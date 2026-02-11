デスク環境を快適に！ORICO クリップ式 USB 3.0 ハブ 4ポート

深圳市奥睿科电子商务有限公司

ノートパソコンやデスクトップPCを使っていると、

**「USBポートが足りない」「デスク周りがごちゃつく」**と感じることはありませんか？

ORICOの**クリップ式 USB 3.0 ハブ（4ポート）**は、

パソコンやテーブルの縁にしっかり固定できる省スペース設計で、

在宅ワークやオフィス作業をより快適にしてくれるアイテムです。

今回は、用途に合わせて選べる 2モデルをご紹介します。

共通の特長｜使いやすさを追求した設計

- USB 3.0対応・最大5Gbps高速転送USBメモリや外付けHDDもスムーズに接続可能。- クリップ式デザインパソコンやデスクの縁に固定でき、デスク上をすっきり整理。- アルミニウム合金ボディ放熱性と耐久性に優れ、シンプルで高級感のあるデザイン。- 1.5m USB延長ケーブル付き配置の自由度が高く、使い勝手も抜群。- 軽量・コンパクト設計持ち運びにも便利で、在宅・オフィスどちらでも活躍。

🔹 モデル１. ORICO MH4PU-P（給電ポート付き）

USB 3.0 ハブ 4ポート｜5V/2A給電ポート搭載

- バスパワー／セルフパワー両対応- 5V/2A給電ポート付きで、スマートフォンや周辺機器の充電にも対応- 周辺機器を多く使う方や、充電も同時に行いたい方におすすめ

キャンペーン情報

通常価格：2,680円

DEAL価格：1,879円

26% OFF + 5% OFF コード：ORICO4PUP

期限：2026年2月18日 23:59（JST）

商品ページ:https://www.amazon.co.jp/dp/B091YWN5YD

🔹 モデル２. ORICO MH4PU-BK（バスパワーモデル）

USB 3.0 ハブ 4ポート｜シンプル＆軽量設計

- バスパワー対応で配線もすっきり- 必要十分な4ポート拡張で、日常使いに最適- ノートPC中心のシンプルな作業環境におすすめ

キャンペーン情報

通常価格：2,599円

DEAL価格：1,843円

25% OFF + 5% OFF コード：ORICOMH4PU

期限：2026年2月19日 23:59（JST）

商品ページ:https://www.amazon.co.jp/dp/B09V6V7BSF

まとめ｜用途に合わせて選べる2モデル

ORICOのクリップ式 USBハブは、

・ 高速転送

・ デスク省スペース化

・ 安定した固定力

を兼ね備えた、日常作業に頼れるアイテムです。

- 充電も重視するなら → MH4PU-P- シンプル＆軽量重視なら → MH4PU-BK

どちらも期間限定の特別価格となっているので、

この機会にぜひチェックしてみてください。