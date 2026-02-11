デスク環境を快適に！ORICO クリップ式 USB 3.0 ハブ 4ポート
ノートパソコンやデスクトップPCを使っていると、
**「USBポートが足りない」「デスク周りがごちゃつく」**と感じることはありませんか？
ORICOの**クリップ式 USB 3.0 ハブ（4ポート）**は、
パソコンやテーブルの縁にしっかり固定できる省スペース設計で、
在宅ワークやオフィス作業をより快適にしてくれるアイテムです。
今回は、用途に合わせて選べる 2モデルをご紹介します。
共通の特長｜使いやすさを追求した設計
- USB 3.0対応・最大5Gbps高速転送USBメモリや外付けHDDもスムーズに接続可能。
- クリップ式デザインパソコンやデスクの縁に固定でき、デスク上をすっきり整理。
- アルミニウム合金ボディ
放熱性と耐久性に優れ、シンプルで高級感のあるデザイン。
- 1.5m USB延長ケーブル付き
配置の自由度が高く、使い勝手も抜群。
- 軽量・コンパクト設計
持ち運びにも便利で、在宅・オフィスどちらでも活躍。
🔹 モデル１. ORICO MH4PU-P（給電ポート付き）
USB 3.0 ハブ 4ポート｜5V/2A給電ポート搭載
- バスパワー／セルフパワー両対応
- 5V/2A給電ポート付きで、スマートフォンや周辺機器の充電にも対応
- 周辺機器を多く使う方や、充電も同時に行いたい方におすすめ
キャンペーン情報
通常価格：2,680円
DEAL価格：1,879円
26% OFF + 5% OFF コード：ORICO4PUP
期限：2026年2月18日 23:59（JST）
商品ページ:https://www.amazon.co.jp/dp/B091YWN5YD
🔹 モデル２. ORICO MH4PU-BK（バスパワーモデル）
USB 3.0 ハブ 4ポート｜シンプル＆軽量設計
- バスパワー対応で配線もすっきり
- 必要十分な4ポート拡張で、日常使いに最適
- ノートPC中心のシンプルな作業環境におすすめ
キャンペーン情報
通常価格：2,599円
DEAL価格：1,843円
25% OFF + 5% OFF コード：ORICOMH4PU
期限：2026年2月19日 23:59（JST）
商品ページ:https://www.amazon.co.jp/dp/B09V6V7BSF
まとめ｜用途に合わせて選べる2モデル
ORICOのクリップ式 USBハブは、
・ 高速転送
・ デスク省スペース化
・ 安定した固定力
を兼ね備えた、日常作業に頼れるアイテムです。
- 充電も重視するなら → MH4PU-P
- シンプル＆軽量重視なら → MH4PU-BK
どちらも期間限定の特別価格となっているので、
この機会にぜひチェックしてみてください。