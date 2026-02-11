老舗卸から学ぶ米生産の可能性　手作りライスバーガー味わい考える食の未来　2月23日（月・祝）〔山梨 長野〕

パルシステム生活協同組合連合会

生活協同組合パルシステム山梨 長野（本部：山梨県甲府市、理事長：古家滋子）は2月23日（月・祝）10時30分から12時30分まで、配送拠点の甲斐センター（山梨県甲斐市）で食育講座「お米について学ぼう！」を開催します。吉字屋穀店（山梨県甲府市）代表取締役社長の飯島潤さんを講師に招き、山梨の米生産の現状や米粉普及による休耕田対策の可能性を聞きます。

日々の暮らしから考える米生産へのエール

イベントは、県内の米生産や流通事情に詳しい飯島さんから話を聞きます。吉字屋穀店は、戦国時代の1567年を屋号の起源とし、明治時代の1889年に創業した老舗の米穀卸店です。「山梨の休耕田ゼロ」を目指して農業振興事業にも力を入れ、耕作放棄地の活用や生産性向上など生産者へのコンサルティングも手掛けます。

「高品質な山梨県産の米を活用したい」と、国内トップレベルの製粉技術による米粉の普及にも努めています。日々の食卓での米粉活用法なども紹介し、消費者の立場からできる持続可能な米生産への応援の形を考えます。

子どもの手作りおやつで米消費促進

イベントは、利用者世帯の子どもにも参加を呼びかけます。保護者が飯島さんから話を聞く間、利用者講師による「食育バイザー」が、「お米を使ったおやつ講座」としてライスバーガーの作り方を教えます。子ども達が自らの手でおやつを作り、多様なメニューに活用できる米に親しみます。できあがったライスバーガーは保護者とともに味わい、将来にわたる持続可能な米消費を考えます。

▲パルシステム山梨長野が独自取引する吉字屋穀店を営む飯島夫妻

「お米について学ぼう！」開催概要

【日時】2026年2月23日（月・祝）13時30分～12時30分

【会場】パルシステム山梨 長野 甲斐センター（山梨県甲斐市下今井3590-1）

【参加】パルシステム山梨 長野 利用者家族12組24人

パルシステム山梨はこれからも、利用者とともに持続可能な生産と消費に向けて、1人ひとりができることを考えていきます。

生活協同組合パルシステム山梨 長野

所在地：山梨県甲府市古上条町225-1、理事長：古家滋子

出資金：26.5億円、組合員数：5.9万人、総事業高：82.3億円（2025年3月末現在）

HP：https://www.palsystem-yamanashi.coop/



パルシステム生活協同組合連合会

所在地：東京都新宿区大久保2-2-6 、理事長：渋澤温之

13会員・統一事業システム利用会員総事業高2,604.2億円/組合員総数176.2万人（2025年3月末現在）

会員生協：パルシステム東京、パルシステム神奈川、パルシステム千葉、パルシステム埼玉、パルシステム茨城 栃木、パルシステム山梨 長野、パルシステム群馬、パルシステム福島、パルシステム静岡、パルシステム新潟ときめき、パルシステム共済連、埼玉県勤労者生協、あいコープみやぎ

HP：https://www.pal-system.co.jp/