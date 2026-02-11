【阪神梅田本店】金箔と銅版画、手彩色で表現される幻想的な”時間旅行”。版画家・坪内好子の個展を開催いたします。

株式会社阪急阪神百貨店「王国への鍵 -Miklov-」銅版画、金箔、手彩色 縦60×横44cm 363,000円

■場所：阪神梅田本店 8階 ART GALLERY「～時間旅行～ 坪内好子 銅版画展」

■会期：2026年2月11日(水・祝) →17(火) ※最終日は午後5時まで

■作家来廊日：2月14日(土)、2月15日(日) ※都合により変更になる場合がございます。

■「美術散歩」公式URL：https://website.hanshin-dept.jp/hshonten/bizyutsusanpo/?_bdld=2yga-O.pib-h1c.1739517477(https://website.hanshin-dept.jp/hshonten/bizyutsusanpo/?_bdld=2yga-O.pib-h1c.1739517477)

身近に楽しめる絵画やオブジェ、アート雑貨などをイベンティブに発信する阪神梅田本店の「アートギャラリー」。

今回は「～時間旅行～ 坪内好子 銅版画展」をご紹介いたします。“時間の集積”を作品のテーマとする銅版画家・坪内好子。「長年自分の手に馴染んだものには想いが染み込んで、やがてそれが味となり愛情が生まれる」と語り、その世界観を銅版画作品によって表現しています。金箔とアクアチントと呼ばれる銅版画の技法を併用し、さらに手彩色で仕上げた大変手間のかかる作品が魅力的。今回の展覧会で発表される新作も含めて展覧いたします。ぜひ、ご高覧ください。

◇作品紹介

「VENTO BON,AGUA NA VELA VI」銅版画、金箔、手彩色 縦45×横33.5cm 264,000円「幸せを運ぶ人 -Držim palce-」銅版画、金箔、手彩色 縦13×横10cm 69,300円「幸せを運ぶ人 -UMADOSHI SAN-」銅版画、金箔、手彩色 縦13×横10cm 69,300円「橙々果樹」銅版画、金箔、手彩色 縦60×横22.5cm 264,000円

※価格は全て税込み価格

◇坪内 好子（つぼうち よしこ）プロフィール

1989年 女子美術大学芸術学部絵画科版画専攻卒業。卒業制作が版画研究室買い上げとなる。

2005年～2007年 ブラチスラヴァ美術アカデミーにて、ドゥシャン・カーライ氏に師事。

＜主な受賞歴＞

1989年『期待の新人作家大賞展』買上賞

1995年『A R T B O X 大賞展』岩亀アート賞

1996年『 ミヤコ版画大賞展』入賞など。

1995年『国画会展』、2016年『CWAJ現代版画展』海外巡回（同2018年）などへの出品のほか、イタリアやポーランドなど海外での個展も行う。コレクション・パブリックアートは、ロサンゼルス・カ

ウンティ美術館、米国議会図書館、国土交通省など多岐にわたる。

■下記ハローカルチャーコラムブログでもご覧いただけます。

https://www.hanshin-dept.jp/hshonten/shopnews/detail/12683194_3429.html(https://www.hanshin-dept.jp/hshonten/shopnews/detail/12683194_3429.html)

■阪神梅田本店 8階 ART GALLERY「～時間旅行～ 坪内好子 銅版画展」

■2026年2月11日(水・祝) →17(火) ※最終日は午後5時まで

■「美術散歩」公式URL：https://website.hanshin-dept.jp/hshonten/bizyutsusanpo/?_bdld=2yga-O.pib-h1c.1739517477(https://website.hanshin-dept.jp/hshonten/bizyutsusanpo/?_bdld=2yga-O.pib-h1c.1739517477)