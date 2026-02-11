barber×hiphopクロスカルチャーイベント『 GOOSE BUMPS 』 開催決定

株式会社DAMDEE TOKYO

理容業界の地位向上を目指し、業界をイノベーションしていく株式会社DAMDEE TOKYO（本社：東京都葛飾区、代表：高橋和希）は、2026年3月9日（月）、渋谷HARLEMにてクロスカルチャーイベント「GOOSE BUMPS（グースバンプス）」を開催します。

理容業界とHIPHOPカルチャーの融合

学生、若手バーバーが中心となったコンテスト（バトル）だけではなく、本イベントの最大の特長は、有名バーバーによるカットショーとHIPHOPアーティストのライブがシンクロするクロスカルチャーステージ。理容業界の最先端のテクニック、独創的なスタイリングとMUSIC、HIPHOPカルチャーを融合させた唯一無二なステージを体感いただけます。

学生・U27バーバーバトル

次世代を担う理容学校・美容学校の学生を対象としたバーバーバトル。若手人材の発掘と育成を目指します。また、U27部門のバトルでは、27歳以下の現役理容師・美容師を対象としたハイレベルなコンテストを実施します。

カットショウ ＆ HIPHOPライブ

アーティストと有名バーバーが繰り広げるスペシャルライブショウ。バーバーとHIPHOPのカルチャーが交差するステージです。

＜出演アーティスト＞

G-k.i.d

1995年生まれ、神奈川県川崎市出身のラッパー。地元の幼馴染と結成したヒップホップクルー・BAD HOPのメンバーとして2014年に活動を開始する。2024年2月19日に東京・東京ドームで開催されたワンマンライブ「THE FINAL」をもってBAD HOPが解散したのち、ソロアーティストとしての活動を本格化。俳優業にも進出し、ABEMAのドラマ「警視庁麻薬取締課 MOGURA」に出演した。

Fuji Taito

2012年頃本格的にラップを始め,第1回BAZOOKA!!高校生ラップ選手権に出場した。2016年には現在のBriza Yavaisz Dazeの前身であるUMAを結成し2017年にはLDH主催のVOCAL BATTLE AUDITIONに参加し、ラップ部門でファイナリストに残っている。

同年暮れには自身初となるEP『BANGAZ』をリリース。

2022年2月4日、ZOT on the WAVE & Fuji Taito名義で「Crayon」を配信でリリース。 Billboard Japan Heatseekers Songsでは最高位2位を記録しトップ10に複数週ランクインする。

Miyauch

10代後半より音楽活動を開始し、等身大の言葉で日常や葛藤、地元カルチャーを描くリリックとメロディアスなフロウで注目を集める。

代表曲「Swag」がアジア圏のSNSを中心にバイラルヒットし、一躍その名を広め、国内外でリスナーを拡大中、2025年には 2枚目のミックステープ「The Mixtape 2」をリリース。

ストリート発のリアリティとキャッチーさを兼ね備えた新世代アーティストとして支持を得ている。

バーバーを夢ある職業へ

今回の東京会場から始まり、2027年には東京、大阪、名古屋、福岡、札幌会場など国内主要都市で継続的に開催（予定）。バーバーの魅力をより多くの人々に伝え、「バーバーを夢ある職業」として確立するためのクロスカルチャーイベントとして、今後も国内、海外の各地で展開していきます。

＜GOOSE BUMPS イベント概要＞

日時：2026年3月9日（月） オープン 15:30/スタート 16:00/クローズ 22:00（予定）

場所：渋谷 HARLEM（渋谷区円山町2-4ドクタージーカンズビル）

チケット代金 前売6000円+tax

チケット購入URL：https://livepocket.jp/e/f84y4?utm

インスタアカウント：＠goose_bumps_barber

＜DAMDEE TOKYOについて＞

2020年の上野店からスタートし全国に直営11店舗、グループ店4店舗、女性用シェービングサロン3店舗を展開。

「上質な【技術 サービス 空間】 を毎月通える感動価格で」をテーマに、慣習や常識を破壊し、熱き理容業界を創造する理容業界の地位向上、理容業界の古く悪いイメージを根本からイノベーションしていく会社、DAMDEE TOKYOです。熱き魂と熱き仲間たちと最高で最幸な挑戦と人生を爆進中。