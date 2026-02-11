U-NEXTが『TREASURE BOXING』初の世界戦を独占ライブ配信。WBA・WBO世界ライトフライ級タイトルマッチ、レネ・サンティアゴ vs. 谷口将隆戦など

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2026年3月・4月に2か月連続で開催されるボクシングイベント『TREASURE BOXING PROMOTION 11』『TREASURE BOXING PROMOTION 12』を全試合独占ライブ配信いたします。

『TREASURE BOXING PROMOTION』は元WBOスーパーフェザー級世界王者の伊藤雅雪氏が代表を務め、ボクシングの本質的な魅力を追求しながら世界進出を目指すプロ興行です。これまで10回のナンバーシリーズ開催を重ね、ファンの支持を得てきましたが、このたび国内外のトップ選手が集う大型シリーズとして進化することになりました。

3月12日（水）開催の『TREASURE BOXING PROMOTION 11』では、世界への再挑戦を目指す竹迫司登が日本ミドル級王座決定戦に出場。そして4月3日（木）開催の『TREASURE BOXING PROMOTION 12』では、シリーズ初となる世界戦が実現します。



WBA・WBO世界ライトフライ級のタイトルマッチに臨むレネ・サンティアゴ（プエルトリコ）は、岩田翔吉戦、高見亨介戦と日本勢との世界戦で連勝し、統一王者になりました。挑むのはミニマム級の元世界王者・谷口将隆。3年ぶりの世界戦で、世界2階級制覇を狙います。また、二階級制覇を成し遂げ、井上尚弥との4団体統一戦を戦ったマーロン・タパレス（フィリピン）と元世界王者小國以載による、世界が注目する一戦にも大きな関心が集まります。U-NEXTでは、注目カードがそろったこの2大会を、全試合独占ライブ配信でお届けします。

『TREASURE BOXING PROMOTION 11』

【詳細】https://video.unext.jp/freeword?query=TREASURE+BOXING&lc=LIV0000013087(https://video.unext.jp/freeword?query=TREASURE+BOXING&lc=LIV0000013087)

【ライブ配信】 2026年3月12日（木）17:30 配信開始｜17:45 開演予定

【見逃し配信】 配信準備完了次第～2026年4月11日（土）23:59まで

【配信方式】見放題（U-NEXT月額会員であれば追加料金なく視聴可能）

【会場】後楽園ホール

主な対戦カード

日本ミドル級 王座決定10回戦

竹迫司登 vs 酒井幹生

OPBF東洋太平洋女子ライトフライ級 王座決定8回戦

漣バル vs カレアン・リバス（フィリピン）

OPBF東洋太平洋女子フライ級 王座決定8回戦

山家七恵 vs 柳尾美佳

スーパーバンタム級 8回戦

福井勝也 vs ジェニベルト・バンタイ（フィリピン）

バンタム級 8回戦

落合壱星 vs ジェルソン・アリゴラ（フィリピン）

『TREASURE BOXING PROMOTION 12』

【詳細】https://video.unext.jp/freeword?query=TREASURE+BOXING&lc=LIV0000013193(https://video.unext.jp/freeword?query=TREASURE+BOXING&lc=LIV0000013193)

【ライブ配信】 2026年4月3日（金）17:30 配信開始｜17:45 開演予定

【見逃し配信】 配信準備完了次第～2026年5月2日（土）23:59まで

【配信方式】見放題（U-NEXT月額会員であれば追加料金なく視聴可能）

【会場】後楽園ホール

※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください。

主な対戦カード

WBA・WBO世界ライトフライ級 タイトルマッチ12回戦

レネ・サンティアゴ（プエルトリコ） vs 谷口将隆

123.5lbs契約 10回戦

小國以載 vs マーロン・タパレス（フィリピン）

OPBF東洋太平洋スーパーウェルター級 10回戦

緑川創 vs 加藤寿

ミドル級 8回戦

細川チャーリー忍 vs 黒部竜聖

ほかカードあり

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど42万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、124万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ／2026年1月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。