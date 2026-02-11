【祝・令和の虎ALL達成！】「まず契約」はもう古い。11,000円から始める新しい運動モデルを公開
祝・令和の虎ALL達成！[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dsM_h4huKo4 ]
バディトレ（運営：株式会社バディトレ）は、
プチ断食（短時間ファスティング）と運動を組み合わせた本プログラムのプロトタイプ版を、11,000円（税込）で募集開始いたしました。
本取り組みは、
「実験」を目的としたものではなく、
本プログラムとして成立するかどうかを、あえて“プロトタイプ”として市場に問い、参加者と共に磨き上げていく検証型募集です。
いきなり高額・長期契約を前提とせず、「この価格で、この内容が本当に支持されるのか」を実際の参加者と共に確かめていきます。
背景：高額・長期前提のフィットネスが生む心理的ハードル
多くのフィットネスサービスでは、数か月単位・高額な契約が一般的です。
その結果、下記3点が運動開始そのものを遠ざけています。
１. 自分に合うか分からないまま契約する不安
２. 途中でやめることへの心理的抵抗
３. 失敗したくない というプレッシャー
バディトレでは、この「始める前の心理的ハードル」こそが、最大の課題だと考えました。
取組概要：11,000円で“本プログラムの原型”を体験
本プロトタイプでは、以下の三要素を軸にプログラムを構成しています。
１. 朝HIIT（オンライン）
1日のリズムを整える短時間・高効率トレーニング
２. ファスティングペースト「Fem bloomia」使用
無理のないプチ断食をサポート
３. グループコーチング
一人で頑張らせない、継続を前提とした伴走設計
成果を約束するのではなく、
「この内容・この価格で、自分は続けられるか」を見極めることを目的としています。
■プロトタイプ募集の理由：完成形は、参加者と共に作る
本プログラムを完成版としてではなく、
あえてプロトタイプとして募集する理由は明確です。
１. 実際の参加者の反応
２. 継続のしやすさ
３. 身体的・心理的な負担感
４. 価格に対する納得感
これらを踏まえ、プログラム内容・運営方法・サポート設計を段階的にアップデートしていきます。フィットネスを「提供するもの」ではなく、共に作り上げるプロダクトとして捉えています。
■ プログラム概要
内容：プチ断食×朝HIIT×グループコーチング（プロトタイプ版）
価格：11,000円（税込）
形式：期間限定・検証型募集
対象：フィットネス初心者～再挑戦者
目的：価格・内容・継続性の成立検証
申込方法：https://buddy-training.com/
※内容は参加者の声をもとに、予告なく改善・変更される場合があります。
■ 会社概要(お問い合わせは公式サイトから)
社名：株式会社バディトレ
代表：星野 雄三
事業内容：フィットネスジム運営、運動習慣化プログラムの開発
所在地：東京都品川区戸越
公式サイト：https://buddy-training.com/(https://buddy-training.com/)