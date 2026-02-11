【2026年バレンタイン】もらった人が好きな商品を選べるeギフト特設ページを公開

AnyReach株式会社

eギフトサービス「AnyGift」を運営する株式会社AnyReach（読み：エニーリーチ、代表取締役：中島 功之祐、以下「当社」）は、2月14日（土）のバレンタインデーに向けたeギフト特設ページ「AnyGift バレンタイン特集2026」の公開を開始しました。

特設ページURL：https://anygift.jp/2026valentine

本特設ページでは、人気ブランドのeギフト限定商品に加え、受け取った方がラインナップの中から商品を選べる「選べるeカタログ」※を展開しています。

贈る人の想いと、もらう人の好みのどちらも大切にした新しいバレンタインギフト体験を提案します。

※選べるeカタログ：贈る側が予算やテーマに合わせて特定のブランドのデジタルカタログを選択し、受け取った方が届いたリンクのギフトラインナップの中から自分の好みに合った商品を選んで受け取れる、AnyGiftのギフト形式サービスです。選択した商品は、ご自宅へのお届け、または店舗での引き換えが可能です。

企画背景

近年のバレンタインは、パートナーへの本命ギフトだけでなく、友人・家族・職場の同僚、さらには自分へのご褒美など、贈る相手やシーンが多様化しています。一方で、「相手の好みがわからない」「届いたときに本当に喜んでもらえるか不安」といった声も多く聞かれます。AnyGiftでは、こうしたギフト選びの悩みを解消し、贈る側の想いと受け取る側の好みのどちらも大切にできるギフト体験を提供するため、本特設サイトを公開しました。

「AnyGift バレンタイン特集2026」特設サイトの特徴

１. 受け取る方が選べる「選べるeカタログ」

贈る側の「何を贈れば喜ばれるかわからない」という不安を解消し、受け取った方が自分の好みに合った商品を選べる仕組みを提供します。

２.eギフト限定・期間限定商品

本特設サイトでしか手に入らないeギフト限定商品や、バレンタイン期間限定のスイーツ・チョコレートを多数ご用意しています。

３.相手別・予算別で選びやすい特集構成

「本命パートナーへ」「友人・推しへ」「職場の同僚へ」「自分へのご褒美」など、

贈る相手別のおすすめに加え、700～10,000円以上まで、予算に応じたラインナップを紹介します。



４.当日でも届く、eギフトならではの手軽さ

eギフトなら、バレンタイン当日でもSNSやメールですぐに贈れるため、バレンタイン当日でも、想いをしっかりと伝えることが可能です。

eギフトサービス「AnyGift」について

『AnyGift（エニーギフト）』は、相手の住所を知らなくてもLINEやメールで贈れる"eギフト機能"を、自社ECサイトに組み込み・導入ができるサービスです。

自社ECサイトにおけるギフト購入・ギフトリピーターを増やすことで、売上を向上し、顧客やギフトを受け取る方々をファンに変えていくことが可能です。

AnyGift：https://anygift.jp/

eギフト/ソーシャルギフトとは：https://anygift.jp/egift

AnyReach株式会社 会社概要

会社名：AnyReach（エニーリーチ）株式会社

URL：https://anyreach.co.jp/ (https://anyreach.co.jp/)

代表者：代表取締役 中島 功之祐

事業内容：eギフト機能を導入できる「AnyGift」、5,000商品から選べるカード型引き出物「AnyGift Wedding」、法人キャンペーン向けデジタルギフト事業「AnyCampaign」の開発・運営

本件に関する問い合わせ先：pr@anyreach.co.jp



