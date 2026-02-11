Shopifyストアにスマホナビゲーションを追加できるアプリ「シンプルスマホナビゲーション｜お手軽モバイルボトムメニュー」をリリース

株式会社UnReact

福岡県の IT ベンチャー企業 株式会社 UnReact は、「シンプルスマホナビゲーション｜お手軽モバイルボトムメニュー」 をリリースしました。

「シンプルスマホナビゲーション｜お手軽モバイルボトムメニュー」は、モバイル表示時に追従型のボトムメニューバーをストアへ追加し、回遊性とコンバージョンの向上を支援するノーコードアプリです。

本アプリを導入することで、ストアのどのページからでも コレクション・カート・トップページなど主要ページへワンタップで遷移でき、購入までの導線をスムーズに整えられます。

また、リンク先・アイコン・カラーなどは ノーコードで簡単にカスタマイズ可能です。さらに 1 クリックでテーマに追加できるため、エンジニアに依頼することなく、マーチャント自身で即日導入が可能です。

本アプリは 月額 ＄3.99（1 週間の無料期間あり） で提供しており、年払いの場合は 実質 2 ヶ月分無料でお得にご利用いただけます。

20言語以上の多言語対応により、国内外のストアで活用できる、シンプルかつ効果的な離脱防止マーケティングツールです。

▼ 「シンプルスマホナビゲーション｜お手軽モバイルボトムメニュー」｜アプリストア

https://apps.shopify.com/ur-mobile-navigation-menu-bar?locale=ja

▼ 「シンプルスマホナビゲーション｜お手軽モバイルボトムメニュー」｜ご利用ガイド

https://unreact.jp/shopify-apps/sa-144-ur-sp-navigation/guide

■Shopify とは

Shopify（ショッピファイ）は、国内に限らず海外へのオンライン販売も、専門知識がなくとも手軽に始められる、SasS 型のコマースプラットフォームです。

■「シンプルスマホナビゲーション｜お手軽モバイルボトムメニュー」について

■ スマホナビゲーションを簡単に追加できる！

ストアのどのページにも追従型のナビゲーションバーを表示でき、コレクション・カートなど重要ページへスムーズに誘導できます。

ユーザーを迷わせずに購入ステップへ導くことで、モバイルの回遊率改善とコンバージョン向上に貢献します。

■ ノーコードでカスタマイズできる！

ノーコードで、メニューのリンク先・アイコン・カラーなどを簡単に調整できます。

ブランドカラーに合わせた配色も自由自在で、ストアの世界観を壊さず自然に導入できます。

■ 1 クリックでテーマに追加できる！

インストール後はワンクリックでテーマに反映でき、難しいコード編集は不要です。

導入までの手間を抑え、すぐにモバイル導線の改善を始められます。

▼株式会社 UnReact 会社概要

会社名：株式会社 UnReact

代表者：西川 信行

事業内容：EC 制作事業・アプリ開発・教育事業

URL：https://unreact.jp/