【objcts.io】ウェアラブルなiPhoneケースに、シックな装いを引き立てる新色ミッドナイト・チャコールの2色が登場。

株式会社土屋鞄製造所 objcts.io事業室

株式会社土屋鞄製造所（本社：東京都足立区）が展開するレザープロダクトブランド〈objcts.io（オブジェクツアイオー）〉は、2026年2月18日(水)より、ウェアラブルなiPhoneケース「MagWear」シリーズの新色として「ミッドナイト」・「チャコール」を発売いたします。

「ミッドナイト」・「チャコール」は、卒業式や入学式などオケージョンシーンにも適した落ち着きのあるカラーリング。ポケットのないワンピースやミニバッグで出かけることが多いハレの日に、iPhoneと貴重品をハンズフリーで美しく持ち運べるスマホショルダーとして活躍します。

「ミッドナイト」は、iPhoneケース・アクセサリーの他にスリムウォレット3型も同時に発売いたします。

ミッドナイト・チャコールコレクション

https://objcts.io/collections/midnight-charcoal

大人の装いに馴染むシックなカラー

今回展開する「ミッドナイト」と「チャコール」は、深みのあるダークトーンの2色。上質なレザーの質感を引き立てるベーシックな色合いで、iPhoneをシックなファッションアイテムへと格上げします。

セットアップやジャケットなどフォーマルな装いにも馴染み、日常使いだけでなくオケージョンシーンまで幅広くお使いいただけます。

製品ラインナップ

チャコール

ブラックに近い濃いグレーで、都会的でミニマルな印象のカラー。レザーの質感も調和し、スタイリング全体を引き締めます。カジュアルにもモノトーンのスタイリングにも合わせやすく、ベーシックながらも存在感のある色味です。

ミッドナイト

真夜中の空を思わせる深いネイビー。ブラックにはない柔らかさがあり、きれいめな装いやフォーマルシーンにも自然に溶け込みます。落ち着いたカラートーンが、大人の手元に品格を添えます。

製品スペック / 価格

レザーストラップ + iPhoneケースセット / カードケース

\24,200（税込）

カードホルダー×2（合計3枚収納）

厚さ：1.3cm

紐の長さ：67.5cm

レザーストラップ + iPhoneケースセット / ウォレット

\28,600（税込）

カードホルダー×2 / 紙幣収納 / コインポケット

厚さ：2.3cm

紐の長さ：67.5cm

レザーストラップ+iPhoneケースセット / マイクロバッグ

\30,800（税込）

カードホルダー×1

厚さ：2.8cm

紐の長さ：67.5cm

レザーストラップ + iPhoneケースセット チャコール

https://objcts.io/products/strapped-magsafe-iphone-case-chc

レザーストラップ + iPhoneケースセット ミッドナイト

https://objcts.io/products/strapped-magsafe-iphone-case-mid





カラー : チャコール・ミッドナイト

対応シリーズ : iPhone 15, 15 Pro / 16, 16 Pro , 16 Pro Max / 17, 17 Pro, 17 Pro Max

※チャコールはiPhone17シリーズのみで展開

「ミッドナイト」からはスリムウォレットも展開

深みのあるネイビーが上質なレザーに映え、手元に品格を添えるコンパクトなスリムウォレット。カードと少額の現金をスマートに収納でき、最低限のアイテムだけでミニマルに外出したい日にも活躍します。

マイクロフラグメントケース

\19,800（税込）

カードスロット×4 / 紙幣ポケット×1 / コインポケット×1

W134mm × H74mm × D4mm / 約30g

商品詳細ページ：

https://objcts.io/products/micro-fragment-case?variant=53089017692373

バイフォールドスリムウォレット

\25,300（税込）

カードポケット×6 / コインポケット×1

W97mm × H86mm × D18mm / 約58g

商品詳細ページ：

https://objcts.io/products/bi-fold-slim-wallet?variant=53089019789525

マイクロジップウォレット

\22,000（税込）

カードホルダー×1 / コインポケット×1

W97mm × H75mm × D18mm / 約44g

商品詳細ページ：

https://objcts.io/products/micro-zip-wallet?variant=53089006747861

大丸札幌店のPop-Up Storeでも展開

北海道では初出店となる、大丸札幌店でのPopUp-Storeが2/11(水)～2/24(火)で開催予定。今回ラインナップに加わる「ミッドナイト」「チャコール」も、会期中に展開予定です。

[Pop-Up Store at 大丸札幌店]

会期 : 2/11(水)-2/24(火)

場所 : 大丸札幌店 6階 紳士洋品売場 クロージンググッズ

展開製品 : バッグ類、スマホショルダーなど幅広く展開

※新色「ミッドナイト」「チャコール」は2/18(水)からの展開となります

Pop-Up Storeページ

https://objcts.io/pages/pop-up-store

発売日・販売場所

発売日：2026年2月18日(水)

販売場所：

・大丸札幌店 Pop-Up Store

・objcts.io 伊勢丹新宿店 メンズ館 1F

・TSUCHIYA KABAN 六本木店、日本橋店、渋谷店、名古屋店、梅田店、福岡店

・その他objcts.io製品お取扱店舗（一部を除く）

※お取扱店舗での入荷状況に関しては各店舗へお問い合わせください。

https://objcts.io/pages/stockist

objcts.io（オブジェクツアイオー）

「現代人の移動をアップデートする」をコンセプトに、審美性と機能性が高次元で調和されたプロダクトを生み出すブランド。多様なデバイスとともに歩む日常を、美しく軽やかに変えていく。

MagWearについて

Apple社開発のMagSafeは、磁力によるワイヤレス充電システムによってiPhoneに新たな拡張性をもたらしました。

objcts.ioが展開する「MagWear」は、そのポテンシャルを最大限に引き出し、デバイス＋αのアイテムを美しく持ち歩くことを可能にするオリジナルシリーズです。

商標について

・MagWearは、土屋鞄製造所の親会社である株式会社ハリズリーの商標です。

・iPhone、MagSafeは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

・iPhoneの商標はアイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。