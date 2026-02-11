生成AIの最新トレンドと実践ノウハウを発信する「バイテックBLOG」をリニューアル

株式会社LIBREX

このたび、Bytech（バイテック）が運営するAI情報メディア「バイテックBLOG」は、

サイト内のユーザービリティ向上を目的としたリニューアルを実施しました。

あわせて、法人向け情報を発信する新メディア「バイテックBLOG Biz」 を公開しました。

「生成AIを学びたいが、何から始めればいいかわからない」

「業務や副業にAIをどう活かせばいいのか知りたい」

そんな声に応えるため、AI初学者から実務で活用したいビジネスパーソンまでを対象に、

最新AIトレンド・実践ノウハウ・ツール解説・事例インタビューを体系的に発信する公式ブログとして運営してまいります。

リニューアルのポイント

今回のリニューアルでは、

情報を探しやすく、必要な記事にたどり着きやすい構成を目指し、

サイト内のユーザービリティ向上を図りました。

・記事カテゴリの整理

・導線設計の見直し

・AI初学者から実務活用層まで、目的別に情報を探しやすい構成

これにより、

「知りたい情報に、すぐアクセスできるAIメディア」としての価値を高めています。

バイテックBLOGとは

バイテックBLOG（https://bytech.jp/blog/）(https://bytech.jp/blog/) は、

生成AIオンラインスクール「Bytech（バイテック）」の運営チームが監修する、

“ 学習から実務活用まで ”をつなぐAI専門メディアです。

単なるニュース紹介ではなく、

- 実際に「使える」AI活用方法- 学習ロードマップの考え方- 業務効率化・副業・キャリア形成への応用

まで踏み込んだ内容を継続的に発信しています。

法人向けメディア「バイテックBLOG Biz」について

今回のリニューアルにあわせて、

法人・組織向けに生成AI活用情報を発信するメディア

「バイテックBLOG Biz」（https://biz.bytech.jp/blog/ (https://biz.bytech.jp/blog/)） を新たに公開しました。

バイテックBLOG Bizでは、

・企業における生成AI活用事例

・社内DX・業務効率化の実践例

・法人研修・組織導入の考え方

など、ビジネス現場でのAI活用に特化した情報を発信していきます。

主な掲載コンテンツ

■ 生成AI・AIスクール関連情報

- 生成AIスクールの比較・選び方- AI学習の始め方・ロードマップ解説- 独学とスクールの違い

■ AIツール・モデル解説

- ChatGPT / Gemini / Copilot/ Dify など主要AIツール- 業務自動化・プロンプト設計の実践例- ノーコード・ワークフロー自動化の解説

■ 業務効率化・ビジネス活用

- 議事録・資料作成・データ整理の自動化- マーケティング・ライティングへのAI活用- 社内DX・個人業務改善の実例

■ 受講生インタビュー・事例

バイテックBLOGの特長

- 未経験からAIを学び、副業・業務改善を実現した事例- 実務でのAI定着プロセス- 学習を通じたキャリア変化のリアルな声

・実践前提の記事構成

読んで終わりではなく「すぐ試せる」内容に特化

・現場視点のリアルな情報

実際の受講生・講師・運営の知見を反映

・AI初学者にもわかりやすい解説

専門用語に偏らず、段階的に理解できる構成

編集部コメント

バイテックBLOGは、

「AIを学んだその先で、どう使い、どう成果につなげるか」

にフォーカスしたメディアです。

情報が溢れる時代だからこそ、実務で本当に役立つAI知識を、

わかりやすく・継続的に発信していきます。

【本件に関するお問い合わせ先】

■ 報道関係者様およびメディアのお問い合わせ先

株式会社Librex 広報担当：高嶋

電話番号：03-4400-6693

メールアドレス：customer-success@bytech.jp

■ 商品・サービスに関するお客様からのお問い合わせ先

バイテック生成AIオンラインスクール 事務局

電話番号：03-4400-6693（受付時間：平日10:00～18:00）

メールアドレス：customer-success@bytech.jp

公式HP：https://generative-ai.bytech.jp/

■ 企業情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/164574/table/21_1_87e55779f429c7a526c8d27121e73f9d.jpg?v=202602110651 ]