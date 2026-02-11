今年も2月20日（金）・21日（土）開催の「かながわボランティアフェスタ」に、NPO法人リンクトゥミャンマーが参加します！

かながわボランティアフェスタとは？

特定非営利活動法人リンクトゥミャンマー

「かながわボランティアフェスタ（以下ボラフェス）」は、基金21の助成を受けた様々な分野のボランタリー団体（NPOや一般社団法人など）が、活動する分野の垣根を超えて連携・協力しながら、その活動を社会に広く発信していくイベントです。今年で第10回を数え、参加団体も年々増えています。

今年のテーマは「ともに助け合おう！みんなど真ん中」

バルーン作り、子ども向け多言語お話会などの体験コーナーのほかに、各団体の日頃の活動を紹介する展示、グッズの販売、そしてクイズをクリアすると景品がもらえるスタンプラリーなど、各団体が趣向を凝らして準備したイベントプログラムが満載です。

開催日程

2月20日（金）13時～17時

2月21日（土）11時～17時

かながわ県民センター１階展示場

〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目24－２

詳細はこちら : https://www.k-vol.net/

入場無料・事前予約不要

リンクトゥミャンマーについて

私たちNPO法人リンクトゥミャンマーは、主に在日ミャンマー人の定住を支援する団体です。

日本で暮らすミャンマー人は、文化や言葉の違いから日々の生活で様々な困難に直面しています。たとえば日本語でのコミュニケーションが難しいために病院で正確な病状を伝えることができない、ビザの更新書類をそろえられない…など日本で暮らす日本人にとっての「ささいなこと」が大きな問題になることがあります。

私たちは、そうしたミャンマー人の日々の生活に寄り添い、ゆくゆくは自分でできるようになる（自立）ことを目標にした支援をしています。

まずはミャンマーを味わって・触れてほしい！

NPO法人リンクトゥミャンマー https://www.npoltm.org/

今回かながわボランティアフェスタではリンクトゥミャンマーは、日頃の活動を紹介するパネル展示のほかに、多くの人にとって「まだまだ身近ではない国であるミャンマー」を知ってもらうために、まずミャンマーを味わって・触れてもらおう！と、コーヒー、タナカ、クリアファイルを販売いたします。ぜひ購入を通して、ミャンマーを「味わって・触れて」みてください！

ミャンマー特産・シャンリーコーヒー

シャン州ユアンガン地区で栽培。購入を通して、地方農業の活性化と若者の就業先確保を支援しませんか？

昨年11月のイベントではミャンマーコーヒーが大人気でしたミャンマーの伝統スキンケア・タナカ

14世紀ごろからずっと、現地では虫刺されや日焼けから肌を守るために、タナカという木を石臼ですりつぶして水で溶いたものを肌に塗布してきました。ぜひそのひんやりとした塗り心地を体験してください！

タナカで、肌に素敵な模様を描くミャンマーの少女落ちそうで落ちない奇跡の巨岩・ゴールデンロックのクリアファイル

夕闇に浮かび上がる黄金色の巨岩。大空に放たれた無数の灯籠。面裏とも美しいミャンマーの風景写真で、オリジナルクリアファイルを作りました。

ミャンマーの風景写真のクリアファイル

みなさまぜひお越しください！