながら、自動車整備業界では「高度化する先進安全装備を迅速に整備するニーズの増大」に対し、「慢性的な人手不足・高齢化」といった深刻な社会課題が顕在化しております。特に、車両整備後に必要となるセンサ類のエーミング（キャリブレーション）作業では、ADAS（先進安全支援システム）をはじめとする最先端車両システムへの深い理解や、高度な専門的知識が必要となります。

また、エーミングにおいてターゲットを設置するための「位置出し作業」は、各種ADASセンサが正確な状態で取り付けられているか確認し、センサのFOV（有効視野）を車両出荷時と同等に再校正するために重要な作業であり、高精度かつ高い再現性が求められます。しかしながら、整備マニュアルで規定されている手法のほとんどはアナログ方式で、精度や再現性に限界があります。さらに二人一組で作業を行う必要がある上に、マーキングや計測には十数分を要する場合も少なくありません。そのため、慢性的な人手不足や作業工数の増加を理由、にエーミング対応自体を断念する事業者も増加しています。これらの課題は、自動車整備事業の継続性や整備現場での安全意識低下といったリスクにも直結するため、業界全体での早急な対応が求められています。

このたびニフコは、自動車整備におけるエーミング作業の「ターゲット位置出し」を、簡単に一人で短時間かつ高精度に行える新システム「SoloSet(TM)」を開発し、商品化いたしました。「SoloSet(TM)」は、専用マーカー・計測用カメラ・高精度計測システムソフトウェアの3つの主要構成要素を組み合わせることで、高い再現性と精度を両立した位置計測を実現するものです。これにより、従来二人作業で長時間を要していた位置出し作業を、一人で短時間かつ高精度に完了できるようになり、作業精度の向上・省人化・業務効率化の面において大幅な改善効果※ が見込まれます。本システムは、リーグソリューションズ株式会社（本社：千葉県柏市、代表取締役社長：大森 能成）の持つ高精度マーカー計測技術を活用し共同開発したものです。

※弊社所定の評価条件および検証環境に基づく結果であり、作業環境、使用条件等により結果は異なる場合があります

＜製品の特長＞

- Point 01 高精度：画像計測における高精度位置計測システムを採用 作業者の熟練度に関わらず高い再現性（精度±5mm *1）を確保可能- Point 02 汎用性：国内自動車メーカー各社の作業手順に順次対応予定 「FRミリ波レーダー」「FRカメラ」の各エーミングにおける位置出しが可能- Point 03 省人化：従来の二人作業を一人作業で実現可能- Point 04 効率化：作業経験の差によらず5分程度で作業を完了人件費の削減や収益性向上が可能

*1*2 弊社独自の評価条件および検証環境での検証結果に基づく



【製品仕様】

●主要構成品

- 高精度計測システムソフトウェア（ライセンス認証用USB付属）*3*4- 計測用カメラ（カメラ、レンズ、ケーブル、スタンド）- 専用マーカー

*3 Windows11搭載PCへのインストールが必要です

*4 動作環境（最低条件）: CPU Intel Core i3以上、メモリ 8GB以上、

画面解像度 1920x1080（FHD）、USB端子 USB3.0x1、USB2.0x1

【SoloSet(TM) 詳細はこちら】

一人でも簡単に！ エーミング位置出しシステムSoloSet (TM)(https://www.nifco.com/company/pdf/SoleSet260211.pdf)

ニフコは、「小さな気づきと技術をつなぎ、心地よい生活と持続可能な社会を創造する」というパーパスの実現に向けて、社会課題の解決に真摯に向き合い、自動車部品のみならず、自動車アフターマーケットにおいても、次世代技術への適応を見据え、環境・安全・快適性の向上に資する多様なソリューション開発を進めてまいります。また、省人化・自動化等による労働生産性向上に関しては、外部パートナーとの協働による価値共創を通じて、革新的イノベーション創出を目指します。

ニフコは今後もバリューチェーン全体を通じた「持続可能なモビリティ社会の実現」に貢献してまいります。

■株式会社ニフコ 会社概要

会社名：株式会社ニフコ

本社所在地：〒239-8560 神奈川県横須賀市光の丘5-3

事業内容：エンジニアリングプラスチック製品（工業用ファ

スナー、精密成形製品）他

企業サイト：https://www.nifco.com/

■リーグソリューションズ株式会社 会社概要

会社名：リーグソリューションズ株式会社

本社所在地：〒277-0882 千葉県柏市柏の葉5-4-6

事業内容：高精度マーカーの計測システムの製作・販売・コンサルティング

企業サイト：https://leag.jp/

＜お問い合わせ先＞

TEL: 03-5476-4850

株式会社ニフコ 総務部総務課 soumu@jp.nifco.com