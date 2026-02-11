2026アンバサダー 第7弾発表！2025年に引き続き 為末大さんが就任

株式会社新潟プロ野球団

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは、昨年に引き続き、為末大さんに2026アンバサダーに就任いただきますことをお知らせいたします。

為末さんがお持ちのスポーツにおける深い知見を活かし、スポーツ振興に寄与する発信等を球団と共に行っていただく予定です。

【PR大使 為末大さん】

プロフィール

1978年広島県生まれ。スプリント種目の世界大会で日本人として初のメダル獲得者。男子400メートルハードルの日本記録保持者（2026年2月現在）。現在はスポーツ事業を行うほか、アスリートとしての学びをまとめた近著『熟達論：人はいつまでも学び、成長できる』を通じて、人間の熟達について探求する。その他、主な著作は『Winning Alone』『諦める力』など。

コメント

今年も共に歩めることを光栄に思います。

2026年、創設20周年を迎えて「新しい次元」を目指す球団を、新潟の皆さんとともにサポートしたいと思います。

■オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブについて

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ（運営会社:株式会社新潟プロ野球団、本社:新潟県新潟市、代表取締役社長 池田 拓史）は、BCリーグ創設とともに誕生したプロ野球チームです。2024年からはプロ野球ファーム・リーグに参加し、食品宅配会社のオイシックス・ラ・大地株式会社がメインスポンサーを務め、日本一選手が育つ球団、日本一“おいしい”球団を目指しています。2026シーズンからはCBOに桑田真澄氏が就任し、武田勝監督とともにチーム強化に取り組んでいます。