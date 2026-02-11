ヘアケアブランドISSHI（イッシ）より発売前から話題沸騰中のサロンの美髪をコンセプトにした『Keralis noir』のシャンプー/トリートメントが本日先行発売を開始。「黒の一矢」WEB CMも公開

株式会社ジャパン ゲートウェイ

株式会社ジャパンゲートウェイ(所在地：東京都港区 代表：伊藤英信)が展開する、

くせ・うねり、広がり、パサつき等のお悩みに向けたヘアケアブランドISSHI（イッシ）から、

カラーやパーマによるダメージ毛や、年齢を重ねてきたことによるくせ・うねり毛のための

『ISSHI Keralis noir（イッシ ケラリス ノワール）』が誕生。

本日2月11日（水）に、髪の土台からケアするシャンプー/トリートメントを

LOFT、AmazonやJ.G.PLAZA楽天市場店などの各ECショップ、温浴施設各所にて先行発売を開始します。2月27日（金）から本発売となり、LOFTの他ハンズやシャンドエルブ等の各バラエティショップで発売します。

『ISSHI Keralis』は、“サロンの美髪を日常に”をコンセプトに開発しました。

黒シリーズの『Keralis noir』では、『髪の土台ケア』を旨に、主軸にプロ大注目の低分子“活性ケラチン”※1を据え、３～４種のケラチン※1,3,4,5 、プロが多用するヘマチン※6、トステア(R)※7、ペリセア(R)※8、リピジュア(R)※9、γ-ドコサラクトン※10等を配合。

断続的・継続的なカラーリングやパーマによって蓄積されるダメージ、またはエイジング等、

これまでのヘアケアでは整わなくなってしまった方のためのファーストケアとして、

“見た目の美しさ”だけではなく、“髪内部から整えること”を追究した“黒の一矢”、

『ISSHI Keralis noir（イッシ ケラリス ノワール）』を。

＜先行発売スケジュール＞

2026年2月11日（水）：LOFT、Amazon 、J.G.PLAZA楽天市場店など各EC、

福岡「筑紫のゆ」、熊本「ミフネテラス」にて販売開始

2026年2月13日（金）：都内「深川温泉 常盤湯」にて３日限定販売

2026年2月21日（土）：長崎「長崎サウナ かめやま」にて販売開始

（温浴施設各所での販売やコラボ企画は後掲）

＜本発売スケジュール＞

2026年2月27日（金）：LOFT、ハンズ、シャンドエルブ、ROUなど各バラエティショップ、

Amazon 、J.G.PLAZA楽天市場店など各EC、福岡「天拝の郷」にて販売開始

公式サイト開設/WEBCMも公開

Keralis公式サイトを開設し、同時に『黒の一矢』WEB CMも公開。

黒は、補修の象徴。

軽さは、仕上がりの証。

本CMでは、ダメージ髪を土台から支える力強さと、軽やかな仕上がりを同時に描いています。

順次30s ver.も公開予定。

＜ISSHI Keralis noir 15s WEB CM＞

ISSHI Keralis noir 『黒の一矢』WebCM 15秒(https://youtu.be/GGfQhp3TLU8?si=6to9Xrc1BKfdEser)

■Creative Production：Epic&Easy Inc.

■Director / Camera : ミゾグチ ユウスケ

■Lighting : 前田 洋平

■Hair&Make：長濱 智光(WILIGHT)

Keralis（ケラリス）について

「サロンで仕上がる美しい髪が、特別でなくなる世界をつくる」

このビジョンのもとに生まれた、プロ指向のヘアケアブランド Keralis（ケラリス）。

Keralisは、サロン現場から日々進化するプロの着想・技術・品質基準を起点に、誰にでも扱いやすく、日常の中で再現できる形へと丁寧に設計されています。私達が目指すのは、ダメージを覆い隠すための一時的なケアではありません。サロン最先端の知見に基づく“髪の土台アプローチ”によって、髪の内側から美しさを立て直し、本来の輝きを再構築することを目指しています。

ダメージを髪の終わりにするのではなく、Keralisで美しさの始まりへと変えていきます。

-『Keralis（ケラリス）』は、髪の約90％を占めるKera（=ケラチン）と、仏語で“なめらか・

まっすぐ”を意味する「lisse」（リス）を併せ、「Kera＋lisse」“髪の内側から美を再構築する”

という意味が込められています。―

＜本日２月11日（水）先行発売＞

- イッシ ケラリス ノワール シャンプー/トリートメント -

＜活性ケラチン※1×ヘマチン※6×プロ指向の補修成分※2で髪の土台を再構築する＞

カラーリング、パーマ等によるダメージ髪やうねり髪を、やさしい洗浄成分で洗い上げ、

プロ指向の贅沢な補修成分※2で、髪の内部と外部を同時に補修。

さらさらと軽い質感ながら、潤いのある指通り滑らかなまとまる髪へと導きます。

1. 3~4種のケラチン※1,3,4,5で髪の内部から外部までを集中補修

１. 低分子“活性ケラチン”※1（シャンプー＆トリートメント）

毛髪内部に浸透・吸着しやすいフランス製のケラチン

１. 分子量300～700Da*（0.9nm~1.3nm）の加水分解ケラチン（羊毛）

通常、加水分解されたケラチンは、毛髪のたんぱく質との結合が弱いことが多いのですが、イッシケラリスが採用したフランス製のケラチンは、300～700Da*（0.9nm~1.3nm）と低分子であり、且つ毛髪に近い構造で安定しています。

そのため、髪に浸透しやすく、且つ吸着しやすいという特長を持ち、毛髪内部から補修できる構造になっています※1。

*「500 Daルール（Bos &Meinardi,2000）」＝分子量が約500Da（ダルトン）を超えると、

角質層やキューティクルなどの生体バリアを拡散通過できない。

２. 中分子ケラチン※3,4

（シャンプー＆トリートメント）

分子量1,000~10,000Daの加水分解ケラチン（羊毛）毛髪内部を補修しながらも、毛髪表面の補修に働きかけます。

３. 高分子“生ケラチン”※5（トリートメントのみ）

分子量30,000～60,000Daのケラチン（羊毛）

高分子のため、毛髪表面をやさしく保護し、

髪にハリコシ・ツヤを与えます。

2. カラーやパーマによるダメージ毛を集中補修

サロンワークで有名な補修成分『ヘマチン』※6

『ヘマチン』は、毛髪補修や残留アルカリ剤の除去等でサロンワークでは有名な毛髪補修成分です。たんぱく質と結合することで、安定な状態になるため、毛髪内部のたんぱく質（ケラチン）と結合することで、その効果を発揮し、髪にうるおいやなめらかな指通りを与えてくれます。

3. プロ指向の補修成分※2で内部・外部補修をさらに強化

＜シャンプー：やさしく洗いながら、髪を立て直す＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/12724/table/73_1_1bd2ea62d01366917dfd9c3fc41a771c.jpg?v=202602110651 ]

低刺激の優しい洗浄成分で洗い上げながら、低分子“活性ケラチン”※1やプロ指向の補修成分※6~10が、内側にアプローチし、髪の土台を再構築。汚れを落とすだけでなく、ケアが“効く状態”へ土台から整えていきます。

１．低分子補修成分で、髪の内側にアプローチ

内側補修のカギは「低分子」。

フランス産の低分子“活性ケラチン”※1等の内部浸透型の低分子補修成分を採用。

洗いながら、髪の深部まで整えることで、健やかで美しい髪の土台を再構築していきます。

２．ダメージ髪をやさしく洗い上げる、贅沢でマイルドな洗浄成分

洗浄成分はタウリン系※11・アミノ酸系※12・ベタイン系※13・補修のイミノ型アミノ酸系※14等のミックス。毛髪補修の土台として理想的な洗浄力と低い刺激性を実現しています。

＜ヘアトリートメント：選択“重ね補修”で、仕上げる＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/12724/table/73_2_c415046e5878c40a0835866db6873615.jpg?v=202602110651 ]

低分子“活性ケラチン”※1とプロ指向の補修成分に、高分子“生”ケラチン※5で髪を外側から保護。

髪の内側・外側のダメージエリアを選択的に狙い撃ち、『重ね補修』でダメージとうねりを整えます。

軽さを残したまま、上質なツヤと扱いやすい美髪へ。

蓄積されたダメージに、低分子“活性ケラチン”※1、ヘマチン※6、プロ指向の補修成分※2を配合。

シャンプーでは洗いながら内側補修を軸に髪の土台を整え、トリートメントではこれら内側補修に加えて、高分子“生ケラチン”※5で外側を保護。

< イッシ ケラリス ノワール その他特長 >

■色味

イッシ ケラリス ノワールは茶色やモスグリーンのような色味をしておりますが、

これは補修成分であるヘマチンが高濃度で配合されている証拠です。

■香り - Noir Clean -

清潔感のあるシトラスから、穏やかなムスクへ。

香りの本場、フランスグラースの調香師がセレクト。

＜イッシユーザーコメント＞

発売前にイッシユーザー様数名にお試しいただきました。

軽やかなのにパサつかずにまとまる、１回で効果を体感でき驚いた、さすがISSHI！など

感動のお声をInstagramやDM等で多数頂戴しています。

※詳しくはイッシ公式/Keralis公式Instagramのタグ付け欄やハイライトをご覧ください。

＜ユーザー様から実際にいただいた声＞

さすが、ISSHI！

潤いの止まり方、指通りの滑らかさ、髪表面の艶やかさ、中に保湿が詰まって

いるようなハリとコシ。潤っているので手ぐしをしても静電気がなく、

これは累積効果も含めて、継続することで更にチカラを発揮すると感じました！

かろやかなのに、まとまる

かろやかなのに、パサつかずにまとまる質感が心地よかったです。

翌朝もパサつきやうねり等もほぼなく、感動しました。まさに、こんな商品を探していました。

1回でわかる驚き

カラーダメージで広がりや静電気に悩んでいましたが、かろやかなのにまとまりを感じられ、

使い続けたいと思う仕上がりでした。何より１回で効果がわかる使用感に驚きました。

まさに『サロンの美髪を日常に』でした

カラーダメージ、年齢を重ねたことによるくせ・うねり、パサつき...毎日悩まされてきましたが、このシャントリは本当にサロン帰りのような、さらツヤ感を感じられました。

まさに『サロンの美髪を日常に』というコンセプトのままの仕上がりに驚きました。

やさしい洗い心地

シャンプーの泡が心地良く、やさしく洗いながら毛髪のダメージ内部から補修ができるところが個人的には嬉しいポイントでした。

※1加水分解ケラチン（羊毛）※2 ※1,3~10を指す ※3 ステアルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（羊毛） ※4 加水分解ウールキューティクルタンパク ※5 ケラチン（羊毛） ※6 ヘマチン ※7 アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム。「トステア(R)」はオリエンタルケミカル株式会社の登録商標 ※8 ジラウラミドグルタミドリシンNa。「ペリセア(R)」は旭化成ファインケム株式会社の登録商標 ※9 ポリクオタニウム-６５。「リピジュア(R)」は日油株式会社の登録商標 ※10 γ-ドコサラクトン ※11 ココイルメチルタウリンNa、※12ラウロイルメチルアラニンNa、※13コカミドプロピルベタイン、ラウラミドプロピルベタイン※14ラウリミノジプロピオン酸Na

＜２月新商品 概要＞

商品名：

イッシ ケラリス ノワール

シャンプー スムージングリペアモイスト

価格：税抜2,700円 / 税込2,970円

内容量：400mL

商品名：

イッシ ケラリス ノワール

トリートメント スムージングリペアモイスト

価格：税抜2,700円 / 税込2,970円

内容量：400g

＜本発売スケジュール＞

2026年2月27日（金）：LOFT、ハンズ、シャンドエルブ、ROUなど各バラエティショップ、

Amazon 、J.G.PLAZA楽天市場店など各EC、福岡「天拝の郷」にて販売開始

＜温浴施設コラボキャンペーン＞

温浴施設各所にて、先行販売と一部施設では、期間限定の無料でお試し体験も。

潤うのに軽い、指通りなめらかな質感をご堪能ください。

■ 東京 - 深川温泉 常盤湯

＜先行発売＆3日間女性浴室限定でお試し＞

期間：2026年2月13日（金）～2月15日（日）の3日間

１.常盤湯の女性浴室で、新商品ISSHI Keralis noirの

シャンプー/トリートメントを無料でお試し

２.店頭にて期間限定先行発売。

都内店舗では「LOFT」と「常盤湯」で先行購入可能。



■ 福岡 - 筑紫のゆ

＜先行発売＆シルキーの湯予約者限定でお試し＞

期間：2026年2月11日（水）～2月23日（月）

１.シルキーの湯予約者限定で、新商品ISSHI Keralis noirの

シャンプー/トリートメントを無料でお試し

２.店頭にて期間限定先行発売。県内店舗では「LOFT」と

「筑紫のゆ」で先行購入可能。



■ 熊本 - ミフネテラス

＜先行発売＞

期間：2026年2月11日（水）～

１.店頭にて期間限定先行発売。県内店舗では「LOFT」と

「ミフネテラス」で先行購入可能。



■ 長崎 - 長崎サウナ かめやま

＜先行発売＆利用者限定でお試し＞

期間：2026年2月21日（土）～

１.利用者限定で、新商品ISSHI Keralis noirの

シャンプー/トリートメントを無料でお試し

２.店頭にて期間限定先行発売。県内店舗では「LOFT」と

「長崎サウナ かめやま」で先行購入可能。

＜ISSHI Keralis noir公式HP＞

https://keralis.jp/

＜ISSHI公式インスタグラム＞

https://www.instagram.com/isshi_official/

＜Keralis公式Instagram＞

https://www.instagram.com/isshi_keralis_official/?hl=ja

＜ISSHI公式X＞

https://twitter.com/ISSHI_official

＜J.G.PLAZA楽天市場店＞

https://www.rakuten.ne.jp/gold/jgplaza/

＜J.G.PLAZA Amazon店＞

https://www.amazon.co.jp/isshi