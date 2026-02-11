【祝・令和の虎ALL達成！】「まず契約」はもう古い。11,000円から始める新しい運動モデルを公開

祝・令和の虎ALL達成！

株式会社バディトレ[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dsM_h4huKo4 ]

バディトレ（運営：株式会社バディトレ）は、

プチ断食（短時間ファスティング）と運動を組み合わせた本プログラムのプロトタイプ版を、11,000円（税込）で募集開始いたしました。

本取り組みは、

「実験」を目的としたものではなく、

本プログラムとして成立するかどうかを、あえて“プロトタイプ”として市場に問い、参加者と共に磨き上げていく検証型募集です。

いきなり高額・長期契約を前提とせず、「この価格で、この内容が本当に支持されるのか」を実際の参加者と共に確かめていきます。

背景：高額・長期前提のフィットネスが生む心理的ハードル

多くのフィットネスサービスでは、数か月単位・高額な契約が一般的です。

その結果、下記3点が運動開始そのものを遠ざけています。

１. 自分に合うか分からないまま契約する不安

２. 途中でやめることへの心理的抵抗

３. 失敗したくない というプレッシャー

バディトレでは、この「始める前の心理的ハードル」こそが、最大の課題だと考えました。

取組概要：11,000円で“本プログラムの原型”を体験

本プロトタイプでは、以下の三要素を軸にプログラムを構成しています。

１. 朝HIIT（オンライン）

1日のリズムを整える短時間・高効率トレーニング

２. ファスティングペースト「Fem bloomia」使用

無理のないプチ断食をサポート

３. グループコーチング

一人で頑張らせない、継続を前提とした伴走設計

成果を約束するのではなく、

「この内容・この価格で、自分は続けられるか」を見極めることを目的としています。

■プロトタイプ募集の理由：完成形は、参加者と共に作る

本プログラムを完成版としてではなく、

あえてプロトタイプとして募集する理由は明確です。

１. 実際の参加者の反応

２. 継続のしやすさ

３. 身体的・心理的な負担感

４. 価格に対する納得感

これらを踏まえ、プログラム内容・運営方法・サポート設計を段階的にアップデートしていきます。フィットネスを「提供するもの」ではなく、共に作り上げるプロダクトとして捉えています。

■ プログラム概要

内容：プチ断食×朝HIIT×グループコーチング（プロトタイプ版）

価格：11,000円（税込）

形式：期間限定・検証型募集

対象：フィットネス初心者～再挑戦者

目的：価格・内容・継続性の成立検証

申込方法：https://buddy-training.com/

※内容は参加者の声をもとに、予告なく改善・変更される場合があります。

■ 会社概要(お問い合わせは公式サイトから)

社名：株式会社バディトレ

代表：星野 雄三

事業内容：フィットネスジム運営、運動習慣化プログラムの開発

所在地：東京都品川区戸越

公式サイト：https://buddy-training.com/(https://buddy-training.com/)