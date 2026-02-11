【至高のロイヤルブルー】夜空に願いを託す特別なパワーストーンブレスレット「Navy Sky Royal」、ハワイ発「マルラニハワイ」表参道店限定で新登場！

H1GLOBAL株式会社

ハワイ発の天然石アクセサリーブランド「Malulani Hawaii（マルラニハワイ）」表参道店限定で、静かな夜空に、星がきらりと瞬くその一瞬を閉じ込めたようなデザインのパワーストーンブレスレット「ネイビースカイロイヤル」を発売開始いたしました。

深みのあるネイビーカラーと、上品で凛とした輝きが重なり合い、大人の女性にふさわしい、洗練された特別な一本に仕上げています。

スモーキークォーツ、タンザナイト、サファイア、アイオライト、ゴールデンルチル、水晶、淡水パールを組み合わせ、不安や焦りを手放しながら、直感力や判断力を高め、仕事運・ご縁・魅力をバランスよくサポート。

内側からの輝きと品格を引き出し、前向きに歩む毎日にそっと寄り添うブレスレットです。

忙しい毎日の中でも自分らしさを大切にしたい方。

仕事もプライベートもどちらも妥協したくない方。

直感や判断力を信じて一歩踏み出したい方。

人と被らない特別感のあるアクセサリーをお探しの方におすすめです。

チャームはお好みに合わせてお選びいただけます。

その日の気分や願いに合わせて、あなただけの一本をお楽しみください。

こちらは表参道店限定ブレスレットとなります。

天然石を使用しているため、色味・表情・配置には個体差がございます。

一点一点異なる表情を持つ、世界にひとつだけの輝きをお楽しみください。

◆Navy Sky Royal

販売価格：18,700円（税込）

■使用している石

スモーキークォーツ：不安や焦りからの開放・健康運・仕事運

アイオライト：直観力・洞察力・理解力アップ・幸福・不安やイライラを解消

サファイア：運命の出逢い・仕事の発展・芸術性

タンザナイト：洞察力・理解力を高める・優美・気品・魅力を引き出す・冷静な判断力

ルチルクォーツ：仕事運・集中力・目的達成・良縁・輝く人生

水晶：総合運を上げる・他の石をパワーアップ・浄化

■ 取扱店舗

マルラニハワイ表参道店

- 住所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-28-5 宮崎ビル B-201- Tel：03-6433-5723- 営業時間：11:00～19:00

◆ハワイ本店のご案内

オアフ島中心部に位置する「センチュリーセンター」11階に構える本店は

眺めの良い隠れ家的な落ち着いたサロン。

頻繁に虹を臨める心地良い空間で、パワフルで美しい天然石アクセサリーを

ゆったりとお選びいただくことができます。

ブレスレットをはじめ、アンクレットやネックレスなど

おしゃれなストーンアイテムや、生年月日とお願い事から石をお選びする

「バースデイオーダーブレスレット」など

ここでしか手に入らない特別なアイテムを、ぜひ選びにお越しください。

ハワイ本店はサイトはこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)

ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore/pre-made)

◆おすすめ記事

▶芸能人も御用達！通販もできる人気の天然石パワーストーン店 東京ランキング１０選！：信頼できるパワーストーンショップをご紹介いたします！！

https://malulani.info/column/how-to-choose/4133.html

▶【表参道・原宿・渋谷】手作り体験.オリジナルアクセサリーが作れる！アクセサリーショップ5選

https://malulani.info/column/store-notice/omotesando/33901.html

▶【東京・表参道】お洒落も可愛いも見つかるパワーストーン 天然石ショップ Malulani Hawaii表参道店

https://malulani.info/column/store-notice/omotesando/24604.html

▶【サファイア】高貴な深い青色が、神聖なパワーを宿す｜パワーストーン 天然石としての意味や効果は？

https://malulani.info/column/kind-of-stone/918.html



◆パワーストーン辞典のご紹介

▶種類から探す

https://malulani.info/column/aiueo

▶誕生石から探す

https://malulani.info/column/birth

▶色から探す

https://malulani.info/column/color

▶願い事から探す

https://malulani.info/column/wish

◆マルラニハワイ

https://malulani.info/

ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。

店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。

ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。

◆本件に関するお問合せ

広報：庄子

TEL：03-6433-5723

MAIL：info@malulani.tv

【マルラニハワイ公式アカウント】

Instagram▶https://www.instagram.com/malulani_hawaii/

Twitter▶https://twitter.com/MALULANIHAWAII

Blog▶https://ameblo.jp/hawaii-malulani/

◆会社概要

社名：H1GLOBAL株式会社

創業：2005 年4 月

代表者：代表取締役 輝咲 翔

本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９ 麻布広尾マンション901

TEL：03-6419-7755

事業内容：天然石アクセサリーのデザイン・制作・商品開発、及び卸売り・小売り。飲食店の企画運営、ヘルスケア事業の展開など。