「EXILE ATSUSHI」の活動再開を祝した展覧会『EXILE ATSUSHI展～REBORN～』が九州初上陸！

写真拡大 (全15枚)

株式会社　大丸松坂屋百貨店


■主催：EXILE ATSUSHI展 実行委員会


■企画：LDH JAPAN


■協力：エイベックス・ミュージック・クリエイティブ / VECKS Inc.


■制作：ASOBiZM



心に響く歌声と卓越した表現力で、多くの人に寄り添い愛を届けてきたEXILE ATSUSHI。信念を持ち続けながら社会貢献活動にも積極的に取り組んできた彼が、約2年の活動休止期間を経て新たなスタートを切った今、ATSUSHIは何を感じ、何を考え、未来に向けてどのように歩んでいこうとしているのか――。


本展示会では、ATSUSHIが自身の胸の内を綴った直筆ノート、ポエム、そして過去から現在までの軌跡を示す数々の展示品を通じて、彼が今伝えたいメッセージが込められています。また、会場ではATSUSHI自身の声による「音声ガイド」を通じて、展示内容をご案内。この特別な体験を通じて、彼の想いに直接触れられる機会を提供します。


過去と現在、そして未来への希望――そのすべてが詰まった本展示会は、EXILE ATSUSHIから皆さまへの愛の贈り物です。一人ひとりの心に響きますよう、ぜひお楽しみください。


※展示内容やグッズは変更になる場合がございます。予めご了承ください。





本展の見どころをご紹介



展示内容は大きく８つで、様々な展示ブースが会場を盛り上げます。


1．EXILE ATSUSHI'S HISTORY


2．衣装の展示


3．ATSUSHI 厳選ライブ写真


4．レコーディングスタジオ再現ブース


5．社会貢献活動の歩み


6．直筆ポエム


7．フォトスポットコーナー


8．会場限定ドキュメント映像ミニシアター




直筆サインが添えられたビジュアルで皆様をお出迎え。（※写真は他会場のものです。）



ATSUSHIが数々の作品に息吹を吹き込んできた「レコーディングスタジオを再現」。（※写真は他会場のものです。）



LIVEで実際に着用された衣装も披露。（※写真は他会場のものです。）




展覧会オリジナルグッズを販売



会場でお買い求めいただける展覧会オリジナルグッズを紹介します。


ライブに行くとき身に着けたくなるものやお部屋を彩る素敵なアイテムの数々が登場します。


※表示価格は消費税を含んだ税込価格です。




▲クッション　2,800円



▲Tシャツ（M・L・XL）　4,500円



▲ハンドタオル　1,200円



▲フォトフレーム　4,800円



▲『Message』詩集（ヒーリングCD付き）　3,000円



▲ポーチ付きエコバッグ　2,800円



▲アクリルパネル A・B・C　各2,200円



▲ステッカーセット　1,000円



▲キーホルダー　1,800円



▲キャンドル　2,600円



▲ブランケット　3,200円




入場に関するご案内



■タイトル：EXILE ATSUSHI展～REBORN～


■会期：2026年 3月4日（水）～3月14日（月）


■会場：大丸福岡天神店 本館8階催場　


■時間：10:00～19:00（※最終日は17:00閉場。最終入場は閉場時間の30分前まで）


■入場料：税込1,000円　 ※未就学児無料


■音声ガイド：税込1,100円


入場料は、会場入口前のカウンターにてお支払ください。


販売時間：10:00～18:30　※最終日は16:30販売終了



その他詳細は、福岡会場HP(https://www.daimaru-fukuoka.jp/shopblog/detail/?cd=019545&scd=000601)をご確認ください。









※大丸福岡天神店は株式会社大丸松坂屋百貨店のグループ会社です。




西鉄バス「西鉄バスターミナル前」


地下鉄七隈線「天神南駅」



住所：810-8717 福岡市中央区天神1-4-1 大丸福岡天神店


TEL：092-712-8181（代表）



【大丸福岡天神店】


HP：https://www.daimaru.co.jp/fukuoka/


LINE：https://lin.ee/aBzxP4w


Instagram：＠daimaru_fukuoka（https://www.instagram.com/daimaru_fukuoka/）


X（旧Twitter）：@daimaruFUKUOKA（https://x.com/daimaruFUKUOKA）