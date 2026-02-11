【全ラーメン無料!?︎・全リゾット無料!?︎】博多の新名物！元祖トマトラーメン三味(333)全店舗でバレンタインを最高にハッピーに！愛と感謝の無限大奉仕！さんみの「ハッピーバレンタインキャンペーン」開催！

株式会社三味| 公式HP |⑴ https://333sanmitomatoramen.com/

福岡・佐賀を拠点に「元祖トマトラーメン三味(333)」を展開する株式会社三味（本社：福岡県福岡市、代表取締役：宮下 将司）は、2026年2月14日（土）のバレンタインデー当日、全店舗にて「三味でハッピーバレンタインキャンペーン」を開催いたします。

本キャンペーンでは、店頭で魔法の合言葉を伝えていただくだけで、看板メニューのラーメンや〆のリゾットを【無料】で提供。物価高騰が続く今だからこそ、三味(333)が皆様の「温かい食卓」となり、笑顔の輪を広げてまいります。

【キャンペーン内容】

男女でご来店のお客様は、スタッフへ「三味でハッピーバレンタイン」と伝えていただくだけで、対象ラーメンを1杯無料提供いたします！

さらに、

「むなかったんあらたさん大好き」と伝えていただければ、絶品〆のリゾットも無料に！

元祖トマトラーメンと〆のリゾットをタダで食べて、最高にハッピーなバレンタインを過ごしましょう。

特典１.： ラーメン1杯無料（元祖トマトラーメン、辛麺、元祖豆乳ラーメンのいずれかをお選びください）

特典２.： 〆のリゾット1杯無料

※ラーメンと 〆のリゾットそれぞれお1人様1回の来店につき1杯まで無料とさせて頂きます。予めご了承の上ご来店下さいませ。

【キャンペーン開催期間】

2026年2月14日（土） 各店舗の営業時間内

元祖トマトラーメン定価税込680円（・香味野菜とトマトがたっぷり・油はオリーブオイル100%使用・健美ラーメン）三味(333)名物・〆のチーズリゾット定価税込300円

【提供杯数】

♾️（無限大） （福岡県と佐賀県にある全店舗で、ご来店いただいたすべてのお客様分をご用意！）

【幸せなバレンタインのお手伝いによる無料提供最低目標杯数】

福岡県と佐賀県にある元祖トマトラーメン三味(333)全店舗で、最低でも10,000食無料提供させてください。

元祖トマトラーメンの生みの親 株式会社三味 代表取締役 宮下将司

【創業者 宮下将司の想いとキャンペーンの意義】

バレンタインデーは本来、大切な人へ「愛」と「感謝」を伝える日です。しかし、現代社会では物価高騰が続き、心からイベントを楽しむ余裕が失われつつあるようにも感じます。

私、宮下には忘れられない記憶があります。若かりし頃、世間が華やかなムードに包まれる中、特別なプレゼントを用意することも、贅沢な食事をすることもできず、孤独と寒さを感じた時期がありました。そんな時、一杯の温かい食事にどれほど心が救われ、明日への活力をいただいたことでしょうか。

「愛」の形はチョコレートだけではありません。三味(333)がこの日に贈りたいのは、リコピンたっぷりの「健康」と、お腹も心も満たされる「温かさ」、そして何より、経済的な不安を忘れて大切な人と笑い合える「最高の時間」です。

未来を担う学生の皆様、日々の生活を支える女性の皆様、そしてすべてのお客様へ。今回の「無限大」無料提供は、単なるキャンペーンではなく、三味(333)からの本気のラブレターです。この一杯が、皆様にとって心温まるバレンタインの思い出の一ページになれば、これ以上の喜びはありません。美味しいラーメンとリゾットを囲み、温かい笑顔と幸せを分かち合いましょう。

■株式会社三味について

| 商号 | 株式会社三味

| 代表者 | 代表取締役 宮下 将司

| 所在地 | 福岡県福岡市博多区東公園1-25 元祖トマトラーメンビル1号館 3F

| 設立 | 2015年10月1日

| 事業内容 | 福岡発祥「元祖トマトラーメン」を主力としたラーメン店運営、商品開発・販売

| 公式HP |

⑴ https://333sanmitomatoramen.com/

⑵ https://www.333sanmidaimyo.com/

⑶ https://333sanmishopping.com/

| 創業者宮下将司インタビュー |

⑴ https://amb.aumo.jp/case/sanmi

⑵ https://umaga.net/shop/78385/

⑶https://rkb.jp/contents/202507/196592/

⑷https://rkb.jp/contents/202508/196763/

⑸https://rkb.jp/contents/202508/196944/

⑹https://rkb.jp/contents/202508/197251/

|水巻町長美浦氏と (株)三味創業者宮下との対談 |

https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/6b926d923b4d4a696853bd39d8ed1690150e4c8f

■ 元祖トマトラーメン 三味(333) 店舗情報

福岡発祥のトマトラーメン専門店として、健康と活力をお届けしています。 株式会社三味の登録商標である「元祖トマトラーメン」をぜひご賞味ください。

⑴ 天神大名総本店（2015年開店 / 24時間営業）

2023/1/25放送【まじもん】の【福岡市民300人に聞いたラーメンランキング】にてノンスタイル井上さんにご来店いただき、「うまぁ」と絶賛していただいた店舗です。

公式番組ページ：https://rkb.jp/article/166699/

所在地：福岡市中央区大名1-11-27 / TEL:092-739-3335

公式Instagram：https://www.instagram.com/333sanmidaimyo/

公式Google Maps：https://maps.app.goo.gl/9kAmXqYWG8qSE1oU9?g_st=ic

⑵ 十日えびす店（2016年開店 / 11:00～23:00）

2025/11/22放送【高校生のじかん】で福岡高校の学生さんとザ・ローリングモンキーのカツキさんに最強ラーメンのご認定をいただいた店舗です。

公式番組ページ：https://kbc.co.jp/koukousei/

公式番組YouTube：https://youtu.be/Z2HWu-VR-Bc?si=Z2HWu-VR-Bc

所在地：福岡市博多区千代1-23-29 / TEL:092-710-5333

公式Instagram：https://www.instagram.com/333sanmitoukaebisu/

公式Google Maps：https://maps.app.goo.gl/QTfhyWwYD7w38HeA7?g_st=il

⑶ 古賀駅店（2017年開店 / 11:00～23:00）

2023/4/28放送【華丸・大吉のなんしようと？】にて華丸さん・大吉さん・松岡昌宏さんにご来店いただき、「美味しい」と絶賛していただいた店舗です。

公式番組YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=ttIEdxkoi4g

所在地：古賀市駅東1丁目5-11 / TEL:092-944-3330

公式Instagram：https://www.instagram.com/333sanmikogaeki/

公式Google Maps：https://maps.app.goo.gl/U3kuYwY8Hm3u69oq6?g_st=il

⑷ 水巻みどりんぱーく店（2018年開店 / 10:30～22:00）

2025/2/1放送【ちょっと福岡行ってきました！】にて堀未央奈さん・森香澄さんにご来店、元祖トマトラーメンを弊社スタッフと一緒に作って頂き、一緒にご試食し「美味しい」と絶賛していただいた店舗です。

公式番組ページ：https://www.tvq.co.jp/variety/chottofukuoka/archives/detail.php?n=202502012055

所在地：遠賀郡水巻町猪熊1-9-19 / TEL:093-202-3334

公式Instagram：https://www.instagram.com/333sanmimizumaki/

公式Google Maps：https://maps.app.goo.gl/Ci6BbiJ2KRtvjcXU7?g_st=il

⑸ 天神大名中心店（2019年開店 / 24時間営業）

2020/12/23放送【BLUEでカンパイ！】にて黒田りささんにご来店いただき、「美味しい」と絶賛していただいた店舗です。

公式番組ページ：https://rkb.jp/tv/blue/

公式番組YouTube：https://youtu.be/kPFDcN6hE20?si=kPFDcN6hE20

所在地：福岡市中央区大名1-12-58 2F / TEL:092-737-3337

公式Instagram：https://www.instagram.com/333sanmitenjindaimyochushin/

公式Google Maps：https://maps.app.goo.gl/qmHXExnf917jjY5g8?g_st=il

⑹ 博多駅東店（2021年開店 / 24時間営業）

2025/11/2放送【坂上&指原のつぶれない店】の【24時間繁盛店】のコーナーにて、松村沙友理さん(さゆりんごさん)とウエストランド河本さんに1日アルバイト体験をしていただいた店舗です。さらに番組中東京のTBSスタジオでは元祖トマトラーメンをご試食頂きMC：坂上 忍さん、指原莉乃さん、レギュラー：ヒロミさん、スタジオゲスト：あんりさん（ぼる塾）、石原良純さん、カズレーザーさん（メイプル超合金）、長嶋一茂さん、関水渚さんに「うまい」「美味しい」と絶賛していただきました。

公式番組YouTube：https://youtu.be/KUPhAE7fRjs?si=KUPhAE7fRjs

公式番組X：https://x.com/tsuburenai/status/1984459419833532482

所在地：福岡市博多区博多駅東2-9-6 / TEL:0120-330-333

公式Instagram：https://www.instagram.com/333sanmihakataekihigashi/

公式Google Maps：https://maps.app.goo.gl/6bLyMBRvdRoWNLfN8?g_st=il

佐賀TV『かちかちLIVE』の勝手に大検証のコーナにて、2025年のクリスマスに株式会社三味が行った【タダクリスマスキャンペーン】についてむなかったんのあらたさんに株式会社三味 代表取締役 宮下 将司が取材頂きました。

⑺ モラージュ佐賀店（2025年開店 / 10:00～22:00）

佐賀テレビ『かちかちLIVE』の勝手に大検証のコーナにて、2025年のクリスマスに株式会社三味が行った【タダクリスマスキャンペーン】についてむなかったんのあらたさんに取材頂いた店舗です。(※2026年2月11日水曜日17：30～放送予定）

公式番組ページ：https://www.sagatv.co.jp/kachiplus/media/archives/1661363

勝手に大検証：https://www.sagatv.co.jp/kachiplus/tag/勝手に大検証(https://www.sagatv.co.jp/kachiplus/tag/%E5%8B%9D%E6%89%8B%E3%81%AB%E5%A4%A7%E6%A4%9C%E8%A8%BC)

所在地：佐賀市巨勢町牛島730 1F / TEL:0952-20-4333

公式Instagram：https://www.instagram.com/333sanmimorajusaga/

公式Google Maps：https://maps.app.goo.gl/KoFFcTQ3781YD56X6?g_st=ipc

⑻ 照葉スパリゾート24時間営業店（2025年開店 / 10:00～23:00）

九州最大級の温浴施設内にあり、スパ体験と共に本格ラーメンを楽しめる店舗です。

所在地：福岡市東区香椎照葉5丁目2-15 1F / TEL:092-682-3335

公式Instagram：https://www.instagram.com/333sanmiterihasparesort/

公式Google Maps：https://maps.app.goo.gl/W3UcJPdJDbTCuxc28?g_st=il

さんみ愛溢れるスタッフ達