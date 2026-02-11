FMヨコハマ開局40年記念！人気番組がFM局を巡る特別企画「神奈川FMサーキット」がついに集大成！第5弾を2/14(土)に放送！

横浜エフエム放送株式会社

FMヨコハマ(84.7MHz)では、開局40周年を記念して、さまざまな番組が神奈川県内のFMラジオ局とコラボレーションする特別企画「神奈川FMサーキット」を展開してきました。今回、その集大成となる第5弾の開催が決定！今回は、レディオ湘南「Thinking Avenue+」とFMヨコハマ「Route 847」の豪華コラボレーション！当日は、藤沢市役所分庁舎1階のレディオ湘南スタジオより公開生放送でお届けします。バレンタインデーの午後、ラジオの前でも会場でも、この特別な時間を一緒にゆっくりと楽しみませんか？

【番組概要】

◆番組名：FMヨコハマ40th Anniversary SPECIAL 神奈川FMサーキット～Route 847 meets Thinking Avenue +～

◆放送日：2026年2月14日(土) 16:00～18:30

◆DJ：〉柴田聡／山本譲／田畑智朱希

◆会場：レディオ湘南スタジオ（藤沢市役所分庁舎1階）

◆メールアドレス：r847@fmyokohama.jp

FMヨコハマは、1985年日本初の独立系FM局として誕生。神奈川県を放送対象として地域に根ざした放送を行い、地元横浜を象徴するメディアとして心地よい音楽を中心にさまざまな情報を発信しています。周波数は84.7MHz(小田原80.4MHz・磯子87.0MHz)。可聴エリアは神奈川県全域、近隣１都７県の一部。2025年12月20日に開局40周年を迎えました。

オフィシャルサイト：https://www.fmyokohama.co.jp/

開局40周年スペシャルサイト：https://www.fmyokohama.jp/40th/



パソコン・スマホからは、radiko（http://radiko.jp/#!/live/YFM）でお聴きください。