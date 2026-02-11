MintegralとInsightrackr、2026年の非ゲームアプリトレンドを発表：AIとショートドラマがグローバルアプリ経済を再定義

Mintegral International Limited

グローバルなプログラマティック広告プラットフォームである Mintegral は、本日、広告インテリジェンスプラットフォーム Insightrackr と共同で開発した 「2026年グローバル非ゲームアプリトレンドレポート」 の公開を発表しました。



本レポートは、AIの統合、ショートドラマコンテンツの急成長、ROI重視の広告への業界シフトによって特徴づけられる1年間をナビゲートするマーケターに向けたロードマップを提供します。

2026年レポートの主なハイライト

- AI革命：AIはもはやニッチなカテゴリではありません。ChatGPTやPerplexityのような独立したサービスを超え、AIを活用した機能は教育・ユーティリティジャンル全体で大幅な収益向上を促進しています。- ショートドラマの世界的な躍進：ショートドラマアプリは前年比で前例のない成長を記録しました。このカテゴリのグローバルトップ6アプリは収益が3桁成長を達成しており、ユーザーの動画コンテンツ消費方法に根本的な変化が起きていることを示しています。- ROI重視のシフト：自動入札の採用が加速しています。Mintegralのスマート入札ソリューションは広告費が50％以上成長し、広告主は単なるインストール数よりも長期的な持続可能性を重視しています。- 競争の激化：金融・ビジネス（+43.5％）、ライフサービス（+42％）分野で広告主数が急増しており、精緻なターゲティングが不可欠な競争の激しい市場を反映しています。

MintegralのCEO Erick Fang は次のように述べています。

「非ゲームアプリ市場は急激な変革を迎えています。2026年の真のテーマは、マーケターの高度化です。自動化されたROI重視のUAソリューションと没入型動画フォーマットを採用することで、開発者は急速なスケールと持続可能な収益性の両立を実現しています。」

OS動向と収益化ベンチマーク

レポートでは、プラットフォーム間の差が拡大していることも示しています。ユーザー獲得数ではAndroidが依然としてボリュームリーダーである一方、iOSは特に金融・ライフサービス分野でプレミアム収益を維持しています。

収益化トレンドでは、動画広告が依然としてエンゲージメントの王者です。報酬型動画広告は、iOSの標準バナーに比べて最大 165倍のeCPM を達成し、グローバルで最も高い収益を生んでいます。北米は特にショートドラマおよびユーティリティカテゴリで最も収益性の高い市場となっています。

「2026年非ゲームアプリトレンドレポート」 は、MintegralのグローバルネットワークおよびInsightrackrの広告インテリジェンスから取得した匿名化集計データに基づき、2025年1月から12月までの100以上の市場をカバーしています。



レポートの全文は以下からダウンロード可能です：

https://www.mintegral.com/en/blog/non-gaming-apps-report-2026

Mintegralについて

Mintegralは、企業のグローバル成長を支援する広告プラットフォームです。プレミアムトラフィック、業界最先端の機械学習、インタラクティブクリエイティブを活用し、AppGrowth、リターゲティング、収益化ソリューションによる成長とスケールを提供します。詳細は www.mintegral.com をご覧ください。

Insightrackrについて

Insightrackrは、モバイルアプリエコシステム向けに詳細なデータと市場トレンドを提供するグローバル広告インテリジェンスプラットフォームです。詳細は www.insightrackr.com/en/ をご覧ください。

お問い合わせ先

pr@mintegral.com