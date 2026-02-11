【至高のロイヤルブルー】夜空に願いを託す特別なパワーストーンブレスレット「Navy Sky Royal」、ハワイ発「マルラニハワイ」表参道店限定で新登場！

ハワイ発の天然石アクセサリーブランド「Malulani Hawaii（マルラニハワイ）」表参道店限定で、静かな夜空に、星がきらりと瞬くその一瞬を閉じ込めたようなデザインのパワーストーンブレスレット「ネイビースカイロイヤル」を発売開始いたしました。




深みのあるネイビーカラーと、上品で凛とした輝きが重なり合い、大人の女性にふさわしい、洗練された特別な一本に仕上げています。


スモーキークォーツ、タンザナイト、サファイア、アイオライト、ゴールデンルチル、水晶、淡水パールを組み合わせ、不安や焦りを手放しながら、直感力や判断力を高め、仕事運・ご縁・魅力をバランスよくサポート。
内側からの輝きと品格を引き出し、前向きに歩む毎日にそっと寄り添うブレスレットです。




忙しい毎日の中でも自分らしさを大切にしたい方。
仕事もプライベートもどちらも妥協したくない方。
直感や判断力を信じて一歩踏み出したい方。
人と被らない特別感のあるアクセサリーをお探しの方におすすめです。



チャームはお好みに合わせてお選びいただけます。
その日の気分や願いに合わせて、あなただけの一本をお楽しみください。


こちらは表参道店限定ブレスレットとなります。
天然石を使用しているため、色味・表情・配置には個体差がございます。
一点一点異なる表情を持つ、世界にひとつだけの輝きをお楽しみください。



◆Navy Sky Royal


販売価格：18,700円（税込）



■使用している石


スモーキークォーツ：不安や焦りからの開放・健康運・仕事運


アイオライト：直観力・洞察力・理解力アップ・幸福・不安やイライラを解消


サファイア：運命の出逢い・仕事の発展・芸術性



タンザナイト：洞察力・理解力を高める・優美・気品・魅力を引き出す・冷静な判断力


ルチルクォーツ：仕事運・集中力・目的達成・良縁・輝く人生


水晶：総合運を上げる・他の石をパワーアップ・浄化





■ 取扱店舗


マルラニハワイ表参道店




- 住所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-28-5 宮崎ビル B-201　
- Tel：03-6433-5723
- 営業時間：11:00～19:00


◆ハワイ本店のご案内




オアフ島中心部に位置する「センチュリーセンター」11階に構える本店は
眺めの良い隠れ家的な落ち着いたサロン。




頻繁に虹を臨める心地良い空間で、パワフルで美しい天然石アクセサリーを
ゆったりとお選びいただくことができます。




ブレスレットをはじめ、アンクレットやネックレスなど
おしゃれなストーンアイテムや、生年月日とお願い事から石をお選びする
「バースデイオーダーブレスレット」など
ここでしか手に入らない特別なアイテムを、ぜひ選びにお越しください。



ハワイ本店はサイトはこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)


ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore/pre-made)



◆マルラニハワイ


https://malulani.info/




ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。


店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。




ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。




◆本件に関するお問合せ
広報：庄子


TEL：03-6433-5723
MAIL：info@malulani.tv



◆会社概要


社名：H1GLOBAL株式会社


創業：2005 年4 月


代表者：代表取締役 輝咲 翔


本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９ 麻布広尾マンション901


TEL：03-6419-7755


事業内容：天然石アクセサリーのデザイン・制作・商品開発、及び卸売り・小売り。飲食店の企画運営、ヘルスケア事業の展開など。