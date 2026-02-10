【浜松まつり2026】横綱 大の里関がアクトシティ浜松に来場！遠州山中酒造「葵天下」祝樽購入者全員にペア招待の超プレミアムイベント開催決定

株式会社浜友Ｅ.Ｆ.

遠州山中酒造株式会社（本社：静岡県掛川市、代表取締役：山中 久典）は、2026年5月5日（祝・火）、アクトシティ浜松展示イベントホールにて、横綱 大の里関をゲストに迎えた「大の里関×葵天下 浜松まつり特別イベント」を開催いたします。

本イベントは、2026年度の「葵天下 祝樽」をご購入いただいた方全員を、ペアでご招待するプレミアムイベント企画となります。（数量限定となります）

■ 開催の背景：浜松まつり、伝統文化の継承と祝祭の盛り上げ

浜松まつりの起源は、約460年前の永禄年間（1558～1569年）、引間城主（後の浜松城）の長男誕生を祝って凧を揚げたことに始まりとされています。

「初子（はつご）」の健やかな成長を願うこの風習は、現在の「初凧」や「凧揚げ合戦」へと発展し、市民参加型の大きな祝祭として受け継がれてきました。

その祝いの場に欠かせない存在が「祝樽」。

樽酒を囲み、人々が集い、喜びを分かち合う文化もまた、浜松に根付いた大切な祝祭文化のひとつです。

遠州山中酒造は、この「祝う文化」を次世代へとつなぐため、横綱 大の里関を迎え、浜松まつりをともに盛り上げる特別イベントを企画しました。

さらに本イベントには、大の里関の師匠である二所ノ関親方（元横綱 稀勢の里関）も出演予定です。

浜松まつりの熱気、日本酒文化、そして国技・相撲が重なり合い、「集い、祝う」ことの楽しさを体感できる特別な空間をお届けします。

■ イベント概要

日時：2026年 5月5日（祝・火）

時間：14：00 ～ 18：00

※大の里関登場16時頃予定

場所：アクトシティ浜松展示イベントホール

主催：遠州山中酒造株式会社

協力：浜松まつり組織委員会

■ 葵天下【祝樽】購入者はイベントにご招待＋2つの特典付き

数量限定の「葵天下 祝樽」をご購入いただいた方には、以下の特典をご用意しています。

- 【完全ご招待】本プレミアムイベントへ、1樽につき2名様を必ずご招待。- 【サプライズ企画】当日、会場にて横綱と触れ合える可能性も。写真撮影やトーク企画など、抽選による特別イベントを予定しています。- 【限定グッズ】購入者しか手に入らない！？「横綱 大の里関限定グッズ」をもれなくプレゼントイベントご案内チラシデータ :https://cdn.shopify.com/s/files/1/0622/1280/0727/files/066a7e22-8a1e-41d2-a067-f48099adc8a1.jpg?v=1770277547

■ 2026年度「浜松まつり祝樽」ラインナップ

2026年の浜松まつり祝樽は2種類でご用意！！

※どちらの祝樽をご購入いただいても、本プレミアムイベントにご招待いたします。

１.

名入り4斗樽＆大の里関コラボ酒１升瓶×6本セット

２.

名入り2斗樽＆大の里関コラボ酒１升瓶×6本セット

鏡開きに必要な一合枡、木槌、ひしゃく、入山立札などのオプションもご用意しています。

また、今年の祝樽は、伝統の「名入れ」を承るとともに、衛生管理が容易で準備の手間を大幅に削減できる【最新式ステンレス桶】を採用しました。

■祝樽予約購入・お問い合わせ

祝樽ご案内チラシデータ :https://cdn.shopify.com/s/files/1/0622/1280/0727/files/d8e1fce8-c35c-482b-8013-3be75765bea3.jpg?v=1770277568

●祝樽の予約購入はこちら

祝樽の予約購入 :https://aoitenka.jp/products/iwaidaru2026?variant=48266290659543

●イベント問合せ

遠州山中酒造株式会社

〒437-1301 静岡県掛川市横須賀61

TEL：0537-48-2012

Mail：contact@aoitenka.jp

遠州山中酒造公式WEBページ :https://aoitenka.jp/