【2/11より】最大1000万円(補助率2/3)「高知市中小企業等生産性向上設備導入支援事業費補助金」の申請サポートを開始します！【助成金なう】

株式会社ナビット

株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、

助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。

「高知市中小企業等生産性向上設備導入支援事業費補助金」が公募しています！

申請期間：令和8年3月2日（月曜日）～令和8年12月25日（金曜日）【午後5時15分必着】

※先端設備等導入計画の認定(4週間程度)⇒補助金申請⇒審査を経て2～3週間で交付決定

実績報告期限：令和9年2月28日まで

生産性向上に資する設備投資全般に対して、最大1,000万円(補助率2/3)を補助します。

ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。

ご興味がある方は是非お申し込みください！

〇申請サポート相談はこちら↓

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php

〇本補助金の詳細はこちら↓

https://joseikin-now.jp/?p=80812

-----------------

申請資格

（1）令和8年3月1日以降に策定し、又は変更した先端設備等導入計画について、市の認定を受けていること。

（2）本補助金に申請日時点において、先端設備等の導入により生産性を向上させようとする事業を本市域で2年以上継続して実施していること。

（3）中小企業等経営強化法（平成11年法律第18号）第2条第1項各号に規定する中小企業者であること。

-------

対象設備

補助対象経費は、高知市の認定を受けた先端設備等導入計画に記載され、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に基づき導入する設備等の購入費で、次のいずれかに該当するものとします。

(1) 機械及び装置で1台又は1基の取得価格が160万円以上のもの

(2) 器具及び備品で1台又は1基の取得価格が30万円以上のもの

(3) 測定工具及び検査工具で1台又は1基の取得価格が30万円以上のもの

(4) 建物附属設備で1台又は1基の取得価格が60万円以上のもの（家屋と一体で課税されるものを除く。）

(5) (1)から(4)の設備等導入において不可欠なソフトウェアで1式の取得価格が30万円以上のもの

-------

補助額

（1）補助率・補助金額の算定方法

ア 補助対象経費のうち、300万円までの部分：補助率 3分の2以内

イ 補助対象経費のうち、300万円を超える部分：補助率 2分の1以内

（2）補助金の上限額

1事業者あたり1,000万円（消費税及び地方消費税は除く）

-----------------

〇申請サポート相談はこちら↓

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php

〇本補助金の詳細はこちら↓

https://joseikin-now.jp/?p=80812

☆お問合せはこちら

株式会社 ナビット 助成金なう事務局

TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702

営業時間：(月～金 10:00～19:00)

e-mail：info@joseikin-now.com