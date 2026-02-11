秋田生鮮市場保戸野店【2026年冬の感謝祭】開催！

JR東日本東北総合サービス株式会社

JR東日本東北総合サービス株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役社長：弭間 俊則 ）は秋田生鮮市場保戸野店（秋田県秋田市）において、2月13日（金）～14日（土）の期間「2026年冬の感謝祭」を開催します。お得な商品の販売や毎年恒例のガラポン抽選会、秋田・東北で人気のご当地品の限定販売や令和七年度産あきたこまちの大特売会など、楽しいイベントが盛りだくさんです！日頃のご愛顧に感謝いたしまして、皆さまのご来店をお待ちしております。

- 概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/146951/table/216_1_e26471f40a01de0e520a97ec102c23db.jpg?v=202602110651 ]

２．主な販売商品とイベント内容

（１）主な販売商品

令和七年度産あきたこまち特売会

5kg袋 本体価格3,480円（税込3,758円）

10kg袋 本体価格6,900円（税込7,452円）

まだまだお米が高値となっている今！赤字覚悟の出血大サービス！！令和七年度産のお米を特別価格にてご提供します。

■販売日：2月13日（金）～14日（土）

■販売時間：9:30～（※14日は9:00～販売）

■各日限定：5kgは200袋 10kgは100袋

※なくなり次第終了！ 一世帯様2袋まで

青森八戸名物【しんぼり】チョコQ助の販売

13日（金）午前9時30分～

14日（土）午前9時～

爆発的大人気！有名なTVでも多く紹介されている【民芸菓処しんぼり】のチョコQ助を限定販売します。新感覚の南部煎餅！やみつきになること間違いなし！

各日500個限定！一世帯様3袋まで

※数量限定、なくなり次第終了

【さいちのおはぎ】を限定販売

14日（土）午後1時頃～

仙台秋保名物さいちのおはぎを

560個限定にて販売します。

何度もTVで紹介された人気の商品です！

当日はあんこ400個、きなこ80個、ごま80個の販売となります。

お一人さま3パックまで。

※数量限定、なくなり次第終了

盛岡名物【福田パン】の販売

13日（金）午前9時30分頃～

大人気！盛岡のソウルフード【福田パン】を

500個限定にて販売します。

この度は「あんバター・珈琲＆チーズ・マイルドチョコ・ミルククリーム・クッキー＆バニラ・まっ茶あん・ピーナッツバター入りサンド」の人気商品7種類をご用意しております。

※なくなり次第終了

※9時30分頃、到着次第販売となります。

※13日（金）当日は道路事情により遅れる場合がありますので、ご了承ください。

お楽しみ袋の限定販売

14日（土）午前9時～

2026年初売りにて販売しお客さまよりご好評いただいた福袋を【お楽しみ袋】として販売します。

本体価格2,000円（税込2,160円）

25個限定 （4,000円相当の商品が入っています）

※早い者勝ち！なくなり次第終了

大館名物【花善】弁当限定販売

13日（金）午前11時頃～

秋田県大館名物【花善】の鶏めし玉手箱を

限定150個販売いたします。

※なくなり次第終了

（２）イベント内容

ガラポン抽選会を開催

13日（金）午前9時30分～

14日（土）午前9時～

各日595個！当日のお買上げ1,500円（税込）毎に1回抽選！最大5回まで！

※準備数量なくなり次第終了とさせていただきます。

A賞 県産あきたこまち5ｋｇ＜1日＞5本

B賞 日用品詰合せ ＜1日＞10本

C賞 カップ印 上白糖1ｋｇ ＜1日＞40本

D賞 乾麺 200ｇ＜1日＞40本

E賞 うまい棒 1本 ＜1日＞500本

【キッチンカー】kitchenあしあと出店

13日（金）午前9時30分～午後6時

14日（土）午前9時～午後5時

小麦粉＆卵不使用！グルテンフリーで自家製だれの唐揚げや野菜たっぷりタコライス、

その他各種お弁当を販売します。

※数量限定、なくなり次第終了

どなたさまもレジにて5％割引き

13日（金）午前9時30分～

毎週水曜日恒例の【5％割引き】を冬の感謝祭にて実施します。

※14日（土）は対象外。

※限定商品など一部除外商品があります。

生鮮市場【土曜の朝市】開催

14日（土）午前9時～正午

【冬の感謝祭】期間中も毎週土曜日恒例【生鮮朝市】を開催します。

新鮮な食材が超特価で目白押し！！

芋の子汁のふるまい 先着150名さま限定

14日（土）午前10時頃～

お客さまへ日頃からの感謝を込めまして、先着150名さまに

【芋の子汁】をふるまいいたします。

※店頭入口脇の特設ブースにてご提供します。

※なくなり次第終了！

バレンタイン特別企画！

14日（土）午前9時頃～

当店のインスタグラムのフォロワーさまに感謝を込めまして、現フォロワーの方、また当日フォローしてくださったお客さま先着50名様にチョコをプレゼントいたします。当日店内にて赤いエプロン＆【祭】赤いはっぴを着たスタッフが2名おりますので、直接お声かけくださいませ。

※写真・イラストは全てイメージです。一部、生成AIにより加工・作成した画像を使用しております。

※上記、限定販売商品は全てなくなり次第終了となります。

