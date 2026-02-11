FRUITS ZIPPER、CANDY TUNEら人気アイドルグループを擁するKAWAII LAB.4周年を「ABEMA」で祝おう！何度でも見返したい貴重な過去ライブ映像の期間限定配信！

株式会社AbemaTV新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNEら人気アイドルグループを擁するアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の4周年を記念した連動企画を決定いたしました。

本企画では、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNEをはじめとするKAWAII LAB.所属グループの過去ライブ映像を期間限定で配信いたします。ラインナップには、FRUITS ZIPPERの「わたしの一番かわいいところ」や、CANDY TUNEの「倍倍FIGHT!」など、2026年2月11日（水・祝）にリリースされたKAWAII LAB.のベストアルバム『KAWAII LAB. BEST ALBUM』に収録されている人気楽曲のライブ映像が登場。それぞれのグループの個性と魅力が凝縮されたパフォーマンスを、「ABEMA」で改めてお楽しみいただけます。ファン必見のステージの数々を、ぜひこの機会にご堪能ください。

▼特設ページURL

https://abema.tv/video/title/792-1

▼配信ライブ映像 ラインナップ

01.かわいいだけじゃだめですか？/ CUTIE STREET

02.ぱじゃまぱーてぃー！/ SWEET STEADY

03.倍倍FIGHT！/ CANDY TUNE

04.わたしの一番かわいいところ / FRUITS ZIPPER

05.ひたむきシンデレラ！/ CUTIE STREET

06.Call me, Tell me / SWEET STEADY

07.キス・ミー・パティシエ / CANDY TUNE

08.NEW KAWAII / FRUITS ZIPPER

09.ハロハロミライ/ CUTIE STREET

10.ダイヤモンドデイズ / SWEET STEADY

11.必殺あざとポーズ / CANDY TUNE

12.完璧主義で☆ / FRUITS ZIPPER

また、4周年をさらに盛り上げる連動企画として、KAWAII LAB.公式デジタルカードコレクション『SUKISUKIトレカ for KAWAII LAB.』が、2026年2月11日（水・祝）よりリリースします。

本サービスには、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET、MORE STARの5グループに加え、次世代メンバーであるKAWAII LAB. MATES、KAWAII LAB. SOUTHを含む、総勢50名以上（※リリース時点）のメンバーが登場。

ライブパフォーマンスの熱気、ステージ裏で見せるふとした素顔、メモリアルな特別衣装の撮り下ろし写真などを、デジタルカードとしてコレクションすることができます。

『SUKISUKIトレカ for KAWAII LAB.』は、スマートフォンやPC上で楽しめる公式デジタルカードコレクションサービスで、毎日1回無料でカードパックを入手可能。さらに、ミッションをクリアすることで追加のカードを獲得することもできます。

■リリース記念キャンペーン

サービスリリースを記念し、カードパック10パック分を開封できるサービス内アイテムをプレゼントするキャンペーンを実施いたします。

実施期間：サービス開始 ～ 2026年2月19日（木）14時59分

■リリース記念パック

『SUKISUKIトレカ for KAWAII LAB.』のリリースを記念した、豪華な限定デザインのトレカが登場します。

■登場パック

▼KAWAII LAB.パック

総勢7グループの全メンバーが登場。毎日1回無料でカードパックを引くことができ、気軽にコレクションを始めることができます。

■『SUKISUKIトレカ for KAWAII LAB.』サービス概要

・ サービス名： SUKISUKIトレカ for KAWAII LAB.

・ URL：https://bit.ly/4bxMfUR

・ 価格：基本プレイ無料

・ 提供開始日： 2026年2月11日（水・祝）

・ 推奨環境：

本サービスで動作するサービスはスマートフォンおよびPCでのご利用に特化したWebアプリケーションです。サービスを快適にご利用いただくために、以下の環境でのご利用を推奨いたします。

＜各プラットフォーム＞

・iOS 17.0以上（スマートフォン）

・iPadOS 17.0以上（タブレット）

・Android 9.0（28）以上（スマートフォン）

・macOS Catalina以上

・Windows 10以上

＜PCブラウザ＞

・Google Chrome 最新版

・Mozilla Firefox 最新版

・Microsoft Edge 最新版から 2 メジャーバージョン

・Safari 最新版から 2 メジャーバージョン

＜モバイルブラウザ＞

・iOS

Mobile Safari 最新版から 2 メジャーバージョン

・Android

Google Chrome for Android 最新版

※上記推奨環境においても、端末の設定、セキュリティソフトなどにより、ご利用になれない場合や意図しない動作をする場合がございます。

・ 開発・運営： ABEMA/株式会社アプリボット

・ 協力： アソビシステム株式会社

・ 権利表記： (C)ASOBISYSTEM CO., LTD

