Miichisoft、生成AI PoC開発サービスを提供開始。アイデアを2～4週間で実現可能なプロトタイプに。

2026年1月28日、Miichisoftは生成AI PoC開発サービスの提供を正式に開始しました。本サービスは、生成AIの導入を検討しているものの、専門人材の不足、アイデアの実現可能性検証の困難さ、迅速かつ合理的なコストでの展開ニーズといった課題を抱える企業を対象としています。

1. PoC開発において企業が直面する主な課題

生成AIが世界的に急成長する中、PoC（概念実証）プロジェクトを通じて生成AIを試験導入する企業が増加しています。しかし実際には、多くの企業が初期段階から障壁に直面しています。

1.1 組織内における生成AI活用シナリオの具体化が困難

多くの企業は生成AIを具体的な課題解決ツールではなく、技術トレンドとして捉えています。

そのため、PoCが技術検証に留まり、業務最適化や顧客体験改善といったビジネス目標と結びついていません。

1.2 生成AI専門人材の不足

経済産業省によると、日本は2030年までに78.9万人のIT人材不足が予測されています。社内での生成AIチーム構築はコストと時間がかかるため、多くの企業が独自でPoCを開発できず、市場機会を逃しています。

1.3 PoCから本番環境への移行の困難さ

多くのPoCは検証環境では成功するものの、適応性やインフラ構築の経験不足により、本番環境への展開ができません。

2. 企業向け生成AI PoC開発サービスのご紹介

企業における生成AIの試験導入と活用ニーズの高まりを受け、本サービスでは実環境で生成AIアイデアを迅速に検証することを支援します。

2～4週間で生成AIプロトタイプを構築し、明確なビジネス価値と検証後の拡張性を持つシナリオに焦点を当てています。

本サービスの差別化要因は、「私たちが考え、AIが構築し、私たちが完成させる」というアプローチにあります。

効果的なプロトタイプは、AIによる迅速な生成だけでなく、専門家チームによる深い改善が必要だと考えています。

これにより、「本番運用を見据えた設計」を実現し、多くの組織が直面している「検証段階での停滞」という課題を解決します。

3. 生成AI PoC開発サービスの3つの特徴

本サービスは、企業のPoC成功率を高め、生成AIの本番運用までの時間を短縮するよう設計されています。

3.1 豊富な経験と生成AI専門の高度なスキル

マルチエージェントシステム、Advanced RAG、音声AI、Model Context Protocolなど、最新技術の導入経験を持つ生成AI専門チームを構築しています。

チームは、アーキテクチャ選定、プロンプトとコンテキスト設計、モデルコスト評価、安定性、拡張性まで、初期段階から高品質なプロトタイプ設計に参画します。

3.2 最適化された開発モデルによる競争力のあるコスト

高品質なIT人材が豊富なベトナムの開発拠点と、日本市場向けの開発ノウハウを組み合わせた体制により、オンショアプロジェクトと比較して約40～60%のコスト削減を実現します。

日本市場での長年の導入経験により、企業の業務課題を深く理解し、技術品質とワークフロー基準を完全に満たすことができます。

3.3 PoCから本番運用まで伴走

差別化ポイントは、持続可能な開発思考にあります。プロトタイプ構築で終わらず、技術検証、評価指標の設定、小規模ユーザーグループでの試験運用から拡大まで、企業をサポートします。

これにより、課題や技術要件に関する専門知識が継承され、本番運用フェーズへの移行時に展開スピードを維持し、効率を向上させます。

4. 実践事例：お客様向けに成功した生成AI PoCプロジェクト

本サービスは、さまざまな活用シナリオに対応しています。

以下は、日本企業向けに成功裏に展開された2つの代表的な生成AI PoCプロジェクトです。

事例1：人事・総務部門向けDify社内FAQチャットボット

❚ 背景

大規模企業では、人事・総務部門が福利厚生、規定、社内ポリシーに関する大量の反復質問を日常的に受けています。手動対応は時間がかかり、回答の一貫性を保つことが困難でした。

❚ 生成AI PoC開発内容

Difyプラットフォーム上で社内FAQチャットボットを開発し、生成AIを活用して以下を実現しました。自然言語での質問理解、提供された社内資料への直接参照、コンテキストに応じたリアルタイム回答が可能です。

検証するため、社内範囲で展開されました。

❚ 成果

人事・総務部門の対応時間を最大80%削減し、従業員への回答情報を標準化。チームは戦略的業務により集中できるようになりました。

事例2：レストランチェーン向けLINE連携AIチャットボット（予約・顧客対応支援）

❚ 背景

複数店舗を持つ大規模レストランチェーンでは、毎日大量の予約リクエストと顧客からの問い合わせを処理する必要がありました。主に電話とLINEでの受付により、対応部門は特にピーク時に頻繁に過負荷状態となっていました。

❚ 生成AI PoC開発内容

LINE連携の生成AIチャットボットを展開し、以下を実現しました。顧客との自然な複数回の対話、予約リクエストの柔軟な理解(時間、人数、店舗)、メニューやサービスに関する質問への24/7自動応答が可能です。

PoCは運用効果を評価するため、一部店舗で適用されました。

❚ 成果

対応スタッフの負荷軽減、ピーク時の顧客取りこぼし削減、予約成功率の改善を達成しました。

5. 伴走ロードマップ：生成AI PoCから本番運用まで

お客様が安心して企業内に生成AIを導入できるよう、アイデアから本番運用まで4つのフェーズでロードマップを構築しています。

6. 生成AI PoC開発費用

以下は各フェーズの参考価格で、企業の規模とニーズに応じて柔軟に設計されています。

無料相談のお申し込み

生成AIアイデアの具体化や、検証版から本番運用への移行で課題を抱えている場合、弊社が解決をサポートいたします。

わずか30分のオンラインミーティングで、専門家チームが貴社固有の課題をヒアリングし、最も実現可能なPoC展開ロードマップをご提案します。

FAQ

Q1. 本サービスは、一般的なAI企業とどう違いますか?

A1:違いは展開方針と企業との伴走方法にあります。

- 目標について、多くの企業はPoCを技術検証ステップとして完成させることに焦点を当てています。一方、本サービスはPoCが効果を発揮した場合、本番運用への移行を見据えて設計されています。- チームについて、弊社は方向性定義、PoC、試験運用、本番運用まで一貫した専任チームを維持します。

このアプローチにより、システム知識と業務要件の継続性が確保されます。

Q2:企業への生成AI適用ロードマップの迅速な見積もりに対応していますか?

A2:はい。多くの企業が投資判断前に生成AI活用の潜在性を迅速に評価したいと理解しています。

そのため、弊社はAIDOという無料AIツールを開発しました。

このツールにより、企業は特定業務への生成AI適用時の予想ROI算出や、フェーズ別の詳細な展開ロードマップ提案を受領できます。

Q3:PoCフェーズ後、本番展開のために継続利用する必要がありますか?

A3:全く義務ではありません。

PoC完了時、ソースコードの完全な所有権、展開ロードマップ、詳細な技術ドキュメントを引き渡します。

社内チームで独自に展開することも、本番運用フェーズで弊社の伴走を依頼することも可能です。PoC結果を確認後、判断は完全に貴社に委ねられます。

