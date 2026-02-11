全国ツアー開催決定！「アドラー流メンタルトレーナー」＆「グリーフケア」資格取得講座を全国6都市で開催

株式会社SoShine

心理カウンセリング・対人支援教育を展開する

《自己肯定感アカデミー》は、

2026年、全国6都市（大阪・博多・名古屋・仙台・青森・札幌）にて



「アドラー流メンタルトレーナー資格取得講座」

「グリーフケア心理カウンセラー資格取得講座」



の全国ツアー開催を決定いたしました。

本ツアーでは、自己肯定感の第一人者である中島輝 と、

アカデミー代表の 飛田剛 が登壇。



現代社会が抱える

「生きづらさ」「人間関係の葛藤」「喪失体験（グリーフ）」に対し、



理論と実践を融合した“即現場で使える心理支援スキル”

を全国に届けます。

■ 現代社会に「心の自立」と「再生」の光を

対人関係の複雑化、急増するメンタル不調、

そして、身近な人や大切な存在を失う喪失体験――。

いま社会全体で、「心のケア」「自己肯定感」「グリーフケア」の

重要性が急速に高まっています。

本講座では、

アドラー心理学・脳科学・NLPなどを融合し、

126以上の独自メソッドを開発してきた中島輝の知見をもとに、

自分自身が折れない心を育てる他者の人生に本質的に寄り添える“支える側”として自立できる

そんな次世代の対人支援者の育成を目的としています。

中島輝の代表作「自己肯定感の教科書」（SBクリエイティブ）

■ 講座１.

対人関係の悩みを本質から解決

「アドラー流メンタルトレーナー資格取得講座」

アドラー心理学をベースに、

中島輝独自の「自己肯定感理論」を融合した本講座では、

自分と他者を同時に勇気づける技術対人関係の

根本構造の理解行動変容を促すメンタルトレーニング

を、わずか2日間で体系的に習得できます。

【開催日程・会場】

大阪：2026年5月4日（月）・5日（火）

博多：2026年7月18日（土）・19日（日）

名古屋：2026年9月19日（土）・20日（日）

※詳細・お申込みは公式サイトをご覧ください。

■ 講座２.喪失の悲しみを「力」に変える

「グリーフケア心理カウンセラー資格取得講座」

大切な人、ペット、仕事、健康、自信――

人生で誰もが経験する「喪失（グリーフ）」。

本講座では、

悲嘆のメカニズム理解グリーフに寄り添う

傾聴技術再生へ導く心理的サポート法

を、1日集中で学ぶ実践型プログラムとして提供します。

【開催日程・会場】

仙台：2026年5月10日（日）

青森：2026年6月21日（日）

札幌：2026年7月12日（日）

医療・教育・福祉・カウンセリング・コーチング分野の方はもちろん、

「誰かの支えになりたい」と願う一般の方にも広く門戸を開いています。

■ 登壇者プロフィール

「中島輝」

自己肯定感の第一人者／心理カウンセラー

自己肯定感アカデミー会長、一般財団法人自己肯定感学会代表。

アドラー心理学・脳科学・NLPを融合した独自理論を確立し、

126以上のコーチングメソッドを開発。

Jリーガー、上場企業経営者を含む15,000名以上のメンターを務める。

著書累計発行部数は76万部超。

現在の「自己肯定感ブーム」を牽引する第一人者。

「飛田剛」

株式会社So Shine 代表取締役／自己肯定感アカデミー代表。

中島輝氏のもとで2年間の鞄持ちを経験後、

わずか1年11ヶ月でトップ講師へ。

累計500本以上の講座に登壇し、約25,000人を指導。

セッションのリピート希望率は**97％**を誇る。

現在は世界10カ国（カナダ・アメリカ・フランス・中国ほか）に受講生を持ち、

オンライン・対面の両軸で「自己肯定感」を世界へ発信。

2024年11月、自己肯定感アカデミー代表に就任。

■ 全国で、直接お会いできることを楽しみにしています

自己肯定感は、

人生を立て直す“土台”であり、

人と人をつなぐ“共通言語”です。

全国各地で、

新しい一歩を踏み出す仲間と出会えることを、心から楽しみにしています。

■ 講座詳細・お申込み

自己肯定感アカデミー公式サイト



▶ https://ac-jikokoutei.com/