爆モテ美男美女16名が、‟モテNo.1”を競い合う！「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』“モテ界の太陽”こと陸大成「人間力をあげることがモテにつながる」

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年2月11日（水）夜10時より、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』（全8話）を、「ABEMA SPECIAL」チャンネルにて放送いたします。このたび、本作に参加する16名より、モデルのたいせい（陸大成/25歳）にインタビューを実施。“モテるためのコツ”や忘れられない恋愛など、まわりを明るく照らすたいせいの魅力をお届けします。

◼2度目の恋リア参戦・“モテ界の太陽”こと陸大成「人間力をあげることがモテにつながる」

“モテ界の太陽”の名にふさわしくその場にいるだけで周囲をパッと明るく照らすたいせいに、“モテるためのコツ”を尋ねると「小手先のテクニックより、いろんな経験を積んで自分の人間力を上げることがモテにつながるのかなと思っていて。極論ですけど、たとえ僕が鼻くそをほじってても『かわいい』って思ってくれる女性たちも多分いると思うんですよ。でも性格もひん曲がっててビジュアルも悪い人が同じことをしたら、そうはならないと思うので、人間レベルをあげることがとにかく大事だと思っています」と回答しました。

◼ 過去の恋愛についても激白「これまでの人生、結構後味の悪い終わり方の恋愛が多くて」

これまでの人生で“一番印象的だった過去の恋愛”について尋ねると、「これまでの人生、結構後味の悪い終わり方の恋愛が多くて」と回顧。続けて、「このまま一緒におったらちょっとお互い壊れちゃうみたいな。例えばお互いの嫉妬が加速するあまり、当時の彼女から男の子と遊びに行くのすらも制限されてしまったことがあって。一度男友達と2人乗りでバイクに乗って心霊スポットに行ったことがあったんですけど、その状況を当時の彼女が耐えられなくて心霊スポットの前で電話で振られてしまったこともあります。（笑）これまで結構つらい恋愛もたくさんしてきたので、もう次出会う方とは結婚も見据えて頑張りたいなと思っています」と語りました。

最後に、番組の見どころについて、「僕含めモテ強者たちがみんなかましてますし、その中で誰か１人推しを決めて感情移入しながら観てもらったら面白いと思います。みんなジェットコースターのような恋愛行動をしているので、一緒に乗っている気持ちで楽しんでください」と締めくくりました。

『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショーです。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていきます。無慈悲なモテランキングによって壊れていく強者たちのプライド、そして抑えきれない本気の恋…。2月11日（水）夜10時より放送する新シーズン『ラブパワーキングダム2』では、地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールでお届けします。スタジオMCには、お笑いコンビ・霜降り明星のせいや、タレントのYOU、菊池風磨 (timelesz)、タレントの谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届けます。

『ラブパワーキングダム2』に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太/33歳）、格闘家で第5代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠/29歳）、モデルのたいせい（陸大成/25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志/35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹/28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき/30歳）、俳優のゆうと（奥雄人/28歳）、俳優のゆきと（原田 夕季叶/21歳）の男性メンバー8名と、タレントのかの（高橋かの/24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン1の参加経験を持つせいな（聖菜/23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子/25歳）、女優のはづき（木村葉月/25歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや/31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ/32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ/30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー8名です。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16名が集結。

『ラブパワーキングダム2』は、「ABEMA」にて2026年2月11日より毎週水曜日の夜10時から無料放送開始いたします。どうぞお楽しみに。

■ABEMA新番組『ラブパワーキングダム2』（全8話）番組概要

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-2021

ティザー映像：https://www.youtube.com/watch?v=wkiWPziE85Y

先行映像：https://www.youtube.com/watch?v=u1VSG5Ry2IM

＜第1話＞

第1話放送日時：2026年2月11日（水）夜10時～

放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

第1話URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/CS7yvSDbMT9iiK

【スタジオMC】

せいや（霜降り明星）

YOU

菊池風磨（timelesz）

谷まりあ