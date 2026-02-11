TOOBOEアルバム「EVER GREEN」リリース！ツアー”裏ファイナル”開催も決定！
TOOBOEのメジャー2ndアルバム「EVER GREEN」が2月11日にリリースされた。
OpeningとEndingのSEを含む全20曲を収録の本アルバム。日本テレビ系にて全国放送中のTVアニメ『勇者のクズ』第1クールオープニングテーマ「GUN POWDER」はもちろん、TVアニメ「光が死んだ夏」のエンディング主題歌「あなたはかいぶつ」、MBSドラマ特区「愛人転生 ―サレ妻は死んだ後に復讐する―」ED主題歌「きれぇごと」など人気楽曲を多数収録している。“常緑”を意味するタイトルを冠し、時代を超えて色あせない名曲揃いの一枚となった。
さらに、4月に開催する全国ツアー「TOOBOE ONE MAN TOUR 2026 ～銃爪は視線（フリガナ：ひきがねはしせん）～」の“裏ファイナル”を5月17日に東京・渋谷Veats Shibuyaにて実施することも決定。「EVER GREEN」のCDに封入されているチラシに記載のシリアルコードでチケット先行購入権（先行チケット限定特典：バックステージパス レプリカ付）の抽選に応募できる。
なお、全国ツアー「TOOBOE ONE MAN TOUR 2026 ～銃爪は視線（フリガナ：ひきがねはしせん）～」の本編のチケットも好評発売中。2/23(月祝)23:59までぴあ独占先行を受付している。
■TOOBOE「EVER GREEN」
2026年2月11日（水）リリース
・配信リンク https://TOOBOE.lnk.to/EVERGREEN_DG
・CD購入はこちら https://TOOBOE.lnk.to/EVERGREEN
▼完全生産限定盤（CD＋BD＋ぬいぐるみ）：9,600円（税込）
SRCL-13556～13558
※TOOBOE書き下ろしジャケット
※スペシャルボックス仕様
※フォトブック（全40ページ）
※グッズとしてTOOBOEデザインのオリジナルキャラクター“ダメヒマワリ”ぬいぐるみ付属
▼通常盤（CD only）：3,300円（税込）
SRCL-13559
▼TOOBOE「EVER GREEN」応募抽選キャンペーン詳細のご案内はこちら
https://www.sonymusic.co.jp/artist/tooboe/info/580960
A賞：TOOBOE ONE MAN TOUR 2026 ～銃爪は視線～“裏ファイナル”チケット先行購入権（先行チケット限定特典：バックステージパス レプリカ付）
B賞：TOOBOE「EVER GREEN」B2サイズポスター
＜CD収録曲＞
01. Opening
02. epsilon
03. GUN POWDER
04. きれぇごと
05. 痛いの痛いの飛んでいけ
06. ここが地獄じゃあるまいし
07. jewel feat. 紫 今
08. あなたはかいぶつ
09. 残陽
10. 初恋
11. 抜殻
12. 光
13. 追憶
14. 優しい瞳
15. 世界の終わり
16. コラージュ
17. 真っ白
18. 素晴らしき世界
19. Nýx
20. Ending
＜Blu-ray収録曲＞※完全生産限定盤のみ付属
TOOBOE×gurasanpark SPECIAL LIVE
01. 抜殻
02. 痛いの痛いの飛んでいけ
03. ダーウィン
04. Nýx
05. ブルーマンデー
06. 心臓
07. 優しい瞳
08. あなたはかいぶつ
TOOBOE×gurasanpark SPECIAL TALK
■GUN POWDER / TOOBOE
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=gsTUk-J6vlY ]
■TOOBOE「GUN POWDER」
2026年1月11日（日）先行配信リリース
・配信リンク https://TOOBOE.lnk.to/GUNPOWDER
■TOOBOEライブ情報
「TOOBOE ONE MAN TOUR 2026 ～銃爪は視線～」
▼愛知公演：2026年4月11日(土)＠Electric Lady Land
open 16:15 / start 17:00
▼大阪公演：2026年4月12日(日)＠BIGCAT
open 16:15 / start 17:00
▼福岡公演：2026年4月17日(金)＠DRUM Be-1
open 18:00 / start 18:30
▼東京公演：2026年4月24日(金) Zepp DiverCity
open 18:00 / start 19:00
●【愛知・大阪・福岡公演】料金
スタンディング \5,800 (税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き)
●【東京公演】料金
1階スタンディング \5,800 (税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き)
2階指定席 \6,300 (税込・入場時別途ドリンク代)
●チケットはこちら ぴあ独占先行（2/11(水祝)12:00~2/23(月祝)23:59）：https://w.pia.jp/t/tooboe/
■「TOOBOE ONE MAN TOUR 2026 ～銃爪は視線～裏ファイナル」
日程：2026年5月17日（日）
場所：東京・渋谷Veats Shibuya（https://veats.jp/
時間：OPEN 17:15 / START 18:00
チケット：5,000円(TAX IN、ドリンク代別)
※購入制限：おひとり２枚まで
※「お取引が限度額に達している」「本日現在有効期限切れカードとなっている」などで抽選後にクレジットカードのオーソリエラーが発生した際、期限までにオーソリエラーが解消されない場合は全ての当選権利(お支払い済みの商品を含む)を無効とさせていただきますのでご注意ください。
■TOOBOE
音楽クリエイター「john」による、作詞/作曲/編曲/歌唱/イラスト/映像を始めとした様々なクリエイティブ活動を手がけるソロプロジェクト「TOOBOE」。特徴的な声とキャッチーで癖になる楽曲で、現代の音楽におけるネットシーンとJ-Popを横断的に行き来し表現するマルチアーティスト。2022年4月に1stシングル「心臓」をリリースしメジャーデビュー。2022年11月にリリースした「錠剤」はTVアニメ『チェンソーマン』第4話エンディングテーマとして起用された。さらに2024年6月に公開した「痛いの痛いの飛んでいけ」のMVは、既にそれぞれ2000万回再生を突破している「心臓」「錠剤」を凌ぐ勢いで世界各国で話題を呼び、自身最速でYouTubeの再生回数2000万回を突破。
2025年夏には、TVアニメ『光が死んだ夏』エンディング主題歌「あなたはかいぶつ」をリリースした。
Official Site：https://www.sonymusic.co.jp/artist/tooboe/
X：(TOOBOE)https://twitter.com/casablancalanca
(Official) https://x.com/tooboeofficial
Instagram：https://www.instagram.com/john_tooboe/
TikTok： https://www.tiktok.com/@johntooboe_official
YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC9rPALOT-ZVc7VEXATYSNCA