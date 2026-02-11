【TAC宅建士講座】宅建とのダブルライセンス取得を応援！”資格保有者限定”キャンペーン

写真拡大

TAC株式会社


宅建試験対策講座を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役：多田敏男）は、2026年（令和8年）の合格を目指す方に向けて、対象資格保有者限定の期間限定キャンペーンを2026年2月1日より開始します。


他資格合格者応援キャンペーン

■キャンペーン期間
　＜第１弾＞


　2026年2月1日(日)～2026年3月31日(火)



■対象者


　以下の資格を保有している方


　簿記検定/税理士/FP/不動産鑑定士/行政書士/建築士/マンション管理士/管理業務主任者/賃貸不動産経営管理士



■対象コース


＜\20,000割引＞
　総合本科生SPlus/総合本科生S/総合本科生


＜\10,000割引＞


　速修本科生/スマートWeb本科生



■キャンペーンの詳細


　https://www.tac-school.co.jp/kouza_takken/takken_camp04.html



■コース・料金一覧
　https://www.tac-school.co.jp/kouza_takken/takken_crs_idx.html


TAC宅建士講座の合格実績

全国の宅建士受験生に選ばれ、毎年多くの合格者を輩出し続けるTAC。その理由は、長年積み重ねられた受験指導ノウハウに加え、「受講生に合格していただくこと」を徹底的に追求したTAC式合格メソッドを確立していることにあります。
試験は変化し続けるもの。その試験に合わせてTACも常に進化し続け、「最小の努力で最大の効果を発揮する、良質なコンテンツの提供」をお約束いたします。
そしてこれから先も、全国の多くの宅建士受験生からの「期待」と「信頼」に応えられるよう、TACは”受講生の合格”を常に第一に考え続け、そのコンテンツの創造に努めてまいります。



■TAC宅建士講座の合格実績


　https://www.tac-school.co.jp/kouza_takken/takken_jisseki.html



■TACの宅建士講座ホームページ
　https://www.tac-school.co.jp/kouza_takken.html



会社概要

会社名：TAC株式会社


代表者：代表取締役社長 多田 敏男


設立：1980年12月


事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業


本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18


Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/



《資格の学校TAC宅建士講座　公式SNS情報》


■X(Twitter) URL： https://twitter.com/TAC_takken


■YouTube URL： https://www.youtube.com/@TAC_Takken/