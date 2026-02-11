エンペラーペンギンの赤ちゃん、ついに水の世界へ！公開プール練習をスタートします ２０２６年２月１３日（金）

株式会社アワーズ

２月２日（１２６日齢）撮影 運動場お散歩の様子

アドベンチャーワールド（和歌山県白浜町）では、２０２５年９月３０日に誕生したエンペラーペンギンの赤ちゃんの公開プール練習を、２月１３日（金）より開始いたします。

誕生当初は灰色でもふもふとした綿羽に包まれていた赤ちゃんも、換羽を経て、現在では体の大半が水を弾く大人の羽へと生え変わりました。今後、他のペンギンたちと同じ運動場内で過ごすことを見据え、プールの中でも安全に過ごせるよう、飼育スタッフがそばにつきながら練習を行っていきます。

一歩ずつ成長し、水の世界へ踏み出す赤ちゃんの姿を、ぜひあたたかく見守ってください。

【エンペラーペンギンの赤ちゃん 公開プール練習について】

- 開催日２０２６年２月１３日（金）- 開催時間午前１０時１５分～（約１０分間）- 開催場所海獣館２階- 料金無料※別途駐車料金、入園料金が必要です。２０２１年に誕生したエンペラーペンギンの練習の様子

※動物の体調等により、内容を変更・中止する場合がございます。

※翌日からは不定期で練習予定です。

【エンペラーペンギンの赤ちゃんについて】

【エンペラーペンギンについて】

【２月１４日・１５日限定「ハッピーハッピーペンギン」ペアキャンペーン】

- 孵化日２０２５年９月３０日（火）- 体重１９．０kg（２月１１日（１３５日齢）測定）- 出生時体重２９５．９g- 性別不明※今後、DNAによる雌雄判定を行う予定です。- 親情報父親：１９９７年１１月１６日搬入（２８歳）母親：１９９７年１１月１６日搬入（２８歳）１日齢（１０月１日）１６日齢（１０月１６日）４８日齢（１１月１７日）７５日齢（１２月１４日）１２２日齢（１月３０日）- 分類ペンギン目 ペンギン科- 学名Aptenodytes forsteri- 英名Emperor Penguin- 生息地南極大陸およびその周辺- 寿命約３０年- 食性魚類、イカ、オキアミなど。アドベンチャーワールドでは主にオオナゴ、ホッケなどを与えています。- 繁殖南極大陸で繁殖するのは、中型のアデリーペンギンと並んでエンペラーペンギンの２種類だけですが、アデリーペンギンの繁殖シーズンが、雪溶け後に岩場が露出する夏場なのに対して、エンペラーペンギンはマイナス６０度にも至る冬の氷原で繁殖を始め、約１２０日間にも及ぶ絶食の中ヒナを育てることから「世界で最も過酷な子育てをする鳥」だと呼ばれています。およそ５歳で性成熟に達します。メスは産卵後、餌を取りに海へ行き、繁殖地に残ったオスは絶食状態で約２か月間卵を抱き続けます。- 特徴世界最大のペンギンで体長約１２０cm、体重約４０kg に達し、側頭部と胸部上部の鮮やかな黄色が特徴的です。唯一赤ちゃんに模様があるペンギンでもあり、生まれた直後から換羽を迎えるまで、 白・黒・グレーの三色をしています。成鳥はキングペンギンとよく似ていますが、キングペンギンは体長約９０cmと、エンペラーペンギンと比べると小型で、胸部上部が橙色をしていることから区別できます。エンペラーペンギン「ハッピーハッピーペンギン」ペアキャンペーン

ペンギンは、一度ペアを組むと一生を添い遂げると言われるほど、とても絆の強い動物です。

そんなペンギンたちにあやかって、今年のバレンタインは「ハッピーハッピー」な特別チケットをご用意しました。「ハッピーハッピー (８８)」と末広がりの「８」を重ねた８，８８８円はこれからも続いていくふたりの絆と、重なり合う幸せな時間への願いを込めた数字です。

大切なパートナー、ご友人、ご家族と。

ペンギンの前で愛を叫んだり、ハグをして写真を撮ったり、一生モノの「ハッピー」な思い出を作りませんか？

【PINGU(TM)ʼs SMILE PARTY in ADVENTURE WORLD】

- キャンペーン対象日２０２６年２月１４日（土）、２月１５日（日）- キャンペーン対象者大人（１８歳以上）・シニア（６５歳以上）限定キャンペーンについて詳しくはこちら :https://www.aws-s.info/valentinesday2026PINGU(TM)ʼs SMILE PARTY in ADVENTURE WORLD

世界で一番有名なペンギン「ピングー」とペンギン飼育羽数日本一のアドベンチャーワールドがコラボレーション！

赤ちゃんの誕生をピングーたちと一緒にお祝い♪

誕生４５周年を迎えた世界で一番有名なペンギン「ピングー」とコラボレーションし、２０２５年１０月２日（木）～２０２６年２月２８日（土）の期間「PINGU(TM)ʼs SMILE PARTY in ADVENTURE WORLD」を開催中です。

アドベンチャーワールドは、国内最多となる８種約５００羽のペンギンが暮らしており、世界的にも希少なエンペラーペンギンの繁殖に成功している日本有数のペンギン飼育施設です。今回、ピングーとアドベンチャーワールドの初めてのコラボレーションにより、これまでにない特別な企画が誕生しました。

- 開催期間２０２５年１０月２日（木）～２０２６年２月２８日（土）- 開催場所アドベンチャーワールド内センタードーム、海獣館 他- 開催時間開園～午後５時００分（最終入園：午後４時００分）- 観覧料一日入園券の料金に含まれます。イベントについて詳しくはこちら :https://www.aws-s.info/pingu

【ピングーとは】

スイスの映像作家オットマー・グットマンによって誕生したストップモーション・アニメーション。１９８０年に「ピングー」の原型となるテストフィルムが制作されてから２０２５年で４５周年を迎えました。１９９０年以降、TVシリーズは世界１５５以上の国と地域で放送され、ペンギンの男の子「ピングー」と仲間たちが繰り広げるあたたかでユーモアある物語は、世界中の人々に愛されています。

(C)2025 JOKER.

アドベンチャーワールドは、「いのちを見つめ、問い続ける。いのちの美しさに気づく場所。」として、すべての生命にSmile（しあわせ）が溢れる豊かな未来の地球の姿をパークで体現します。パークという“小さな地球”を通して、関わるすべての人の人生が豊かになるように、動物たちの生命がずっとつながっていくように、自然や資源が循環し再生するように、未来のSmileを創り続けていきます。

【SDGsについて】

SDGsとは「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）」のことです。社会が抱える問題を解決し、世界全体で２０３０年をめざして明るい未来を作るための１７のゴールと１６９のターゲットで構成されています。２０１５年９月、ニューヨーク国連本部において１９３の加盟国の全会一致で採択された国際目標です。